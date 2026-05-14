Chez Meta, former l'IA qui vous remplace est devenu une clause implicite du contrat de travail et certains employés commencent à dire non au mouchard qui analyse leurs activités pour entraîner l'IA

Tout commence le 21 avril 2026. Des mémos internes obtenus par Reuters révèlent que Meta déploie sur les ordinateurs professionnels de ses salariés basés aux États-Unis un logiciel de surveillance baptisé Model Capability Initiative (MCI). L'outil, annoncé en avril 2026, capte les mouvements de souris, les frappes clavier et prend des captures d'écran périodiques, dans le but déclaré d'entraîner des modèles d'IA sur la façon dont les humains naviguent sur leurs ordinateurs au fil des tâches quotidiennes.
Le programme tourne sur des centaines de sites web et d'applications (Google, LinkedIn, GitHub, Slack, et même Gmail personnel). Il n'existe aucune possibilité de désactivation. Le directeur technique Andrew Bosworth a lui-même confirmé l'absence d'opt-out, dans un échange interne où il conseillait aux employés préoccupés de « ne pas consulter leur messagerie personnelle sur leur ordinateur professionnel ».
La justification officielle de Meta est limpide. L'objectif affiché est de former des agents IA capables d'effectuer des tâches informatiques de manière autonome. Dans un mémo interne, Bosworth décrit un futur dans lequel les agents « font l'essentiel du travail » pendant que les employés « dirigent, révisent et les aident à s'améliorer ». En d'autres termes : les salariés sont priés de documenter scrupuleusement leurs propres gestes professionnels pour former les systèmes qui, demain, les remplaceront.
L'annonce a été diffusée par un chercheur en IA dans un canal interne dédié à Meta SuperIntelligence Labs, la division de construction de modèles de l'entreprise. Le mémo indiquait que l'initiative visait à améliorer les modèles là où l'IA peine encore, notamment pour choisir dans des menus déroulants et utiliser des raccourcis clavier. Ces détails, presque anodins en apparence, éclairent pourtant la nature profonde du projet : il ne s'agit pas de surveiller la productivité, mais de capturer le savoir-faire implicite des travailleurs du savoir pour l'injecter dans des pipelines d'entraînement.
Un contexte social explosif
Le timing de ce déploiement n'est pas anodin. Le mouvement de protestation éclate à quelques jours à peine de la suppression annoncée de 8 000 postes prévue pour le 20 mai, une mesure qualifiée « d'initiative d'efficacité » liée aux dépenses en IA. Quelque 6 000 postes ouverts ne seront pas pourvus.
Pour une partie du personnel, l'équation est brutale : on leur demande de former leurs successeurs algorithmiques tout en sachant qu'ils figurent peut-être sur la prochaine liste de licenciements. Depuis des mois, la frustration couvait sur les plateformes internes et les forums en ligne, alimentée par des suppressions massives que la direction n'avait confirmées aux équipes que plus d'un mois après que Reuters en avait révélé l'existence. Le déploiement du logiciel de suivi a mis le feu aux poudres, beaucoup d'employés le décrivant comme une façon de former les robots qui prendront leur place.
Eleanor Payne, organisatrice du syndicat UTAW (United Tech and Allied Workers) au Royaume-Uni, résume ainsi la situation : « Les travailleurs de Meta paient le prix des paris irresponsables et coûteux de la direction. Pendant que les dirigeants courent après des stratégies d'IA spéculatives, le personnel fait face à des suppressions d'emplois dévastatrices, à une surveillance draconienne, et à la réalité cruelle d'être forcé de former les systèmes inefficaces censés les remplacer. »
L'ironie d'un panoptique retourné
Ce qui frappe les observateurs extérieurs, c'est la dimension proprement ironique de la situation. Meta a construit son empire sur la collecte et la monétisation des données comportementales de milliards d'utilisateurs, sans leur consentement réel, et souvent à leur insu. Aujourd'hui, ce même modèle d'extraction s'applique en interne, à ses propres ingénieurs.
Les sous-traitants de Meta ont longtemps travaillé dans des conditions bien plus dégradées. Dès 2019, les modérateurs de contenu Facebook voyaient leur travail étroitement surveillé par des systèmes automatisés et pouvaient être licenciés pour quelques erreurs par semaine. La nouveauté avec le MCI, c'est que ce régime de surveillance atteint désormais les développeurs, chercheurs et cadres, ceux qui, jusqu'ici, se pensaient à l'abri de la logique tayloriste appliquée aux cols bleus du numérique.
Le MCI n'est pas un chronomètre, à proprement parler. Mais il traduit la même impulsion : rendre le travail intellectuel lisible par les machines, le capturer, l'optimiser, puis l'automatiser.
Une résistance qui s'organise, des deux côtés de l'Atlantique
Le 12 mai 2026, la protestation prend une forme coordonnée pour la première fois. Des tracts apparaissent dans les salles de réunion, sur les distributeurs de boissons et sur les rouleaux de papier toilette, invitant les salariés à signer une pétition en ligne...
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