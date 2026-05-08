Neel Sundaresan est l'ingénieur qui a fondé GitHub Copilot chez Microsoft. Avant cela, il travaillait déjà chez IBM sur la productivité des développeurs, bien avant l'essor des grands modèles de langage. Son premier outil était un simple système de recommandation d'appels API : pas de génération de code, juste moins de friction au bon moment. Ces travaux précoces lui ont appris que l'expérience utilisateur compte autant que la puissance du modèle.
Aujourd'hui, Neel Sundaresan est revenu chez IBM en tant que directeur général de l'automatisation et de l'IA (GM Automation and AI) chez IBM Software, et il y construit IBM Bob. À en croire les explications de l'ingénieur, le choix d'IBM pour développer son outil Bob repose sur l'existence d'une base de données interne massive de vingt mille collaborateurs et d'un parc technologique varié incluant du Python, du Rust, mais aussi du COBOL et du PL/I.
Cette stratégie du "client zéro" permet de tester l'outil sur des bases de code héritées et des environnements complexes avant de le proposer aux clients externes. L'objectif de Neel Sundaresan est de créer un système optimisé adapté aux conditions réelles des entreprises, où les cas complexes sont la norme.
Le vrai problème : on utilise des Ferrari pour acheter du lait
Neel Sundaresan est un chercheur devenu programmeur, puis cadre dirigeant, et le fil conducteur de ces trois rôles est la même obsession : que faut-il pour rendre les développeurs de logiciels plus productifs, et qu'est-ce qui continue de les en empêcher ? Il réfléchit à cela depuis 2000, avant que quiconque en dehors de la communauté de la recherche ne pense que lIA et les outils de développement pouvaient être mentionnés dans la même phrase.
Il critique sévèrement l'usage actuel de l'IA, notamment le coût. Lorsqu'on laisse les développeurs choisir leur modèle d'IA librement, ils sélectionnent systématiquement le plus puissant, même pour des tâches triviales. C'est ce que Neel Sundaresan appelle « prendre sa Ferrari pour acheter du lait ».
« Les gens vont choisir la dernière version [Claude Opus 4.7] ou autre chose. Et même sils nutilisent quune simple instruction, cela leur coûtera 40 $ pour un million de tokens. Cest comme prendre sa Ferrari pour aller acheter du lait. Ce nest pas nécessaire », explique Neel Sundaresan à The New Stack. Le chemin parcouru depuis lors jusquà IBM Bob, annoncé cette semaine, est plus long que ne le laisse entendre le communiqué de lancement.
D'après lui, le codage est une tâche complexe où une mauvaise recommandation de l'IA a un impact bien plus lourd que dans d'autres domaines comme le commerce en ligne. « 30 % du code des développeurs consiste en des appels d'API », explique Neel Sundaresan. « Si vous utilisez la syntaxe "class.something", vous obtenez une longue liste de fonctions à appeler, et vous devez faire votre choix parmi celles-ci. C'est en soi un point de friction ».
IBM Bob : la fin du gaspillage des ressources informatiques
IBM Bob est un outil avancé de codage agentique, déjà déployé auprès de 80 000 développeurs en interne chez IBM. L'idée de le tester d'abord en interne n'est pas anodine : IBM emploie des milliers de développeurs qui travaillent sur des technologies très variées, dont Python, Rust, mais aussi COBOL, PL/I, JCL mainframe, voire des langages "maison". Si IBM Bob fonctionne dans cet environnement hétérogène, il peut fonctionner n'importe où.
Pour corriger le gaspillage des ressources informatiques, IBM Bob utilise une architecture de routage intelligente qui n'expose pas directement le modèle sous-jacent à l'utilisateur. Le système dirige automatiquement chaque...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.