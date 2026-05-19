Anthropic et la Fondation Gates s'associent pour une initiative de 200 millions $ consacrée à l'IA pour la santé mondiale, un engagement de 4 ans axé sur les vaccins, la prévision des maladies et l'éducation

Annonce d'Anthropic

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est une société privée et, en février 2026, sa valeur était estimée à 380 milliards de dollars.La Fondation Gates est une fondation privée américaine créée par Bill Gates et Melinda French Gates. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, elle a été lancée en 2000 et serait la troisième fondation caritative la plus riche au monde, avec un patrimoine de 86 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Les principaux objectifs déclarés de la fondation sont d'améliorer les soins de santé et de réduire l'extrême pauvreté à travers le monde, ainsi que d'élargir les possibilités d'éducation et l'accès aux technologies de l'information aux États-Unis. Parmi les personnalités clés de la fondation figurent Warren Buffett, Mark Suzman, le directeur général de la Fondation, et Michael Larson.Conformément à l'accord, la Fondation Gates apportera des subventions, une expertise en conception de programmes et son savoir-faire, tandis que la contribution d'Anthropic prendra la forme de crédits d'utilisation de l'IA Claude et d'un soutien de la part de son équipe technique. Selon Anthropic, cette collaboration s'inscrit au cur de sa mission qui vise à étendre les avantages de l'IA à des domaines où les marchés ne suffisent pas à eux seuls.La majeure partie du financement sera consacrée à l'amélioration des résultats sanitaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où environ 4,6 milliards de personnes n'ont pas accès aux services de santé essentiels, a indiqué Anthropic. Parmi les initiatives concrètes, on peut citer l'utilisation de Claude pour évaluer des candidats-médicaments et candidats-vaccins contre des maladies négligées telles que la poliomyélite, le HPV et l'éclampsie, ainsi que la collaboration avec l'Institute for Disease Modeling (IDM) de la Fondation Gates afin d'améliorer les prévisions concernant les zones de déploiement des traitements contre des maladies telles que le paludisme et la tuberculose.L'accessibilité linguistique constitue un autre axe de priorité : des dizaines de langues africaines posent depuis longtemps des défis aux systèmes d'IA, et ce partenariat permettra de financer des initiatives visant à créer des ensembles de données plus riches pour ces langues. Janet Zhou, directrice de la Fondation Gates, a déclaré que ces ensembles de données seraient mis à disposition gratuitement afin que les développeurs de tous horizons puissent les utiliser pour améliorer leurs propres modèles.Dans le domaine de l'éducation, les deux organisations fixent comme objectif de développer des outils visant à améliorer les résultats scolaires des élèves de la maternelle à la terminale aux États-Unis, en Afrique subsaharienne et en Inde. Il s'agit notamment d'applications basées sur l'IA pour l'apprentissage des bases de la lecture, de l'écriture et du calcul, de soutien scolaire fondé sur des données probantes et d'orientation professionnelle. Anthropic a indiqué qu'une série de benchmarks publics, d'ensembles de données et de graphes de connaissances devrait être publiée dans le courant de l'année.Ce partenariat porte également sur la mobilité économique, notamment sur les outils visant à améliorer la productivité agricole pour les quelque deux milliards de personnes dont les revenus dépendent de l'agriculture à petite échelle, ainsi que sur des programmes menés aux États-Unis axés sur les dossiers de compétences transférables, l'orientation professionnelle et l'évaluation des programmes de formation professionnelle qui débouchent sur de meilleures perspectives d'emploi et de rémunération.Selon Elizabeth Kelly, qui supervise les initiatives visant à promouvoir des déploiements bénéfiques chez Anthropic, cet accord reflète un aspect fondamental de l'identité de l'entreprise. « Cette annonce est intimement liée à ce que nous sommes en tant qu'entreprise », a-t-elle déclaré.L'annonce d'Anthropic concernant le partenariat de 200 millions de dollars avec la Fondation Gates est présenté ci-après : «Nous nous associons à la Fondation Gates pour consacrer, au cours des quatre prochaines années, 200 millions de dollars sous forme de subventions, de crédits d'utilisation Claude et d'assistance technique à des programmes dans les domaines de la santé mondiale, des sciences de la vie, de l'éducation et de la mobilité économique. Ces programmes seront mis en uvre en collaboration avec des partenaires aux États-Unis et dans le monde entier.Cet engagement est au cur des efforts déployés par Anthropic pour étendre les avantages de l'IA dans des domaines où les marchés ne suffisent pas à eux seuls. Ce travail est mené par notre équipe « Beneficial Deployments », qui fournit des crédits Claude et un soutien technique à nos partenaires dans les quatre domaines prioritaires mentionnés ci-dessus. L'équipe développe également des biens publics liés à l'IA, tels que des ensembles de données sur la santé publique et des critères d'évaluation, et propose aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement un accès à Claude à tarif réduit. Nous augmentons nos investissements dans les déploiements bénéfiques et prévoyons de...