Génération de contre-vérités, citations fictives, faits inexacts, les hallucinations de l'IA obligent arXiv à imposer une suspension d'un an pour les références inventées de toutes pièces

0 0

Si la revue par les pairs devient obligatoire, arXiv n'est plus une archive de prépublication ! C'est un changement de nature de la plateforme. Je ne pense pas que cette obligation soit une bonne idée, d'une part parce que comme l'indique l'article les reviewer ne confirment que très rarement l'existence des articles cités (probablement quelques uns mais pas tous, car toutes les citations ne valent pas cet effort) donc le critère de revue par le spairs ne règle pas du tout le problème, et d'autre part car ils introduisent une notion arbitraire s'il faut en plus que ce soit dans certaines conférences ou journaux dont il faut juger la qualité.À l'air de l'IA, ils devrait utiliser l'IA pour les aider à implémenter les métriques et évaluations automatiques nécessaires au traitement des articles. En utilisant des modèles locaux fine tuné pour ça. Il y aura toujours une part humaine, mais filtrer le plus évident et prioriser le reste pour focaliser l'effort humain là où c'est le plus pertinent me semblerait plus équilibré.