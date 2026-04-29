La promesse est séduisante sur le papier. Tout développeur qui travaille quotidiennement avec un assistant IA connaît la friction du recommencement perpétuel : réexpliquer le projet, préciser l'environnement, rappeler quelle branche est en cours, quel bug a été ouvert ce matin. Chronicle est conçu pour éliminer ce frottement. La fonctionnalité augmente la mémoire de Codex grâce au contexte de l'écran de l'utilisateur, de sorte que lorsqu'on sollicite l'agent, les souvenirs ainsi construits lui permettent de comprendre ce sur quoi on travaille sans avoir à le réexpliquer.
Techniquement, le mécanisme est assez élaboré. Chronicle exécute en arrière-plan des agents cloisonnés qui analysent les images capturées ; des captures d'écran sélectionnées sont ensuite traitées via une session Codex éphémère sur les serveurs d'OpenAI pour générer des souvenirs structurés. L'OCR est utilisé pour en extraire le texte, avec les horodatages et les chemins de fichiers de la fenêtre active. Les résultats sont stockés localement sous forme de fichiers Markdown lisibles et modifiables dans ~/.codex/memories_extensions/chronicle/. Les captures brutes, elles, sont supprimées au bout de six heures.
Greg Brockman, président d'OpenAI, a décrit la fonctionnalité comme « une capacité expérimentale donnant à Codex la faculté de voir et de mémoriser ce que vous voyez, lui fournissant automatiquement un contexte complet sur ce que vous faites. » Le terme « magique » qu'il a employé résume l'ambition marketing. La réalité technique, elle, est plus nuancée... et plus préoccupante.
L'inévitable spectre de Windows Recall
La comparaison avec Microsoft Recall s'est imposée dès les premières heures de l'annonce. Le chercheur en sécurité Michael Taggart a immédiatement réagi en écrivant : « Mon Dieu, OpenAI vient de réinventer Recall, mais pour macOS. » La formule a circulé rapidement dans les communautés de développeurs, et elle n'est pas anodine : Recall avait provoqué un scandale retentissant en 2024, forçant Microsoft à reporter plusieurs fois son déploiement et à retravailler son architecture de fond en comble sous pression des régulateurs européens et des experts en sécurité.
L'architecture des deux fonctionnalités est effectivement similaire dans ses grandes lignes. Recall et Chronicle partagent une conception commune : s'exécuter discrètement en arrière-plan, capturer l'écran à intervalles réguliers et permettre d'interroger cet historique en langage naturel. Mais une divergence technique fondamentale les distingue, et elle n'est pas à l'avantage d'OpenAI. Microsoft Recall chiffre sa base de données et exige une authentification biométrique via Windows Hello ; Chronicle, lui, stocke ses souvenirs sous forme de fichiers Markdown non chiffrés accessibles à tout processus tournant sur la machine.
L'autre différence structurante concerne le lieu de traitement. Microsoft Recall traite tout localement via le NPU du terminal, tandis que Chronicle envoie des trames sélectionnées vers les serveurs d'OpenAI pour traitement, une distinction majeure en termes d'exposition des données sur le réseau, de responsabilité juridique et de conformité réglementaire.
La carte géographique de disponibilité est elle-même révélatrice : Chronicle n'est pas disponible dans l'Union européenne, au Royaume-Uni ni en Suisse, une restriction géographique qui signale explicitement qu'OpenAI reconnaît l'incompatibilité de la fonctionnalité avec les exigences du RGPD en matière de minimisation des données et de limitation des finalités. Autrement dit : ce qu'OpenAI propose aux développeurs américains est jugé trop risqué à proposer aux développeurs européens sous le régime réglementaire actuel.
Un catalogue de risques documentés par OpenAI elle-même
Ce qui rend Chronicle particulièrement intéressant à analyser, c'est qu'OpenAI a elle-même pris soin de documenter les risques dans ses pages officielles, une transparence...
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