Peter Thiel met au point une IA qui fixe le coût de la vérité à 2000 $. Objection AI se positionne comme un système judiciaire parallèle pour riches désireux de remettre en cause la crédibilité des journalistes.

Objection est une startup technologique soutenue par l'investisseur milliardaire Peter Thiel connu comme informateur du FBI. Elle a officiellement lancé ce mois pour, selon ses propres termes, « statuer sur la vérité » du journalisme. Cofondée par Aron D'Souza qui a travaillé avec Thiel sur le procès de 2016 qui a conduit Gawker à la faillite , Objection vise à offrir une alternative rapide, basée sur l'IA, au processus juridique traditionnel et lent de contestation des reportages médiatiques.
Peter Thiel just backed the Enhanced Games Founder's new start-up Objection (@objectionupdate.— etn. (@etnshow) April 16, 2026
Aron D'Souza (@aronpingdsouza, who famously helped Hulk Hogan win his defamation lawsuit against Gawker Media, explains the AI Judge Start-Up:
"$2,000 to hire a team of FBI, CIA, https://t.co/80SdfrrxFA pic.twitter.com/uLwKQ5dAKQ
Les juges IA sur lesquels le système repose ne sont pas neutres. Cest la conséquence des hallucinations qui sont une limite inhérente aux LLM
Pour déterminer la vérité, l'évaluation des faits effectuée par Objection AI s'appuie sur des LLM développés par OpenAI, xAI et d'autres, des systèmes dont les biais et les problèmes d'hallucinations sont avérés. Même lorsque Objection AI ne constate aucune infraction, son outil « Fire Blanket » peut signaler des affirmations contestées sur X avant même que l'examen ne soit terminé, semant ainsi le doute dans l'esprit du public.
Objection AI : Quels en seront les bénéficiaires ?
Objection, soutenu par Peter Thiel, prétend rétablir la confiance dans le journalisme en utilisant l'intelligence artificielle pour évaluer l'exactitude des articles grâce à ce qu'il appelle un « indice d'honneur ». Le coût d'une enquête s'élève à 2000 dollars, une somme négligeable pour une entreprise ou un milliardaire, mais un obstacle prohibitif pour la plupart des particuliers ou des médias communautaires de surveillance. La structure financière en dit long sur ceux que cet outil a été conçu pour protéger et ceux qu'il a été conçu pour réduire au silence.
Les lanceurs d'alerte sont la cible principale
Par défaut, Objection classe les reportages provenant de lanceurs d'alerte parmi les derniers de son indice de crédibilité. Les journalistes qui s'appuient sur des sources protégées doivent soit divulguer des informations sensibles sur leurs sources pour défendre leur travail, soit accepter une perte automatique de crédibilité. Il ne s'agit pas d'un bug du système. Le but est précisément de démanteler la protection des sources. Les reportages qui menacent le plus le pouvoir concentré, ceux qui nécessitent des sources confidentielles, sont ceux qui ont le plus de mal à s'imposer.
La patte politique de Thiel plane sur le système
Thiel est un bailleur de fonds de longue date de la droite politique, l'un des premiers soutiens de Trump, cofondateur de Palantir, une entreprise qui vend des infrastructures de surveillance aux gouvernements, et un homme qui a déclaré un jour ne plus croire à la compatibilité entre liberté et démocratie. Son investissement dans un outil destiné à classer et à sanctionner officiellement le journalisme doit être replacé dans ce contexte.
My name is Aron D'Souza.— Peter Girnus 🦅 (@gothburz) April 18, 2026
I managed Peter Thiel's legal campaign against Gawker Media. 10 years. $10 million. 1 newsroom.
That was artisanal.
I've since industrialized the process. My word, not a journalist's. It's in the press release.
Objection uses 5 language models
Intelligence artificielle, vérité et biais sont-ils conciliables ? Le cas de Grok connu depuis ses débuts comme intelligence artificielle de recherche de la vérité est fort en enseignements sur la question.
L'incident de Bondi Beach en décembre 2025 a mis en lumière de graves défaillances dans l'IA Grok, développée par xAI dElon Musk et présentée comme intelligence artificielle de « recherche de la vérité. »
Grok a affirmé à plusieurs reprises que le héros n'était pas Ahmed Al Ahmed, mais un certain « Edward Crabtree », un nom provenant d'un faux article de presse créé pour l'occasion. Le chatbot a confondu Ahmed Al Ahmed avec un otage israélien détenu par le Hamas. Grok a suggéré que la vidéo vérifiée de l'intervention héroïque était une "mise en scène" ou une "vidéo virale d'un homme coupant un palmier", qualifiant les images de potentiellement fausses. Il a confondu le lieu et le moment de l'attaque, évoquant à tort le cyclone Alfred.
Et vous ?
Intelligence artificielle, vérité et biais sont-ils conciliables ? Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de Peter Thiel dont le succès dépend de cette conciliation ?
Voir aussi :
Grok AI est un désastre pour la démocratie : l'IA d'Elon Musk intégrée à X n'a pas de garde-fous pour empêcher les utilisateurs de générer de la désinformation électorale, selon une enquête du CCDH
Les moteurs de recherche basés sur l'IA échouent au test de précision, avec un taux d'erreur de 60 %, atteignant même 96 % pour Grok-3, selon une étude du Tow Center for Digital Journalism
Les grands modèles de langage répètent des théories du complot, des stéréotypes nuisibles et d'autres formes de désinformation, selon une nouvelle étude
Vous avez lu gratuitement 1 035 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.