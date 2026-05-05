Le vibe coding avait déjà un nom, il a maintenant un visage : OpenAI lance les Codex Pets, des compagnons virtuels flottants qui affichent en temps réel ce que fait votre agent de code en arrière-plan

Pour comprendre pourquoi OpenAI investit dans des mascottes de bureau, il faut d'abord saisir ce qu'est devenu Codex depuis sa première incarnation. Le nom évoque encore chez certains l'API de complétion de code lancée en 2021 et retirée deux ans plus tard. Le Codex d'aujourd'hui est un produit radicalement différent.
Lancé en avril 2025 sous forme de Codex CLI, l'outil est un agent d'ingénierie logicielle capable d'écrire du code, de corriger des bugs et de proposer des pull requests pour révision. Initialement propulsé par codex-1, une version du modèle o3 optimisée pour le génie logiciel, l'agent travaille dans des environnements sandbox isolés préchargés avec le dépôt de l'utilisateur, et peut traiter plusieurs tâches en parallèle.
La montée en puissance a été rapide. En mars 2026, Codex comptait plus de 2 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, et OpenAI le positionnait comme une plateforme d'agent d'entreprise susceptible de déborder largement du cadre du développement logiciel. En avril 2026, Sam Altman confirmait environ 4 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires pour le seul Codex CLI.
L'arrivée de l'application desktop en février 2026 a marqué une nouvelle étape. Pensée non plus pour un seul agent sur une tâche ciblée, mais pour superviser des équipes d'agents coordonnés à travers l'intégralité du cycle de vie logiciel (conception, développement, mise en production, maintenance), l'application Codex s'est imposée comme un centre de commandement pour le codage agentique.
C'est dans ce contexte de conquête agressive que surgissent les Codex Pets.
Un Tamagotchi pour votre terminal
Annoncés le 1er mai 2026 via le compte officiel OpenAI Developers sur X, les Codex Pets sont des compagnons animés optionnels qui flottent en surimpression sur l'écran, même lorsque l'application Codex est minimisée. Leur fonction première est utilitaire : signaler en temps réel l'état de l'agent sans obliger le développeur à changer de fenêtre.
Ces petites animations indiquent au développeur si Codex est en train d'exécuter une tâche, s'il attend une entrée utilisateur, ou si une révision est prête. Elles s'accompagnent d'une courte invite contextuelle pour donner un aperçu de l'activité en cours sans rouvrir le fil de discussion.
Lorsque l'IA réfléchit, la mascotte peut se gratter la tête ; lorsqu'une tâche est terminée, elle fait apparaître une bulle de dialogue. Cliquer sur cette bulle ouvre directement un canal de communication avec l'agent, permettant de rester dans l'application en cours sans jamais basculer vers l'interface Codex.
L'interaction avec la mascotte est volontairement simple. Il suffit de taper /pet dans le compositeur pour faire apparaître ou disparaître le compagnon, d'utiliser les options dédiées dans Paramètres > Apparence, ou de presser Cmd+K sur Mac ou Ctrl+K sur Windows.
L'application est livrée avec huit mascottes intégrées, dont un canard soigné prénommé Dewey, une boule de feu baptisée Fireball, et un gremlins d'écran bleu répondant au nom de BAOD. Mais le vrai attrait réside ailleurs.
[TWITTER]<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pets. Now in Codex.<br><br>Use /pet to wake your pet. <a href="https://t.co/aAm4lLP4LW">pic.twitter.com/aAm4lLP4LW</a></p>— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) <a href="https://twitter.com/OpenAIDevs/status/2050275713824211041?ref_src=twsrc%5Etfw">May 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>[/TWITTER]
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