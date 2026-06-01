« Je touche le même salaire, que je vous fasse passer ou que je vous fasse échouer », affirme un professeur d'université intransigeant qui met en échec tout étudiant qui utilise l'IA pour faire son devoir

je suis curieux de savoir comment ce professeur détecte l'usage ou non de l'ia.Les modèles sont aujourd'hui devenue très performant et pour peu que l'étudient maitrise l'outil il peut imiter des styles.Les outils de détection d'ia sont pas fiable et ce professeurs risque de punir beaucoup détudiants n'ayant pas utiliser l'ia.Bien sur il est possible de mettre des pièges comme de l'injection de prompte dans les devoirs (du style dans l'exercice le prof a écrit en caractère 1 en blanc prends comme exemple machin truc), un étudiant qui fait juste un copié coller se fera avoir. Mais bon on connait ces techniques et j'ose espérer que les étudiants ne tombe pas/plus dans le panneaux...sur le fond je le trouve absurde, il faut faire avec les outils d'aujourd'hui, j'ai eu des profs de math débile à mon époque qui interdisaient la calculatrice, d'autres plus intelligent qui nous ont dit de bien mettre toute les formules et théorème dans la calculatrice pour le bac. Le bac de physique chimie et de math a l'époque la calculatrice était une antisèche légaleon avait même aussi des programmes dessus pour résoudre des exercices de maths, afin dêtre sur du résultat. Pour mon bac je me souviens connaitre le résultat de l'exercice avant même de l'avoir lu en entierEn prépa même chose en cours de chiffrements, j'ai comme souvenir d'avoir fait un programme qui me déchiffrait un message en brut force (pas tres optimisé à l'époque mais suffisant pour l'exercice, ca me prenait moins de minutes pour la résolution) et m'indiquait l'algo utilisé, ça aide pour résoudre plus vite l'exercice, il m'a juste suffit "d'écrire le raisonnement".Pour finir, le but de ces étudiants c'est de trouver un boulot, l'ia est dans les entretiens d'embauche, ceux que ma compagnie fait passer, on demande au condidat de coder un équivalent netflix avec l'ia en 1h, du front end au backend avec la bdd et l'infra cloud.on voit ce qu'il fait en 1h avec le modèle de son choix. Évidement il recode pas netflix en 1h mais l'idée c'est qu'il a une infra et une app qui tourne déployé sur aws et on évalue sa façon d'avoir utilisé l'ia, et des questions comme comment va tu gérer la scalabilité...etc. Et dois justifier ces choix de technos.C'est le niveau exigé désormais.