IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Une commune agricole du Michigan a rejeté la construction d'un méga centre de données OpenAI-Oracle. Quelques semaines plus tard, les travaux ont commencé.
Il bénéficie d'appuis financiers et politiques

Le , par Mathis Lucas
11 commentaires

10PARTAGES

6  0 
La commune rurale de Saline Township, au Michigan, a été contrainte d'accepter la construction d'un méga centre de données de 16 milliards de dollars malgré une forte opposition locale. Bien que les autorités municipales aient initialement rejeté le projet d'OpenAI et d'Oracle, une action en justice pour zonage exclusif a forcé un accord à l'amiable, illustrant l'influence démesurée des Big Tech sur les petites localités. Les habitants craignent désormais les conséquences environnementales des méga centres de données, notamment sur la gestion de l'eau et de l'énergie, tandis que le gouvernement de l'État soutient cette expansion pour ses bénéfices économiques.

L'affaire commence lorsque Related Digital propose la construction d'un centre de données pour l'IA dans le canton de Saline, une communauté agricole du Michigan caractérisée par ses grange rouges et ses routes de terre. Ce projet, d'une valeur de 16 milliards de dollars, s'inscrit dans le projet d'infrastructure Stargate menée par OpenAI et Oracle. Stargate est un gigantesque projet de 500 milliards de dollars visant à construire l'infrastructure pour l'IA.

Dans la commune rurale de Saline Township, le site a été sélectionné pour ses caractéristiques spécifiques, notamment l'accès à des lignes de transmission électrique à haute tension capables de fournir aux installations du complexe jusqu'à 1,4 gigawatt, une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire.

Ce déploiement massif de 21 millions de pieds carrés (environ 195 km2) représentait le plus grand projet de construction jamais entrepris dans l'État du Michigan. En coulisses, dès le début de l'année 2025, la gouverneure Gretchen Whitmer courtisait activement les entreprises technologiques pour attirer ce type d'investissements dans cet État du Midwest, voyant là une opportunité de développement économique, mais également de création d'emplois.

L'opposition locale vigoureuse et le rejet institutionnel initial

En mai 2025, des accords secrets de vente de terrains étaient déjà conclus avec des propriétaires locaux, alors même que la municipalité ignorait encore l'ampleur du projet qui allait s'abattre sur elle. Lorsque le projet est devenu public à la fin de l'été 2025, il a immédiatement suscité une vague d'indignation dans cette communauté rurale paisible. Les populations se sont mobilisées contre l'implantation d'un tel complexe au cur d'une zone agricole.


Les communautés locales, attachées à leur mode de vie agricole, ont apposé des pancartes d'opposition devant leurs fermes et ont rempli la salle municipale lors des auditions publiques. Leurs préoccupations étaient multiples et concrètes : la crainte d'un bruit industriel permanent, l'augmentation massive du trafic de camions, et en particulier l'impact de complexe gigantesque sur les ressources en eau, car la plupart des foyers dépendent de puits privés.

À Mansfield, en Géorgie, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un gigantesque centre de données de Meta sur leur environnement. Un rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.

Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire leau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais sapprovisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de leau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres du porche de Beverly Morris.

« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré. Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des résidus. « J'ai peur de boire l'eau, mais je continue à cuisiner et à me brosser les dents avec. Cela m'inquiète-t-il ? Oui », a-t-elle au journal britannique l'année dernière.

Le revirement brutal sous la menace juridique et financière

En septembre 2025, face à cette opposition quasi unanime, la commission de planification et le conseil municipal ont officiellement rejeté la demande de changement de zonage par un vote de 4 contre 1, arguant notamment que le projet violait le plan directeur de la commune qui sanctuarise les terres agricoles. À ce moment-là, les habitants de la commune rurale de Saline Township pensaient avoir gagné leur bataille pour préserver l'identité de leur ville.

Mais le sentiment de victoire a été de courte durée, car seulement deux jours après le vote de rejet, le promoteur et les propriétaires fonciers ont déposé une plainte contre la commune pour « zonage d'exclusion ». L'argument juridique des plaignants reposait sur le fait que la municipalité n'avait aucune zone destinée à l'usage industriel, ce qui rendait l'interdiction totale des centres de données illégales selon certaines interprétations de la loi du Michigan.

Les avocats de la ville ont alors averti les élus qu'une bataille juridique prolongée contre des Big Tech disposant de ressources illimitées serait suicidaire. Selon les avertissements des avocats, le risque financier pour la municipalité était particulièrement terrifiant : en cas de défaite, les contribuables locaux auraient pu être contraints de payer des dizaines de milliers de dollars chacun en taxes spéciales pour couvrir les frais de justice et les dommages potentiels....
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

11 commentaires
Commenter Signaler un problème
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/05/2026 à 16:41
Qui finance les partis politiques du coin?

Répondre à la question, c'est connaître d'avance dans quel sens vont les décisions politiques... Et que l'on ne se fasse pas d'illusions, cela ne s'applique pas qu'au Michigan américain...
2  0 
weed
Avatar de weed
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 08/05/2026 à 13:54
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la façon dont les Big Tech se sont imposés au Michigan ?
La tranquillité des communautés rurales pâtit désormais de l'essor des centres de données. Qu'en pensez-vous ?
Les quelques centaines d'emplois et les bénéfices générés par ces complexes compensent-ils les nuisances sonores et environnementales ?


Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Que pensez-vous de la façon dont les Big Tech se sont imposés au Michigan ?
Cela démontre bien des risques d'avoir des entreprises aussi puissantes, aussi riches, prenant de plus d'importance dans la vie des gens. Malheureusement les lois ont été faibles faces aux GAFAM.
Bien entendu, c'est absolument pas normal que les habitants n'ont pas été écoutés.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Les quelques centaines d'emplois et les bénéfices générés par ces complexes compensent-ils les nuisances sonores et environnementales ?
A court terme, absolument. A long terme, difficile à dire, c'est un risque.
0  0 

 