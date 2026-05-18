et l'IA aide parfois les auteurs à planifier leurs attaques
Le directeur du FBI, Kash Patel, fait l'objet de vives critiques après des déclarations audacieuses sur l'IA. Il a déclaré que l'IA permet désormais de traiter instantanément d'énormes volumes de données, facilitant ainsi l'identification de menaces critiques. Il a ajouté que « l'usage de l'IA a permis de déjouer des fusillades en milieu scolaire en Caroline du Nord et à New York grâce à une analyse rapide des signalements ». Cependant, Kash Patel est resté vague sur la manière dont l'IA a contribué à neutraliser ces menaces. De nombreux critiques y voient une tentative calculée de défendre la mise en place d'une surveillance de masse pilotée par l'IA.
Kash Patel a été récemment l'invité du podcast YouTube de Sean Hannity. Lors de l'entretien, le directeur du FBI a salué le rôle de l'IA dans la prévention de multiples attaques violentes contre des innocents. « L'IA n'était jamais utilisée au FBI avant notre arrivée ; c'est littéralement fou », a déclaré Kash Patel. Il a rompu avec cette habitude en introduisant l'IA dans son quotidien au FBI. « Je l'utilise partout », a-t-il ajouté avec enthousiasme.
Kash Patel, qui a été accusé de graves problèmes liés à la consommation dalcool, affirme que grâce à lIA, le FBI a pu déjouer de nombreuses fusillades de masse dans des écoles à travers les États-Unis. « Nous avons empêché un massacre dans une école en Caroline du Nord grâce à une information fournie par nos partenaires du secteur privé qui développent des infrastructures dIA », sest-il vanté dans le podcast Hang Out with Sean Hannity.
Cela dit, ses propos sont très controversés. Selon certains rapports, depuis le début de l'année, les fusillades dans les écoles auraient augmenté de 33 % par rapport à la même période l'année dernière, avec un total de 24, soit plus que le nombre total de fusillades dans les écoles pour toute l'année 2020.
Kash Patel revendique une intégration profonde de l'IA au FBI
Lors de l'émission, Kash Patel a déclaré avoir radicalement transformé l'agence sous la seconde administration Trump en déployant l'IA à tous les niveaux de l'organisation. Plus précisément, le directeur du FBI a expliqué avoir intégré les plus grandes entreprises technologiques mondiales directement au sein de l'infrastructure de l'agence pour reconstruire profondément les systèmes classifiés et les capacités Internet du service fédéral de police.
« Jai intégré toutes les grandes entreprises technologiques mondiales au FBI afin de renforcer nos capacités Internet, nos systèmes classifiés et lintégration de lIA dans notre programme de lutte contre le terrorisme, ce qui nous permet dobtenir des résultats instantanés », a-t-il déclaré. « À quoi bon collecter des téraoctets de données si lon ne peut pas les passer au crible ? ». Kash Patel s'est vanté d'autres améliorations apportées au FBI.
Il a ajouté que l'IA permet aux agents de comparer immédiatement les empreintes digitales et didentifier les fugitifs ainsi que les mandats darrêt. Cette refonte technologique, notamment mise en place au sein du National Threat Operations Center, permettrait d'analyser instantanément des téraoctets de données, de traiter les empreintes digitales de manière immédiate et d'accélérer l'émission des mandats d'arrêt pour capturer les fugitifs.
Kash Patel critique d'ailleurs vivement ses prédécesseurs, les accusant d'avoir volontairement ignoré l'IA pour se concentrer sur une militarisation plutôt que sur la modernisation de l'institution. La justification principale de ce déploiement massif de l'IA repose sur l'incapacité humaine à gérer le volume immense de signalements reçus chaque semaine par le FBI. Il suggère que l'ancien mode de fonctionnement réduisait l'efficacité de l'agence.
« Si nous ne comptions que sur des humains pour les examiner, nous ne pourrions jamais toutes les passer au crible », a expliqué Kash Patel. « Lancien FBI rejetait cette idée parce quil savait que ce nétait pas sa priorité. Sa priorité était la militarisation, pas la modernisation », a-t-il ajouté.
Une approche centrée sur l'IA qui soulève un grand scepticisme
Kash Patel a mis en avant des succès qu'il qualifie de majeurs, déclarant que l'IA a directement permis d'empêcher un massacre dans une école de Caroline du Nord grâce au tri algorithmique rapide d'un signalement. Il soutient également qu'une autre fusillade scolaire potentielle, cette fois dans l'État de New York, a pu être déjouée suite à une alerte émise par des partenaires du secteur privé collaborant à l'infrastructure technologique de l'agence.
Mais comme pour tout ce qui émane de ladministration Trump, il faut prendre cette sortie avec des pincettes, voire avec une dose de scepticisme. Sil reste à voir si lIA a réellement aidé le FBI à déjouer des attentats, il existe des preuves extrêmement convaincantes que linverse est également vrai.
Pour commencer, des recherches ont montré que les chatbots d'IA sont en réalité deux fois plus susceptibles dencourager les humains à commettre des actes violents que dintervenir pour les en empêcher. Une étude récente de Stanford a révélé que les chatbots d'IA ne découragent la violence que dans 16,7 % des cas, tandis que ces mêmes chatbots ont activement soutenu des pensées violentes dans 33,3 % des cas, un chiffre alarmant.
Dans le monde réel, cela se traduit par un schéma de violence récurrent. Après la deuxième fusillade à luniversité dÉtat de Floride (celle de 2025, pas celle de 2014) au cours de laquelle deux personnes ont été tuées et sept blessées, il a été découvert que lauteur avait confié non seulement à ChatGPT son intention de commettre une fusillade de masse, mais avait également utilisé l'outil d'OpenAI pour organiser minutieusement son attaque.
L'auteur de la fusillade de masse à Tumbler Ridge, au Canada, a eu avec ChatGPT des conversations si inquiétantes qu'elles ont été automatiquement signalées par les systèmes de modération internes de l'entreprise, ce qui a poussé la direction à débattre de l'opportunité d'alerter les forces de l'ordre. Le laboratoire de San Francisco a finalement décidé de ne pas alerter les forces de l'ordre et l'attaque a fait sept morts et des dizaines de blessés.
Conclusion
Kash Patel a déclaré que l'IA a contribué à empêcher au moins deux fusillades potentielles dans des établissements scolaires. Mais ses propos sont considérés comme une tentative d'encenser l'IA et convaincre les populations d'accepter une surveillance de masse et une collecte massive de leurs informations personnelles. De plus, Kash Patel n'apporte pas d'éléments concrets pour illustrer le rôle joué par l'IA dans la neutralisation de ces menaces.
Par ailleurs, des incidents démontrent que non seulement les chatbots ne préviennent pas de manière démontrable la violence, mais ils la facilitent activement. Contrairement à d'autres qui les ont précédés, ces systèmes fournissent aux utilisateurs envisageant un bain de sang des encouragements, des conseils tactiques et un soutien émotionnel. Une étude récente a révélé que l'IA incite les utilisateurs à adopter de mauvais comportements.
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Kash Patel est accusé de présenter la surveillance et la collecte massive de données à travers son discours. Qu'en pensez-vous ?
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