La campagne de recrutement menée par Meta, le géant des réseaux sociaux dirigé par Mark Zuckerberg, se poursuit dans le domaine de lIA, lentreprise ayant apparemment embauché trois nouveaux employés issus de Thinking Machines Lab, la start-up valorisée à 12 milliards de dollars fondée par lancienne directrice technique (CTO) dOpenAI, Mira Murati. Cette dernière initiative fait suite à des mois defforts de recrutement agressifs de la part de Meta, qui cible les meilleurs talents des entreprises concurrentes spécialisées dans lIA.
Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires et programmeur américain qui a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le directeur général (PDG) et l'actionnaire majoritaire. Sa notoriété et son ascension fulgurante dans le secteur des technologies ont attiré l'attention des milieux politiques et juridiques. Selon certains rapports, le PDG Mark Zuckerberg disposait d'un pouvoir excessif, ainsi que des craintes que Zuckerberg ne se soit entouré dune équipe qui ne le remettait pas en question.
Depuis 2025, Mark Zuckerberg renforce ses efforts visant à débaucher les meilleurs talents en IA de ses concurrents. Un rapport révèle que Meta a approché plus d'une douzaine d'employés de la startup d'IA de l'ex-directrice technique d'OpenAI, Mira Murati, pour leur proposer de rejoindre son nouveau laboratoire d'IA. L'un d'entre eux a reçu une offre de plus d'un milliard de dollars. Mais ces personnes avaient alors refusé les offres de Meta en raison de préoccupations liées à la culture de travail et aux objectifs de développements globaux. Mark Zuckerberg a précédemment tenté de démanteler OpenAI, réussissant à débaucher plusieurs talents du créateur de ChatGPT.
La campagne de recrutement menée par Meta, le géant des réseaux sociaux dirigé par Mark Zuckerberg, se poursuit dans le domaine de lIA, lentreprise ayant apparemment embauché trois nouveaux employés issus de Thinking Machines Lab, la start-up valorisée à 12 milliards de dollars fondée par lancienne directrice technique (CTO) dOpenAI, Mira Murati. Thinking Machines Lab Inc. est une start-up américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) fondée en février 2025 et, dès juillet, elle avait bouclé un tour de table de financement initial mené par Andreessen Horowitz, levant 2 milliards de dollars pour une valorisation totale de 12 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia, AMD, Cisco et Jane Street. L'entreprise est basée à San Francisco et est structurée en tant que société d'intérêt public.
Cette dernière initiative fait suite à des mois defforts de recrutement agressifs de la part de Meta, qui cible les meilleurs talents des entreprises concurrentes spécialisées dans lIA. Selon un article de Business Insider, Mark Jen et Yinghai Lu, tous deux membres de l'équipe fondatrice de la start-up, ont quitté Thinking Machines Lab pour rejoindre Meta. Jen est un ingénieur logiciel qui travaillait auparavant chez Meta, tandis que Lu a déjà travaillé chez Meta et OpenAI et se concentre sur l'inférence en IA, qui contribue à améliorer le raisonnement des chatbots. Un troisième employé, Tianyi Zhang, chercheur en IA connu pour ses travaux universitaires largement cités, a également rejoint Meta, selon l'article.
Ces dernières embauches s'ajoutent à une liste croissante d'employés que Meta a recrutés au sein de la start-up de Mira Murati. Comme indiqué dans un précédent rapport, Meta a déjà embauché plusieurs membres de l'équipe fondatrice, dont Joshua Gross au début du mois. Gross a travaillé sur le produit phare de l'entreprise. En août dernier, Meta a tenté de racheter Thinking Machines Lab, la start-up de Mira Murati, l'ancienne directrice technique (CTO) d'OpenAI. Mais comme elle a refusé de vendre son entreprise malgré une offre d'un milliard de dollars, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a réagi en lançant un « raid à grande échelle » sur la start-up.
Au début du mois, Meta a embauché Joshua Gross, ingénieur logiciel chevronné, qui a contribué à la conception et au lancement du produit phare de Thinking Machines Lab, Tinker, en partant de « zéro à un ». Selon son profil LinkedIn, Gross dirige les équipes d'ingénierie chez Meta Superintelligence Labs. Il avait auparavant travaillé chez OpenAI et Meta avant de cofonder la start-up de Murati.
Thinking Machines Lab, lancée l'année dernière, est rapidement devenue un pôle majeur pour les talents en IA après avoir levé 2 milliards de dollars pour une valorisation de 12 milliards de dollars. L'entreprise a rapidement agrandi son équipe, dont les effectifs ont atteint environ 130 personnes. Dans le même temps, elle a dû faire face à une forte pression de la part de ses concurrents en matière de recrutement. OpenAI a également recruté des collaborateurs de cette start-up, tandis que Thinking Machines Lab a fait appel à des personnalités de renom telles que Soumith Chintala, créateur de PyTorch, pour occuper le poste de directeur technique.
Depuis 2025, Mark Zuckerberg est tellement frustré par la position de Meta dans le domaine de l'IA. En juin, alors qu'il a finalisé un accord pour investir 14 milliards de dollars dans Scale AI, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a recruté le cofondateur de l'entreprise, Alexandr Wang, afin d'aider la société de médias sociaux à mieux concrétiser ses ambitions en matière d'IA. Zuckerberg est de plus en plus frustré par le fait que des concurrents comme OpenAI semblent avoir une longueur d'avance sur Meta en matière de modèles d'IA sous-jacents et d'applications destinées aux consommateurs.
Source : Rapport de Business Insider
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