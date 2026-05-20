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La Chine inaugure le « premier » centre de données sous-marin au monde alimenté par l'éolien offshore. L'installation de 24 mégawatts abrite 2 000 serveurs et utilise l'eau de mer pour le refroidissement passif

Le , par Mathis Lucas
8 commentaires

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19  0 
La Chine annonce la mise en service du premier centre de données sous-marin au monde alimenté par l'énergie éolienne offshore. Située au large de Shanghai, cette installation de 24 mégawatts utilise l'eau de mer pour un refroidissement passif, permettant d'atteindre une efficacité énergétique supérieure aux standards industriels. Le complexe héberge environ 2 000 serveurs dédiés aux calculs intensifs de l'IA et des réseaux 5G. Ce projet vise à réduire l'empreinte carbone et la consommation électrique massive des infrastructures numériques. Cela dit les experts soulignent des défis techniques liés à la corrosion saline et à la maintenance des installations.

L'essor du cloud et de l'IA redonne vie aux projets de centres de données sous-marins. Les initiatives antérieures avaient échoué face à des défis que les promoteurs n'ont pas su surmonter. L'un des exemples connus est l'expérience réalisée par Microsoft et Naval Group au large de l'Écosse. Elle consistait à tester des centres de données sous-marins alimentés par des énergies marines et refroidis via l'eau de mer. Mais l'expérience n'a pas été concluante.

La Chine a récemment mis en service « le tout premier centre de données sous-marin au monde alimenté par l'énergie éolienne offshore ». Achevé en octobre 2025 après des essais initiaux, ce projet d'une valeur de 226 millions de dollars se situe au large de la zone spéciale de Lingang à Shanghai.

Cette installation d'une capacité de 24 mégawatts abrite près de 2 000 serveurs destinés à traiter les charges de travail liées à l'IA, à l'annotation de données massives et aux infrastructures 5G. La Chine évoque une avancée majeure. Ce développement a été réalisé grâce à un partenariat direct entre le gouvernement chinois, des télécoms comme China Telecom, et HiCloud Technology, un entrepreneur privé spécialisé dans ces infrastructures.

Le refroidissement passif et l'efficacité énergétique

L'installation abrite des clusters de GPU fournis par China Telecom et LinkWise. Contrairement aux centres terrestres qui dépendent de climatiseurs industriels gourmands en énergie, elle utilise l'eau de mer comme un immense puits de chaleur passif. Les serveurs sont enfermés dans des modules résistants à la pression et déployés à 35 mètres de profondeur, permettant ainsi aux températures stables de l'océan d'absorber continuellement la chaleur.


Couplé à une alimentation directe par des parcs éoliens offshore voisins, ce système permet au centre d'atteindre un indicateur d'efficacité énergétique (PUE) inférieur à 1,15, un score bien meilleur que la moyenne de l'industrie qui se situe souvent au-dessus de 1,5. Selon les experts, cette méthode permet de répondre à la demande électrique explosive de l'IA tout en réduisant considérablement les besoins en énergie liés au refroidissement.

Le refroidissement est devenu un obstacle majeur pour les mégas centres de données modernes dédiés aux cas d'utilisation de l'IA, où les baies de GPU à haute densité peuvent consommer des centaines de kilowatts, transformant la quasi-totalité de cette énergie en chaleur. La conception sous-marine utilise l'eau de mer environnante comme dissipateur thermique passif, ce qui réduit considérablement les besoins en énergie pour le refroidissement.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique mondiale des centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030, l'intelligence artificielle devenant le principal moteur de cette croissance. L'installation sous-marine abrite 192 baies de serveurs réparties sur quatre niveaux. La phase pilote fonctionne actuellement à une puissance de 2,3 mégawatts, tandis que le centre de données devrait atteindre 24 MW lorsqu'il sera achevé.

Une fois pleinement opérationnelle, cette installation permettrait déconomiser 61 millions de kilowattheures délectricité par an tout en réduisant les émissions de carbone. Elle réduit également lempreinte foncière, ne nécessitant quune fraction de lespace requis pour des installations terrestres comparables.

Défis techniques liés aux centres de données sous-maris

Alors que lexpansion de lIA entraîne une croissance explosive de la consommation délectricité à léchelle mondiale, les pays et les hyperscaleurs explorent de plus en plus des approches non conventionnelles pour répondre à la fois aux contraintes liées à la disponibilité énergétique et à la gestion thermique. Ce projet sinscrit aussi dans la volonté de la Chine...
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8 commentaires
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AoCannaille
Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 14:02
Citation Envoyé par Jipété Voir le message
Voilà qu'on va diluer nos émissions de chaleur dans les océans !
Techniquement, la chaleur était déjà diluée dans l'air ambiant en sortie de climatisation et en terme de système global intégrée dans les océans.

En pratique, on économise "juste" l'énergie utilisée pour refroidir, donc les ventilos, les compresseurs toussa toussa... C'est déjà ça, le refroidissement n'est pas du tout négligeable en consommation d'énergie dans un data center.

Une fois ceci dit, j'ai du mal à croire que l'énergie "économisée" avec ce refroidissement passif ne soit pas entièrement gachée par le bilan carbone des bateaux à mazout qui vont s'occuper de l'installation et la maintenance de ces data centers et des kilotonnes de bétons necessaires pour les bases des éoliennes offshore...
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 11:39
Citation Envoyé par pyros Voir le message
A l'échelle de l'humanité, la chaleur générée par effet joule (radiateur, datacenter, centrale nucléaire, etc...) est ridicule par rapport à la chaleur générée par effet de serre.

Mettons qu'on soit en 100% renouvelable, l'énergie provient soit du soleil (l'héolien, l'hydrolien, sont juste de l'energie solaire "with extra steps"), soit de la géothermie. Donc qu'elle soit utilisé ou pas, cette energie aurait fini en effet joule. Pour ce qui est des energies fossile, la production d'ernergie humain est plusieur ordres de grandeur plus faible que l'energie reçus par le soleil.

Donc d'un point de vue global, aucun effet. D'un point de vue local, ça se discute...
Ces arguments ressemblent beaucoup à du climato-septicisme.
Les scientifiques ne sont pas rigoureusement de cet avis... L'optimisme technologique naïf ne garantit pas la survie.
Les effets soit disant négligeables par rapport à ceux du soleil ont malgré tout un impact sur le monde du vivant, c'est documenté, encore faut-il chercher, mais l'IA est là pour cela (sic), non ?
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Jipété
Avatar de Jipété
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 11:37
Citation Envoyé par pyros Voir le message
Donc d'un point de vue global, aucun effet. D'un point de vue local, ça se discute...
Message écolo depuis la nuit des temps de l'écologie : penser globalement, agir localement : tu vois, tu es dans les clous !
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Jipété
Avatar de Jipété
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 9:20
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
La Chine inaugure le « premier » centre de données sous-marin au monde alimenté par l'éolien offshore. L'installation de 24 mégawatts abrite 2 000 serveurs et utilise l'eau de mer pour le refroidissement passif
Voilà qu'on va diluer nos émissions de chaleur dans les océans ! Il était pourtant question d'arrêter les conneries et lever le pied de l'accélérateur à catastrophes mais on dirait bien que certains n'ont rien compris au film qui se prépare pour les années à venir.
Ça me désole...
Plus qu'à attendre la panne pour qu'on rigole un bon coup.

Et rien à voir mais, pourquoi le mot "premier" dans le titre est-il entre guillemets ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce truc dénommé "premier" n'est en fait pas le premier ? On nous cache des choses...
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pyros
Avatar de pyros
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 10:39
Voilà qu'on va diluer nos émissions de chaleur dans les océans !
A l'échelle de l'humanité, la chaleur générée par effet joule (radiateur, datacenter, centrale nucléaire, etc...) est ridicule par rapport à la chaleur générée par effet de serre.

Mettons qu'on soit en 100% renouvelable, l'énergie provient soit du soleil (l'héolien, l'hydrolien, sont juste de l'energie solaire "with extra steps"), soit de la géothermie. Donc qu'elle soit utilisé ou pas, cette energie aurait fini en effet joule. Pour ce qui est des energies fossile, la production d'ernergie humain est plusieur ordres de grandeur plus faible que l'energie reçus par le soleil.

Donc d'un point de vue global, aucun effet. D'un point de vue local, ça se discute...
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 11:34


Déjà que les océans s'acidifient dramatiquement avec le réchauffement climatique à son rythme actuel, les Chinois veulent apporter leur "modeste" contribution à la connerie ambiante.
Qu'il fasse cela en mer de Chine, avec un peu de chance ils n'auront même plus à cuire les poissons (enfin s'il en reste).

Cdlt
2  2 
pyros
Avatar de pyros
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 14:45
Citation Envoyé par e-ric Voir le message
Ces arguments ressemblent beaucoup à du climato-septicisme.
Les scientifiques ne sont pas rigoureusement de cet avis... L'optimisme technologique naïf ne garantit pas la survie.
Les effets soit disant négligeables par rapport à ceux du soleil ont malgré tout un impact sur le monde du vivant, c'est documenté, encore faut-il chercher, mais l'IA est là pour cela (sic), non ?
Je vois pas en quoi c'est du climato-scepticisme, au contraire. Je dis justement que le problème ne vient pas de la production de chaleur locale mais des émissions de GES.

La Terre reçoit ~1 kW/m² d'énergie solaire. Ça fait du 200.000 TW en tout. ~30% est réfléchie. Donc le soleil nous envoie ~150 000 TW de chaleur brute.
La puissance produite par l'humanité toute source confondu est ~20TW, 10 000 fois moins.

Ce qui crée le réchauffement climatique n'est pas la chaleur émise, mais l'augmentation de l'effet de serre. Le problème n'est pas vraiment de refroidir un datacenter avec de l'eau de mer. Le problème est plutôt: d'où vient l'énergie qui alimente ce datacenter ?

Je vous conseille de lire ce très bon bouquin, très bien écrit, très bien documenté et sourcé:
https://www.babelio.com/livres/Macka...u-vent-/498214
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Mingolito
Avatar de Mingolito
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 21/05/2026 à 15:20
C'est un excellent projet, bravo la Chine

Ils sont fatiguant ces trolls climato sceptique

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