L'affaire commence lorsque Related Digital propose la construction d'un centre de données pour l'IA dans le canton de Saline, une communauté agricole du Michigan caractérisée par ses grange rouges et ses routes de terre. Ce projet, d'une valeur de 16 milliards de dollars, s'inscrit dans le projet d'infrastructure Stargate menée par OpenAI et Oracle. Stargate est un gigantesque projet de 500 milliards de dollars visant à construire l'infrastructure pour l'IA.
Dans la commune rurale de Saline Township, le site a été sélectionné pour ses caractéristiques spécifiques, notamment l'accès à des lignes de transmission électrique à haute tension capables de fournir aux installations du complexe jusqu'à 1,4 gigawatt, une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire.
Ce déploiement massif de 21 millions de pieds carrés (environ 195 km2) représentait le plus grand projet de construction jamais entrepris dans l'État du Michigan. En coulisses, dès le début de l'année 2025, la gouverneure Gretchen Whitmer courtisait activement les entreprises technologiques pour attirer ce type d'investissements dans cet État du Midwest, voyant là une opportunité de développement économique, mais également de création d'emplois.
L'opposition locale vigoureuse et le rejet institutionnel initial
En mai 2025, des accords secrets de vente de terrains étaient déjà conclus avec des propriétaires locaux, alors même que la municipalité ignorait encore l'ampleur du projet qui allait s'abattre sur elle. Lorsque le projet est devenu public à la fin de l'été 2025, il a immédiatement suscité une vague d'indignation dans cette communauté rurale paisible. Les populations se sont mobilisées contre l'implantation d'un tel complexe au cur d'une zone agricole.
Les communautés locales, attachées à leur mode de vie agricole, ont apposé des pancartes d'opposition devant leurs fermes et ont rempli la salle municipale lors des auditions publiques. Leurs préoccupations étaient multiples et concrètes : la crainte d'un bruit industriel permanent, l'augmentation massive du trafic de camions, et en particulier l'impact de complexe gigantesque sur les ressources en eau, car la plupart des foyers dépendent de puits privés.
À Mansfield, en Géorgie, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un gigantesque centre de données de Meta sur leur environnement. Un rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.
Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire leau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais sapprovisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de leau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres du porche de Beverly Morris.
« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré. Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des résidus. « J'ai peur de boire l'eau, mais je continue à cuisiner et à me brosser les dents avec. Cela m'inquiète-t-il ? Oui », a-t-elle au journal britannique l'année dernière.
Le revirement brutal sous la menace juridique et financière
En septembre 2025, face à cette opposition quasi unanime, la commission de planification et le conseil municipal ont officiellement rejeté la demande de changement de zonage par un vote de 4 contre 1, arguant notamment que le projet violait le plan directeur de la commune qui sanctuarise les terres agricoles. À ce moment-là, les habitants de la commune rurale de Saline Township pensaient avoir gagné leur bataille pour préserver l'identité de leur ville.
Mais le sentiment de victoire a été de courte durée, car seulement deux jours après le vote de rejet, le promoteur et les propriétaires fonciers ont déposé une plainte contre la commune pour « zonage d'exclusion ». L'argument juridique des plaignants reposait sur le fait que la municipalité n'avait aucune zone destinée à l'usage industriel, ce qui rendait l'interdiction totale des centres de données illégales selon certaines interprétations de la loi du Michigan.
Les avocats de la ville ont alors averti les élus qu'une bataille juridique prolongée contre des Big Tech disposant de ressources illimitées serait suicidaire. Selon les avertissements des avocats, le risque financier pour la municipalité était particulièrement terrifiant : en cas de défaite, les contribuables locaux auraient pu être contraints de payer des dizaines de milliers de dollars chacun en taxes spéciales pour couvrir les frais de justice et les dommages potentiels....
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