balises EXIF : prompt, seed, hachage du modèle, paramètres de l'échantillonneur (Stable Diffusion, Midjourney) ;

: prompt, seed, hachage du modèle, paramètres de l'échantillonneur (Stable Diffusion, Midjourney) ; XMP DigitalSourceType : balise « trainedAlgorithmicMedia » utilisée par Instagram, Facebook et X (ex-Twitter) pour afficher « Créé avec l'IA » ;

: balise « trainedAlgorithmicMedia » utilisée par Instagram, Facebook et X (ex-Twitter) pour afficher « Créé avec l'IA » ; extraits de texte PNG : workflows ComfyUI, paramètres AUTOMATIC1111 ;

: workflows ComfyUI, paramètres AUTOMATIC1111 ; C2PA Content Credentials : manifestes de provenance cryptographiques provenant de Google Imagen, OpenAI DALL-E, Adobe Firefly

L'outil remet à nouveau en question la fiabilité des filigranes

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L'outil « remove-ai-watermarks » est un programme en ligne de commande (CLI) et une bibliothèque Python permettant d'effacer les filigranes ajoutés aux productions de l'IA. Il a pour objectif principal de supprimer à la fois les marques visibles et les signatures invisibles, tout en expurgeant les métadonnées qui déclenchent les étiquettes générées par l'IA sur les réseaux sociaux.Pour les utilisateurs ne souhaitant rien installer, le service est également accessible via la plateforme Web gratuite "raiw.cc". Le logiciel utilise des méthodes distinctes selon le type de marqueur. Pour les filigranes visibles, comme le logo scintillant inséré par Gemini, l'outil applique une inversion de la transparence (alpha blending) couplée à un détecteur dynamique et à un masquage des résidus, une opération qui ne nécessite pas de carte graphique.Pour les filigranes invisibles incrustés dans les fréquences de l'image, comme SynthID ou StableSignature, l'outil s'appuie sur une régénération par modèles de diffusion, avec le modèle SDXL utilisé par défaut. Cette tâche plus complexe requiert idéalement l'usage d'un processeur graphique (GPU).Afin d'éviter toute altération, le logiciel inclut une fonction de protection intelligente des visages qui les extrait avant la modification pour les réintégrer intacts par la suite. De plus, une option nommée Analog Humanizer permet d'ajouter du grain photographique pour tromper les systèmes de détection automatique. Enfin, l'outil se charge du nettoyage complet des métadonnées, en supprimant les éléments ci-après des productions des modèles :Le script offre une compatibilité particulièrement étendue avec les principaux modèles d'IA du marché. Il traite efficacement les images produites par Google Gemini, ChatGPT, DALL-E 3, Stable Diffusion, Adobe Firefly ou encore Midjourney. L'équipe souligne que le logiciel est destiné à des usages légitimes, tels que la recherche en sécurité, la préservation d'uvres d'art ou la correction de fausses détections sur des photographies humaines.Le 19 mai 2026, OpenAI a annoncé l'adoption de C2PA et a ajouté le filigrane invisible SynthID à ses images. Le laboratoire a également présenté un outil de vérification public qui inspecte les uploads pour détecter des métadonnées C2PA et des filigranes SynthID. En outre, des rapports indiquent qu'OpenAI s'associe avec Google sur la question de l'étiquetage. C'est précisément ce type de marquage que remove-ai-watermarks cible.La suppression de marqueurs dans le but de tromper le public est potentiellement illégale au regard des législations récentes, telles que l'AI Act en Europe ou le COPIED Act aux États-Unis. De plus, le programme ne garantit pas un anonymat total. Le retrait d'un filigrane invisible sur une copie locale n'efface pas les données d'identification que le générateur, tel que Google avec son système SynthID, conserve sur ses propres serveurs.Enfin, par conviction éthique, les créateurs refusent...