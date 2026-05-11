La rébellion contre les centres de données dédiés à l'IA prend de l'ampleur aux États-Unis : 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions, dont quatre ont adopté des mesures définitives

De nombreux hyperscaleurs spécialisés dans l'IA aux États-Unis se précipitent pour construire des centres de données à travers le pays, dans leur course pour devenir la force dominante dans le domaine de l'IA. Mais cet investissement effréné dans les centres de données entraîne des pénuries de diverses ressources. Le débat autour des infrastructures dIA sintensifie, car les habitants sinquiètent de leur impact sur lenvironnement et leur portefeuille.
Une rébellion grandissante s'organise à travers les États-Unis contre la construction de centres de données destinés à l'IA. Cette opposition, qui transcende les clivages politiques, s'intensifie de manière spectaculaire, menant à l'annulation de grands projets de plusieurs milliards de dollars. Selon de récents rapports, jusqu'à 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions de centre de données, dont quatre ont adopté des mesures définitives.
Un incident a notamment vu la maison dun homme politique de lIndiana prise pour cible par un agresseur inconnu qui a laissé le message « PAS DE CENTRES DE DONNÉES » sur le pas de sa porte. Les rapports mentionnent également la démission ou l'éviction en masse de membres de conseils municipaux qui ont approuvé des projets de centre de données, alors que les habitants se révoltaient contre l'impact de ces campus sur leur mode de vie.
Une contestation nationale contre les centres de données
Dans le nord de la Virginie, plaque tournante historique de ces infrastructures, le développeur Compass Datacenters a dû abandonner un projet colossal de 25 milliards de dollars face à la forte hostilité des résidents. L'impopularité des centres de données y est flagrante, le soutien public des électeurs ayant chuté de 69 % à 35 % en l'espace de deux ans. Selon les commentaires des groupes d'opposition, « ces campus sont nuisibles à leurs localités ».
Cette tendance se confirme à Seattle, où deux promoteurs ont retiré leurs projets après que les élus de la ville ont reçu plus de 54 000 messages d'alerte du public, poussant la municipalité à envisager un moratoire d'un an sur ces nouvelles installations. De son côté, le Maine a récemment failli interdire les nouveaux centres de données pendant 18 mois : les législateurs ont adopté la mesure, mais le gouverneur l'a bloquée de justesse par son veto.
À l'échelle du pays, plus de 140 groupes de défense répartis dans 24 États s'organisent actuellement pour empêcher de nouvelles constructions. D'après le U.S. Data Center Moratorium Tracker, le nombre d'interdictions visant les projets de construction de centre de données aux États-Unis augmente rapidement.
Selon le traqueur, on compte actuellement 50 interdictions actives dans différentes juridictions à travers le pays, dont quatre permanentes, ainsi que trois projets de ban supplémentaires. Entre mars et avril 2026 seulement, 14 nouvelles interdictions ont été enregistrées. Sur les douze derniers mois, la progression est spectaculaire : le traqueur ne recensait que huit moratoires en mai 2025 ; environ un an plus tard, ce chiffre a atteint un total de 78.
Cela va poser un problème à de nombreux hyperscaleurs, dautant plus quils sont déjà aux prises avec des retards causés par des pénuries de matériel informatique, notamment au niveau des infrastructures électriques. Et alors que les investisseurs dépensent des milliards de dollars sur la promesse que l'IA rapportera beaucoup dargent, ces retards pourraient les effrayer et entraîner lassèchement des financements dont dépendent les entreprises.
Impact économique de ces projets et menace pour l'emploi local
La colère des citoyens s'enracine principalement dans les répercussions financières de ces installations massives. Les populations locales refusent de subir des hausses de tarifs d'électricité et de financer des allègements fiscaux pour des géants technologiques sans en tirer de bénéfices directs. Dans le Michigan, par exemple, le fournisseur d'énergie DTE a tenté de conditionner le gel de ses futures hausses de tarifs à l'ouverture d'un centre de données.
Cette méthode a été assimilée à une « demande de rançon » par les autorités locales. Goldman Sachs avertit que la demande liée aux infrastructures d'IA fait augmenter les coûts de l'électricité, des composants électroniques et des logiciels, ce qui va stimuler l'inflation au cours des prochaines années.
À cette pression économique s'ajoute une menace existentielle pour les travailleurs. Les...
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