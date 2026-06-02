Un ingénieur met au point un système de défense laser à base d'IA pour éliminer tous les moustiques dun domicile. IA : ingrédient incontournable pour déboucher sur le « tueur de moustiques ultime » ?

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Je pensais avoir tout lu avec l'IA mais là... Cela dépasse tout...1. Le système "à partir de 498 dollars" (on demande bien ce que va offrir la version premium à 1 000 dollars ) est un système fixe qui ne va équiper que une seule chambre... Alors 2 solutions possibles, soit le génial "ingénieur" vit dans une chambre de bonne en oubliant que la majorité des familles vivent dans des logements de plusieurs chambres ou alors il a au-préalable dressé les moustiques pour qu'ils limitent leurs vols au alentour du "canon"2. Mais vous me direz "on peut déplacer le canon" d'une chambre à l'autre.... Et bien sûr, une fois que vous aurez déplacé votre "canon", les moustiques vont spécifiquement éviter les salles déjà traitées!?!?!?3. Donc 498 dollars pour chaque local du logement (chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine et pourquoi pas garage et la niche du chien)4. Un laser d'une puissance suffisante pour *griller un moustique" est suffisant pour rendre aveugle une personne...On va donc risquer de rendre aveugle la grand-mère ou le petit dernier à la première hallucination de l'IA?Personnellement, ingénieur moi-même, je vais me faire le plaisir de continuer à tuer les 1 ou 2 moustiques / an (et oui pas plus) qui m'emm... à l'aide d'un outil étranger à l'IA... Un bête "tue-mouche"!!!!!