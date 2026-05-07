Pourquoi Google a investi dans le jeu spatial EVE Online de Fenris Creations, ex-CCP Games : DeepMind veut entraîner ses IA dans l'un des mondes virtuels les plus complexes jamais conçus

Google DeepMind s'invite dans New Eden

Pourquoi EVE Online fascine les chercheurs en IA

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Le 6 mai 2026, le studio islandais CCP Games a officiellement tourné la page de huit années sous la tutelle de Pearl Abyss. L'éditeur sud-coréen avait acquis CCP Games en 2018 pour environ 425 millions de dollars ; il vient de le revendre à l'équipe dirigeante du studio pour 120 millions de dollars. Une décote significative, que les deux parties présentent sous un jour serein. À la suite d'une revue conjointe de leur stratégie à long terme, les deux entreprises ont conclu que le studio serait mieux soutenu sous la forme d'une entité indépendante, Pearl Abyss préférant se concentrer sur ses propres franchises.Le studio ne se contente pas de changer de propriétaire : il change également de nom. Baptisé Fenris Creations en référence à la mythologie nordique, mais aussi à l'histoire propre du studio, dont le premier jeu publié en 1997 portait déjà le nom de Fenris sur sa boîte. Un clin d'il aux origines, au moment où l'entreprise entend écrire un nouveau chapitre. Fenris Creations sera désormais gouvernée par son propre conseil d'administration, dans un modèle proche de celui qui prévalait avant 2018, conçu pour soutenir la prise de décision stratégique autour de jeux persistants et de mondes virtuels à longue durée de vie.Sur le plan opérationnel, le changement se veut le plus indolore possible pour les équipes. La transition ne s'accompagne d'aucune restructuration ni de licenciements. Le siège social reste à Vatnsmýrin en Islande, et les studios de Reykjavik, Londres et Shanghai continuent de fonctionner normalement. Quant aux finances, le tableau est encourageant : EVE Online a clôturé 2025 avec certains de ses meilleurs résultats depuis plusieurs années, dont un mois de novembre record et un quatrième trimestre qui s'est hissé comme le deuxième meilleur de toute l'histoire du jeu, vieille de plus de vingt ans.L'annonce de l'indépendance retrouvée ne serait déjà pas anodine en elle-même. Mais c'est la deuxième partie du communiqué qui a retenu l'attention de la communauté tech : simultanément à cette transition, Fenris Creations noue un partenariat de recherche avec Google DeepMind, centré sur l'avancement de la compréhension de l'intelligence dans des systèmes complexes et dynamiques. La collaboration explorera des domaines incluant la planification à long terme, la mémoire et l'apprentissage continu, en utilisant EVE Online comme environnement d'étude d'une richesse singulière.Pour y parvenir, les chercheurs de DeepMind utiliseront dans un premier temps une version hors ligne du jeu, tournant sur un serveur local, pour tester et évaluer leurs modèles dans un cadre contrôlé. Une précaution essentielle : il n'est pas question, du moins à ce stade, de lâcher des agents d'IA au milieu des centaines de milliers de joueurs humains qui habitent Tranquility, le serveur de production. Le PDG de Fenris Creations, Hilmar Veigar Pétursson, a tenu à rassurer sa communauté : cette recherche initiale se déroulera dans des versions contrôlées et hors ligne d'EVE, déconnectées de Tranquility.Google a par ailleurs concrétisé son engagement financièrement : dans le cadre de ce partenariat, Google a pris une participation minoritaire dans Fenris Creations. Le montant exact n'a pas été divulgué, mais la nature de cet investissement dit beaucoup sur la valeur stratégique que DeepMind attribue à ce terrain d'expérimentation.Pour comprendre l'intérêt de DeepMind pour EVE Online, il faut mesurer ce que ce jeu représente dans le paysage des environnements simulés. Lancé en 2003, EVE Online est un MMORPG spatial dans lequel les interactions entre joueurs jouent un rôle déterminant dans les évolutions économiques et politiques de l'univers. Plus de 7 000 systèmes stellaires, des marchés financiers émergents, des alliances militaires qui font et défont des empires : EVE n'est pas un jeu au sens traditionnel du terme, c'est une société simulée.Alexandre Moufarek, directeur de la recherche chez DeepMind, a qualifié EVE de « simulation unique en son genre pour tester une intelligence artificielle généraliste dans un environnement bac à sable sécurisé ». Ce qui intéresse DeepMind n'est pas tant la...