Google a confirmé les craintes liées à Mythos en révélant avoir réussi à bloquer une cyberattaque de grande envergure au cours de laquelle des cybercriminels ont utilisé l'IA pour découvrir une faille inconnue

Fin mars, le dernier modèle d'IA d'Anthropic a fait l'objet d'une fuite avant même son lancement et a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le nouveau modèle, dont le nom de code est « Claude Mythos », a été révélé accidentellement. Mais quelque jours plus tard, Anthropic a annoncé qu'il ne commercialiserait pas Mythos au grand public, invoquant la crainte qu'il ne soit trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. « L'augmentation considérable des capacités de Claude Mythos Preview nous a amenés à décider de ne pas le rendre accessible au grand public. Nous l'utilisons plutôt dans le cadre d'un programme de cybersécurité défensive avec un groupe restreint de partenaires », a écrit Anthropic dans la fiche technique du modèle.
Récemment, le Threat Intelligence Group (GTIG) de Google a révélé avoir réussi à bloquer une cyberattaque massive au cours de laquelle des criminels ont utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour découvrir et exploiter une faille logicielle jusque-là inconnue. Le message de Google est clair : l'ère des « hackers alimentés par l'IA » est officiellement arrivée. Cette découverte confirme de fait les avertissements « apocalyptiques » lancés il y a quelques semaines par la start-up d'IA Anthropic lors du lancement de son puissant modèle, Mythos.
Google a déclaré être « hautement convaincu » qu'un groupe criminel avait utilisé un grand modèle de langage (LLM) pour identifier une vulnérabilité « zero-day », un bug logiciel inconnu des développeurs eux-mêmes. Cette faille spécifique a permis aux pirates de contourner l'authentification à deux facteurs (2FA), la couche de sécurité sur laquelle s'appuient la plupart des banques et des entreprises pour empêcher les pirates d'accéder à leurs systèmes.
« L'acteur malveillant prévoyait de l'utiliser dans le cadre d'une exploitation massive, mais notre détection proactive a peut-être empêché son utilisation », a déclaré Google, sans révéler le nom du groupe de pirates. Google a déclaré ne pas croire que son modèle maison Gemini ait été utilisé. Google affirme que, bien qu'il ait déjoué le complot avant qu'il ne se transforme en « exploitation massive », la rapidité et la précision avec lesquelles l'IA a trouvé la faille ont alarmé les experts. « C'est arrivé. Lère des vulnérabilités et de lexploitation pilotées par lIA est déjà là », a déclaré John Hultquist, analyste en chef au sein de la division de renseignement sur les menaces de Google.
Cette nouvelle confirme la décision prise par la société dIA Anthropic de retarder la sortie de son modèle Mythos. Anthropic avait averti que Mythos était si puissant en matière de piratage quil pouvait exploiter des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies cachées dans les infrastructures critiques mondiales. La crainte quun outil comme Mythos puisse être utilisé pour démanteler systématiquement la sécurité bancaire a conduit à une série de réunions urgentes à la Maison Blanche. Depuis lors, Anthropic na divulgué le modèle quà un groupe « restreint » de partenaires, dont JPMorgan Chase, Apple et CrowdStrike, dans le cadre dune initiative de sécurité baptisée Project Glasswing.
Depuis février 2026, l'équipe Firefox travaille également en collaboration étroite avec Anthropic pour débusquer des vulnérabilités latentes dans le navigateur. Une première phase, menée avec Claude Opus 4.6, avait abouti à la correction de 22 bogues dans Firefox 148. L'application de Claude Mythos Preview à Firefox 150 a permis d'en identifier 271 supplémentaires en une seule évaluation initiale. Sur les 271 vulnérabilités annoncées pour Firefox 150 : 180 étaient de niveau sec-high, 80 sec-moderate et 11 sec-low. Mozilla précise que les niveaux critical et high désignent des failles exploitables par un simple utilisateur naviguant sur une page web ordinaire. Un rapport...
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