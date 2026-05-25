La start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek a annoncé qu'elle réduisait définitivement de 75 % le prix de son modèle phare, le V4-Pro, proposant un prix au moins 34 fois inférieur à celui du GPT-5.5

DeepSeek est une entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui développe des grands modèles de langage (LLM). La société a lancé un chatbot éponyme parallèlement à son modèle DeepSeek-R1 en janvier 2025. DeepSeek-R1 fournissait des réponses comparables à celles d'autres LLM contemporains, tels que le GPT-4 et l'o1 d'OpenAI. Son coût de formation aurait été nettement inférieur à celui d'autres LLM. La société affirme avoir formé son modèle V3 pour 6 millions de dollars, soit bien moins que les 100 millions de dollars qu'a coûté le GPT-4 d'OpenAI en 2023, et en utilisant environ un dixième de la puissance de calcul consommée par le modèle comparable de Meta, Llama 3.1. Le succès de DeepSeek face à des rivaux plus importants et mieux établis a été qualifié de « bouleversement de l'IA ».
En avril 2026, DeepSeek a lancé DeepSeek V4 Pro et DeepSeek V4 Flash, sa première mise à jour majeure de modèle depuis plus d'un an. Les nouveaux modèles V4 introduisent une fenêtre contextuelle pouvant atteindre 1 million de jetons, ce qui permet de maintenir une meilleure cohérence dans les conversations et les documents plus longs, à moindre coût. DeepSeek V4 reste open source, ce qui permet aux utilisateurs d'inspecter, d'adapter ou de modifier le code. V4 Pro est destiné à des tâches agentiques plus complexes en plusieurs étapes. DeepSeek affirme qu'il rivalise avec les principaux modèles propriétaires en matière de raisonnement et qu'il n'est devancé que par Gemini 3.1 Pro de Google en termes de connaissance du monde. V4 Flash est la variante plus rapide, offrant des réponses plus rapides tout en restant proche de V4 Pro pour les tâches agentiques plus simples.
Récemment, la start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek a annoncé qu'elle réduisait définitivement le prix de son modèle phare V4-Pro de 75 %. Cette baisse de prix massive ramène le coût d'utilisation de l'outil logiciel le plus puissant de DeepSeek à seulement un quart de son tarif initial. Bien que DeepSeek n'ait pas explicitement précisé ce qui lui a permis de baisser ses prix de manière aussi drastique, on suppose que la disponibilité aisée des puces Huawei pourrait être à l'origine de cette baisse.
Il convient de noter que lorsque DeepSeek a lancé V4, l'entreprise avait déclaré que la version Pro coûterait jusqu'à 12 fois plus cher que la version Flash, moins puissante, en raison de « contraintes liées à la capacité de calcul haut de gamme », limitant ainsi la disponibilité. Ainsi, le prix de la version Pro devrait baisser fortement une fois que les supernuds Huawei Ascend 950 seront lancés en grande quantité au cours du second semestre.
DeepSeek « fait chuter » le marché des tokens
Les raisons économiques derrière la remise de 75 % de DeepSeek pourraient être liées à la guerre commerciale géopolitique en cours concernant les semi-conducteurs de pointe. Les contrôles stricts des exportations américains empêchent actuellement Nvidia de vendre ses processeurs graphiques (GPU) d'IA haut de gamme à des entreprises chinoises. Alors que ces restrictions américaines visaient à ralentir les progrès de la Chine en matière d'IA, elles ont eu l'effet inverse : elles ont créé un boom massif et exclusif du marché pour le plus grand concurrent national de Nvidia, Huawei.
DeepSeek s'appuie fortement sur les puces Ascend 950 développées en interne par Huawei pour alimenter et optimiser les performances de ses modèles V4. En optimisant son logiciel pour qu'il fonctionne sur des puces chinoises locales plutôt que de dépendre du matériel Nvidia, coûteux, soumis à des restrictions ou disponible au marché noir, DeepSeek a pu réduire considérablement ses coûts d'infrastructure opérationnelle.
Selon un communiqué officiel de la société, DeepSeek a réduit les coûts de son interface de programmation d'applications (API) pour le modèle V4-Pro à un montant compris entre 0,025 et 6 yuans par million de tokens, en fonction du type de déploiement. Auparavant, ces mêmes charges de...
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