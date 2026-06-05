« Scout » : Microsoft dévoile un nouvel agent IA autonome basé sur OpenClaw. Il fonctionne en arrière-plan pour gérer de manière proactive les calendriers, courriels et tâches administratives complexes

Microsoft lance un nouvel assistant personnel d'IA appelé « Scout ». Intégré à l'écosystème Microsoft 365, Scout est conçu à partir du framework open source OpenClaw et fonctionne en permanence en arrière-plan pour gérer de manière proactive les calendriers, courriels et tâches administratives complexes. Bien que la technologie source ait suscité des inquiétudes en matière de sécurité, Microsoft assure avoir mis en place des protocoles de protection rigoureux pour isoler les données sensibles. Actuellement en phase de test, Scout place l'entreprise en compétition directe avec Google sur le marché des agents numériques autonomes.
Microsoft a dévoilé Scout le 2 juin 2026. Présenté lors de l'événement Build, ce nouvel outil fonctionnant en continu s'appuie sur le framework open source OpenClaw. L'assistant personnel agit de manière indépendante en arrière-plan avec sa propre identité Entra, se positionnant comme un « pilote automatique » conçu pour assimiler les méthodes de travail des utilisateurs et prendre des initiatives sans avoir besoin d'être sollicité en permanence.
Microsoft Scout s'intègre aux applications Microsoft 365 telles qu'Outlook, OneDrive et Microsoft Teams, permettant ainsi aux organisations d'attribuer un assistant virtuel à leurs employés pour les aider à gérer leurs agendas, leurs notes de frais, leurs brouillons d'e-mails et bien plus encore.
Contrairement à Copilot, également intégré aux applications Microsoft 365, Scout offre des capacités bien plus étendues. « Il sagit dun assistant personnel, cest le premier véritable assistant personnel que nous proposons à nos clients. Il est important que les clients comprennent quils vont recevoir un appel téléphonique de cet assistant ; cest un type dIA très différent du chat », explique Omar Shahine, vice-président de Microsoft Scout.
Scout intègre des fonctionnalités étendues et proactives
Comme le souligne Microsoft, les capacités de Scout dépassent largement celles de Copilot, car Scout peut naviguer sur le Web et interagir avec des applications externes via le protocole MCP (Model Context Protocol). Concrètement, Microsoft affirme que l'assistant est capable de planifier des réunions, de repérer les blocages décisionnels avant qu'ils ne posent problème, de rédiger des courriels professionnels, ou de gérer des notes de frais.
Pour vos déplacements, Microsoft Scout peut surveiller le trafic routier local et votre agenda pour vous recommander le meilleur moment pour partir en vue de vos rendez-vous, de la sortie des classes ou dun dîner. Il fonctionne également un peu comme un véritable assistant, en mettant en avant les éléments quil identifie comme importants pour vous en analysant en arrière-plan les fils de discussion Teams, les transcriptions et vos e-mails.
Au lieu de créer une version distincte dOpenClaw, Microsoft contribue directement à la technologie de base de ce projet open source, une démarche inattendue. En effet, il est surprenant de voir Microsoft adopter OpenClaw quelques mois seulement après que son PDG, Satya Nadella, eut comparé cette technologie à un virus. Les extensions « de compétences » IA dOpenClaw ont également été qualifiées de cauchemars en matière de sécurité.
Envoyé par Omar Shahine
Déploiement et adoption initiale du nouvel assistant Scout
Microsoft démarre doucement avec Scout et ne propose au lancement quune version de prévisualisation pour ordinateur de bureau à ses clients Frontier aux États-Unis, mais le but est de faire fonctionner cette application dans le cloud et de manière permanente. Une prévisualisation plus restreinte sera mise à la disposition dun petit nombre de clients dans les mois à venir, avant que Microsoft ne déploie plus largement la version cloud complète.
Selon la société, l'application de bureau a déjà rencontré un vif succès en interne, avec plus de 3 000 employés de Microsoft qui l'utilisent déjà. Les ingénieurs se servent de Scout pour planifier des réunions, faciliter leurs démarches administratives, réserver des voyages et remplir des formulaires. Une grande partie de l'utilisation de Microsoft Scout consiste simplement à rester à jour dans ses tâches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles.
« Beaucoup de gens l'utilisent simplement pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes Nous avons tous des aspirations, mais nous perdons souvent du temps et ne parvenons pas à les réaliser », ajoute Omar Shahine. La question de la tarification reste cependant en suspens, Microsoft n'ayant pas encore précisé si Scout serait facturé séparément ou inclus dans l'abonnement actuel à Copilot, qui coûte trente dollars par mois et par utilisateur.
Dans le cas de GitHub Copilot, l'introduction d'un nouveau système de facturation à l'usage suscite un vif mécontentement parmi les utilisateurs. Auparavant soumis à un abonnement fixe, les développeurs voient désormais leurs crédits s'épuiser rapidement en fonction de la complexité des requêtes et des modèles utilisés. Face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, certains menacent de quitter Copilot au profit d'alternatives moins onéreuses.
Le marché des assistants d'IA personnels et la concurrence
Alors que Google s'efforce de rendre Gemini Spark, sa propre version d'OpenClaw, accessible pour se connecter à des applications Workspace telles que Gmail et Docs, on a l'impression qu'une nouvelle course s'engage pour s'imposer comme l'assistant personnel en entreprise. Le test décisif consistera à voir dans quelle mesure Gemini Spark ou Microsoft Scout parviennent à organiser le quotidien professionnel sans incident majeur en matière de sécurité.
Un autre enjeu sera la vitesse à laquelle ces agents IA peuvent apprendre les habitudes et les préférences, à l'instar d'un assistant humain. « OpenClaw est très puissant... nous constituons un ensemble de fonctionnalités que nous proposerons aux clients dès le départ », a déclaré Omar Shahine.
Source : Microsoft Scout
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