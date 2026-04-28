L'IA au bureau est-elle vraiment utile ? Oui, selon Accenture qui déploie Copilot chez ses 743 000 salariés, mais l'IA Copilot peine à convaincre au-delà de 3 % des clients entreprises de Microsoft

L'annonce a été faite conjointement par Microsoft et Accenture le 27 avril 2026. Microsoft déploie son assistant Microsoft 365 Copilot pour l'ensemble des quelque 743 000 collaborateurs d'Accenture, ce qui constitue le plus grand accord entreprise jamais signé pour cet outil. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.
Pour Microsoft, l'opération est loin d'être anodine. Seuls un peu plus de 3 % des 450 millions d'utilisateurs entreprise de Microsoft 365 paient actuellement pour l'offre Copilot, facturée 30 dollars par mois. Autrement dit, malgré deux ans de disponibilité et des investissements colossaux en marketing et infrastructure, l'outil reste marginal dans le parc installé de Microsoft. 15 millions de postes payants, c'est le taux de conversion le plus faible de tout grand acteur IA par rapport à son marché adressable.
Dans ce contexte, Accenture représente bien plus qu'un simple client : c'est une démonstration grandeur nature, un cas d'usage que Microsoft pourra exhiber pour convaincre d'autres grands comptes hésitants. Le cours de l'action Microsoft a reculé de 12 % depuis le début de l'année, après son plus fort recul trimestriel depuis la crise financière de 2008. La pression sur le retour sur investissement de ses dépenses en IA est donc immense.
Une stratégie d'adoption musclée, plusieurs années dans la construction
Ce n'est pas la première incursion d'Accenture dans Copilot. Le déploiement s'appuie sur le plan annoncé en 2024, qui visait à équiper jusqu'à 300 000 collaborateurs. L'extension à l'ensemble du personnel représente donc un doublement du périmètre, et surtout un passage à un régime d'obligation de facto.
Car Accenture n'en est pas à son premier coup d'éclat dans l'IA. Le cabinet a engagé depuis 2023 un programme de reconversion massif chiffré à 3 milliards de dollars, destiné à doubler ses effectifs spécialisés en IA pour atteindre 80 000 professionnels. En septembre dernier, Accenture avait annoncé une restructuration dans laquelle le personnel incapable de se recycler sur l'IA serait à terme licencié. La PDG Julie Sweet avait alors indiqué que 550 000 salariés avaient déjà été formés aux fondamentaux de l'IA générative.
Et la direction est allée plus loin encore : en février 2026, le cabinet a informé ses directeurs associés et managers seniors que l'utilisation régulière de ses outils IA serait une condition nécessaire pour accéder à des postes de direction. L'entreprise suit désormais la fréquence à laquelle certains managers se connectent aux systèmes IA, et cette utilisation régulière devient un facteur dans les décisions de promotion. La politique ne s'applique toutefois pas partout : le personnel de douze pays européens est exempté.
Julie Sweet a justifié cette approche sans détour : « Si vous voulez être promu, vous devez faire ce que nous faisons pour opérer Accenture. Ce sont les nouveaux outils pour diriger une entreprise », a-t-elle déclaré dans un podcast. Elle a ajouté que la démarche ne s'était pas faite du jour au lendemain : trois ans se sont écoulés entre les premières formations et l'instauration de ce critère de promotion.
Dans son annonce, Microsoft explique qu'il s'agit d'une « stratégie centrée sur l'humain »:
« Accenture a lancé le déploiement de Copilot en août 2023, peu après la présentation de l'outil par Microsoft. Il était essentiel de permettre rapidement aux employés d'utiliser Copilot, explique Leraris, afin qu'ils puissent découvrir de nouvelles méthodes de travail, les partager avec leurs collègues et présenter avec expertise les fonctionnalités de Copilot aux clients.
« Le déploiement a débuté par un projet pilote impliquant quelques centaines de cadres supérieurs et d'employés sélectionnés, avant d'être étendu à 20 000 utilisateurs. Pendant cette période, Accenture s'est concentrée sur sa stratégie de données, sa gouvernance, les contrôles d'accès et, surtout, sur la compréhension de l'utilisation concrète de Copilot dans des outils tels qu'Outlook, Teams et Word.
« "Nous avons peaufiné notre stratégie d'adoption et élaboré un plan directeur pour son utilisation au quotidien", précise Leraris.
« Un défi de taille pour une entreprise qui emploie environ 780 000 personnes dans le monde et est présente dans plus de 120 pays.
« L'adoption de Copilot par Accenture s'est faite par étapes. Cet effort a été mené grâce à un programme de gestion du changement et d'adoption hautement personnalisé qui comprenait une formation individuelle avec les dirigeants, des communications régulières mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités et les cas d'utilisation, des sessions de formation de groupe et une participation active sur Viva Engage une application de réseautage social intégrée à Teams et Microsoft 365 où les employés partageaient leur utilisation quotidienne de Copilot et apportaient leur soutien aux nouveaux utilisateurs. »...
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