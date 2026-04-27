OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Sam Altman, né le 22 avril 1985, est un entrepreneur américain qui occupe le poste de directeur général (PDG) de la société d'IA OpenAI depuis 2019. C'est un milliardaire qui détient de nombreux investissements, notamment dans Reddit, Worldcoin et Helion Energy. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022.
Mi-avril 2026, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a ouvert une enquête pénale à l'encontre d'OpenAI afin de déterminer si son chatbot d'IA ChatGPT pourrait engager sa responsabilité juridique dans la fusillade meurtrière survenue l'année dernière à l'université d'État de Floride. Cette enquête fait suite à l'examen des historiques de conversation entre le suspect, Phoenix Ikner, et ChatGPT après l'attaque du 17 avril 2025, qui a fait deux morts et six blessés. Uthmeier a affirmé que le chatbot avait conseillé au tireur sur les armes et les munitions à utiliser, ainsi que sur le moment et le lieu où mener l'attaque afin de toucher le plus de personnes possible.
Ce procès représente l'une des actions en justice qui impliquent OpenAI et son chatbot IA ChatGPT. Récemment, OpenAI et son PDG, Sam Altman, a suscité des débats dans une autre affaire similaire. Le 23 avril 2026, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a écrit une lettre d'excuses à la communauté de Tumbler Ridge pour ne pas avoir alerté la GRC au sujet du compte du tireur de Tumbler Ridge. L'entreprise a transmis la lettre au site d'information local Tumbler RidgeLines, qui l'a publiée dans son intégralité. Son authenticité a été confirmée par un porte-parole d'OpenAI.
La société à l'origine de ChatGPT a essuyé des critiques après que le Wall Street Journal a révélé que le compte du tireur de 18 ans, qui, selon la police, a tué huit personnes, dont six enfants, à Tumbler Ridge le 10 février, n'avait pas été signalé à la police malgré des publications sur la violence par arme à feu. La société dAltman est poursuivie en justice par une famille de Tumbler Ridge, qui affirme que la société « avait connaissance précise de la planification à long terme par le tireur dun événement causant de nombreuses victimes », mais « na pris aucune mesure pour agir sur la base de ces informations ».
Sam Altman s'était engagé à rédiger des excuses après avoir rencontré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et le maire de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, début mars, mais a déclaré qu'il souhaitait prendre un peu de temps avant de le faire afin de laisser à la communauté la possibilité de « faire son deuil à son rythme ». « J'ai souvent pensé à vous ces derniers mois », peut-on lire dans la lettre signée par Altman. « Je ne peux imaginer pire au monde que de perdre un enfant. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles, à tous les membres de la communauté et à la province de Colombie-Britannique. »
Il a également reconnu que son entreprise...
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