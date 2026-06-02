Un ingénieur met au point un système de défense laser à base d'IA pour éliminer tous les moustiques dun domicile. IA : ingrédient incontournable pour déboucher sur le « tueur de moustiques ultime » ?

Un expert en vision par ordinateur et en robotique a mis au point et entraîné ce quil présente comme « le tueur de moustiques ultime ». Steven Cheng partage les détails de son projet de destructeur dinsectes high-tech sur les réseaux sociaux. Parmi les principales innovations, il cite lutilisation de la vision par ordinateur et des technologies dapprentissage profond pour détecter et fermer létau sur les moustiques afin que le « canon laser » puisse faire son travail. Intelligence artificielle : plus-value réelle ou simple terme marketing ?
Le tueur des moustiques ultime sappuie sur un appareil photo reflex numérique équipé dun objectif zoom à fort grossissement
Pour scanner l'environnement, Cheng a conclu qu'un appareil photo reflex numérique équipé d'un objectif zoom à fort grossissement constituait la meilleure option. Cet équipement a été utilisé lors de la phase d'entraînement pour constituer un vaste ensemble de données d'images de moustiques.
Une fois la base de données d'images constituée et annotée, Cheng a ensuite exploité des techniques d'apprentissage profond. Son rapport fait état de ce que les performances de détection du modèle obtenu étaient « plutôt bonnes » à la fin de ce processus.
Une source laser a été réglée pour « transformer instantanément les moustiques en moustiques grillés ». L'équipement a ensuite été monté sur un plateau rotatif industriel de haute précision / un cardan afin de parachever la construction de l'appareil « anti-moustiques ultime ».
Des simulations ont été réalisées et Cheng a décidé d'ajouter une caméra grand angle à l'installation. L'objectif de cette deuxième caméra, dotée d'un champ de vision plus large, est de détecter la présence d'êtres humains et de matériaux inflammables dans la maison. Une logique a été mise en place : en cas de chevauchement entre des êtres humains ou des matériaux inflammables et la cible du laser, le canon ne serait pas alimenté en énergie.
Dans l'ensemble, Cheng s'est montré satisfait des résultats et affirme que tous les moustiques de son domicile ont été « éliminés avec succès » après une nuit d'efforts.
Un produit concurrent lancé sur Indiegogo sera livré à partir du mois qui vient de débuter (juin)
Lappareil mis au point par Steven Cheng n'est pas le premier appareil anti-moustiques à laser destiné à un usage domestique. Le projet Photonmatrix est préésenté sur Indiegogo. Cest un appareil portable tout-en-un fonctionnant au laser et destiné à éliminer les moustiques. Il est proposé à partir de 498 dollars.
Le Photonmatrix utilise aussi la vision par ordinateur et la fusion de capteurs pour analyser l'air, distinguer les moustiques des insectes inoffensifs (comme les abeilles) et les identifier grâce à leur battement d'ailes et à leurs trajectoires de vol.
Des algorithmes d'IA prédisent les trajectoires des insectes en temps réel, permettant ainsi à un laser de précision de les éliminer en plein vol en quelques millisecondes. Il utilise en sus cette technologie de vision pour détecter les humains et les animaux domestiques, et désactive le laser s'ils pénètrent dans la zone.
Les différents rapports font cependant état de ce que sa méthode de détection ne semble pas aussi impressionnante que la technologie d'apprentissage automatique utilisée par le nouvel appareil de Cheng. Selon les dernières informations, les contributeurs recevront leurs appareils à partir de « juin 2026 ».
Ces appareils débarquent dans un contexte où certains rapports font état de ce que lutilisation des mots « intelligence artificielle » dans le marketing dun produit rebute fortement les consommateurs
Des chercheurs ont découvert que l'inclusion des mots "intelligence artificielle" dans le marketing d'un produit est un frein majeur pour les consommateurs, ce qui suggère un retour de bâton et une désillusion croissante à l'égard de la technologie.
L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées des IA.
Dans le cadre d'une nouvelle étude publiée dans le Journal of Hospitality Marketing & Management, les chercheurs ont présenté à 1 000 répondants des questions et des descriptions de produits. De manière surprenante - ou peut-être pas, selon le point de vue - ils ont constaté que les produits décrits comme utilisant l'IA étaient systématiquement moins populaires.
« Lorsque l'IA est mentionnée, elle tend à réduire la confiance émotionnelle, ce qui diminue les intentions d'achat », a déclaré Mesut Cicek, auteur principal et professeur adjoint de marketing à l'université de l'État de Washington, dans un communiqué. « Nous avons constaté que la confiance émotionnelle joue un rôle essentiel dans la manière dont les consommateurs perçoivent les produits alimentés par l'IA. »
Lors d'une expérience, les chercheurs ont constaté qu'un groupe de participants était beaucoup moins susceptible d'acheter une télévision intelligente lorsque sa description comprenait les mots "intelligence artificielle". Un autre groupe était beaucoup plus enclin à l'acheter lorsque ces mots étaient absents d'une description par ailleurs identique.
Pour les achats "à haut risque", tels que les appareils électroniques ou médicaux coûteux, l'effet était encore plus prononcé, M. Cicek suggérant que les consommateurs se méfient davantage des pertes financières ou des dangers pour la sécurité physique.
« Nous avons testé l'effet sur huit catégories différentes de produits et de services, et les résultats sont tous les mêmes : il est désavantageux d'inclure ce type de termes dans les descriptions de produits », a déclaré M. Cicek.
Cette méfiance croissante est symptomatique d'une tendance plus large. En début d'année, le cabinet de conseil et de recherche technologique Gartner a constaté que le battage médiatique autour de l'IA générative avait dépassé le "pic des attentes exagérées", qui se caractérise par un "enthousiasme excessif et des projections irréalistes".
Les entreprises essaient fébrilement d'intégrer ce qu'elles prétendent être de l'IA dans tous leurs produits, des applications de rencontres aux vendeurs de voitures automatisés, malgré des lacunes flagrantes qui n'ont pas encore été résolues et des coûts croissants et astronomiques.
Et les consommateurs commencent à se lasser de leurs tentatives désespérées de tirer profit de tout ce battage médiatique.
« Les spécialistes du marketing devraient examiner attentivement la manière dont ils présentent l'IA dans leurs descriptions de produits ou élaborer des stratégies visant à accroître la confiance émotionnelle », a déclaré M. Cicek. « Mettre l'accent sur l'IA n'est pas toujours bénéfique, en particulier pour les produits à haut risque. Concentrez-vous sur la description des caractéristiques ou des avantages et évitez les mots à la mode concernant l'IA. »
Et vous ?
La mise à contribution de lintelligence artificielle est-elle nécessaire pour mettre sur pied un « tueur de moustiques ultime » ?
Partagez-vous les avis selon lesquels lutilisation des mots intelligence artificielle dans le marketing dun produit apporte rarement la plus-value attendue ?
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