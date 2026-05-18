Envoyé par Kulvar Envoyé par Sauf qu'il a pour intérêt de le faire croire à l'Europe pour que les états dépensent des fortunes dans son produit.

Il ne peut pas être cru, il est là pour ses actionnaires.



Il veut qu'on dépense sans réfléchir. Vite, vite, vite ! Ne prenez pas le temps de réaliser la supercherie !



Et quand la bulle IA éclatera, cet argent sera définitivement perdu.

Enfin, il sera dans la poche des vendeurs de mirages.

1 0

Il prêche évidemment pour sa paroisse, mais je pense qu'il a raison.Certes il y a des bulles spéculatives sur l'IA, mais que de progrès en 3 ans... Il y a différentes "IA" qui fonctionnent très bien et sont devenues indispensables (traitement du signal...) mais pour ne parler que des LLM, clairement ça réussit de nombreuses tâches aussi bien voire mieux qu'un humain, et des métiers sont aussi concernés que les standardistes téléphoniques des années 70, et clairement il y a des points de PIB à perdre ou à gagner.Par ex : La France peut continuer d'investir à former massivement des gens vers les licences de langues. Déjà que le marché était saturés de ces filières peu professionnalisantes, mais maintenant que la totalité de la traduction sans valeur ajoutée est faite (ou le sera) par des LLM, autant acter et réorienter les étudiants et les crédits.On peut continuer longtemps sur ce genre d'exemples. Un simple mac avec une grosse RAM maintenant peut générer localement le code basique, alors les modèles de pointe...Les Américains savent soutenir leurs sociétés. Nous on sait acheter américain. Il est temps de se réveiller (et pour nos politiques d'arrêter de toucher les rétrocommissions des USA...)