GitHub Copilot abandonne l'illimité et bascule en facturation à l'usage le 1er juin après des années de subvention silencieuse, l'essor de l'IA agentique rend l'ancien modèle économique insoutenable

Ce qui change concrètement

Pourquoi maintenant ? La vérité sur l'inférence agentique

La question du rapport qualité-prix

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Pendant près de trois ans, des milliers de développeurs ont profité d'une anomalie économique rarissime dans le monde de la tech : accéder à des modèles de langage parmi les plus puissants du marché (Claude Opus, GPT-5.x, Gemini Pro) pour des sommes dérisoires de dix ou trente-neuf dollars par mois, sans plafond d'utilisation véritablement contraignant. GitHub Copilot, adossé à l'infrastructure Azure de Microsoft, absorbait silencieusement les coûts d'inférence croissants, transformant l'abonnement en une sorte de buffet à volonté pour modèles de langage.Cette époque est officiellement révolue. GitHub a annoncé le 27 avril 2026 que l'ensemble des plans Copilot basculera vers une facturation à l'usage à compter du 1juin 2026. Le système de « premium request units » (PRU), déjà limité mais encore relativement généreux, sera remplacé par des « GitHub AI Credits » : 1 crédit = 0,01 dollar, consommé en fonction des tokens réellement échangés avec le modèle (tokens en entrée, en sortie, et tokens mis en cache).Sur le papier, les prix des abonnements ne bougent pas. Copilot Pro reste à 10 dollars par mois, Pro+ à 39 dollars, Business à 19 dollars par utilisateur et Enterprise à 39 dollars par utilisateur. Chaque plan inclut un crédit mensuel équivalent à son prix; 10 dollars de crédits pour Pro, 39 pour Pro+. Les complétions de code et les suggestions de prochaine modification restent incluses sans consommer de crédits.Là où le changement devient brutal, c'est dans les multiplicateurs de modèles. La documentation officielle de GitHub révèle des augmentations spectaculaires pour les abonnés annuels qui basculeront le 1juin. Claude Sonnet 4.6 passe d'un multiplicateur de 1x à 9x, Claude Opus 4.6 de 3x à 27x, et Claude Opus 4.7 de 7,5x à 27x. En pratique, un utilisateur qui consommait 100 requêtes Sonnet 4.6 par mois pour 10 dollars ne pourra désormais plus en effectuer qu'une douzaine avant d'atteindre son quota. Pour les workflows agentiques, où une session peut enchaîner des centaines d'échanges avec le modèle sur une même tâche, le coût réel peut être multiplié par un facteur bien supérieur à 27x.Les abonnés aux plans annuels resteront sur leur plan actuel avec la tarification par requête premium jusqu'à l'expiration de leur plan, mais les multiplicateurs de modèles augmenteront au 1juin. À l'expiration, ils basculeront vers Copilot Free avec la possibilité de passer à un plan mensuel payant. GitHub propose également une conversion anticipée avec remboursement au prorata de la valeur restante du plan annuel.Pour les entreprises, GitHub introduit un mécanisme de mutualisation des crédits au niveau de l'organisation, permettant d'éviter que les crédits inutilisés par certains membres soient perdus. Des contrôles budgétaires par utilisateur, par centre de coût ou par entreprise seront également disponibles.GitHub justifie cette décision par une transformation fondamentale de l'usage. Copilot a évolué d'un assistant intégré à l'éditeur vers une plateforme agentique capable de conduire de longues sessions de programmation en plusieurs étapes, en utilisant les derniers modèles et en itérant sur des dépôts entiers. L'usage agentique devient la norme, et il implique des exigences en calcul et en inférence bien plus importantes. Aujourd'hui, une simple question en chat et une session de programmation autonome de plusieurs heures peuvent coûter le même montant à l'utilisateur.Cette explication est techniquement honnête. Le modèle de facturation « par requête » a été conçu à l'époque où Copilot était principalement utilisé comme assistant de complétion de code dans un EDI. Une requête correspondait à un échange relativement court. Avec l'émergence des agents (GitHub Copilot CLI, les agents cloud, les workflows multi-modèles), une seule « requête » peut désormais déclencher des dizaines ou des centaines d'échanges avec le modèle, mobilisant des centaines de milliers de tokens. La firme de Cambridge Simon Willison, fondateur de Datasette et observateur attentif de l'écosystème, a d'ailleurs noté que la facturation par requête n'avait tout simplement jamais eu de sens dans un contexte agentique.Sur Hacker News, la réaction de la communauté technique est sans ambiguïté. Plusieurs commentateurs soulignent que la fin de l'inférence subventionnée était prévisible depuis longtemps : les entreprises brûlaient des capitaux pour acquérir des utilisateurs, comptant sur la dépendance créée pour monétiser plus tard. D'autres pointent que certains utilisateurs avancés tiraient des centaines de dollars de valeur d'inférence mensuelle pour un abonnement de dix dollars, une situation manifestement insoutenable d'un point de vue commercial.Le changement suscite une interrogation légitime : GitHub vend-il ses crédits au prix du marché, ou avec une marge ? La documentation de tarification est éclairante. Claude Sonnet 4.6 est facturé 3 dollars par million de tokens en entrée et 15 dollars par million de tokens en sortie, soit exactement les tarifs affichés par Anthropic directement. Idem pour les modèles OpenAI, qui semblent alignés sur les prix de l'API directe.Ce constat soulève une question stratégique immédiate : quel est l'intérêt de rester sur Copilot si les tarifs sont identiques à ceux que l'on obtiendrait directement via l'API Anthropic ou OpenAI, ou via un agrégateur comme OpenRouter ? La réponse tient essentiellement à l'intégration : Copilot offre une expérience unifiée au sein de VS Code, une interface multi-modèles avec changement à la volée, et une gestion centralisée pour les équipes. Pour un développeur individuel qui ne valorise pas ces fonctionnalités, l'argument s'effrite considérablement.Sur Hacker News, un utilisateur résume la situation : Claude Sonnet 4.6 passant d'un multiplicateur de 1x à 9x pour les abonnés annuels constitue une augmentation de prix en pratique, quelles que soient les formulations marketing employées par GitHub...