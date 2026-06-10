« le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes »
Les analystes mettent en lumière les risques financiers entourant lentrée en bourse de SpaceX. Ils soulignent des ambitions « irréalistes » et une valorisation jugée démesurée de près de 2 000 milliards de dollars. Ils dénoncent également la décision d'Elon Musk de fusionner l'entreprise spatiale avec sa startup d'IA xAI, une manuvre qui pourrait fragiliser la stabilité économique de l'ensemble. Cette orientation vers des centres de données spatiaux est perçue comme une distraction coûteuse et non prouvée qui s'éloigne de la mission initiale vers Mars. Pour eux, le succès boursier repose davantage sur le mythe créé par Elon Musk que sur des profits réels.
SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, est sur le point de faire son introduction en bourse avec l'objectif de lever 75 milliards de dollars pour une valorisation astronomique de 1 750 milliards de dollars. Cette capitalisation placerait également SpaceX au-dessus de toutes les entreprises du S&P 500, à l'exception des géants technologiques tels que Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon. L'opération serait prévue pour mi-juin sur le Nasdaq.
Mais cette valorisation s'accompagne d'un ratio cours/bénéfice extrêmement agressif qui pourrait se retourner contre l'entreprise si les investisseurs venaient à perdre confiance. Elle impose des attentes colossales pour l'avenir de l'entreprise d'Elon Musk, d'autant plus que le document d'introduction (S-1) indique que SpaceX a subi une perte évaluée à 4,9 milliards de dollars en 2025, sur des revenus relativement faibles de 18,7 milliards de dollars.
Le pivot risqué vers l'IA et les centres de données orbitaux
La priorité absolue de SpaceX a toujours été de permettre à lhumanité de sinstaller sur Mars, afin den faire une espèce interplanétaire. Mais en février 2026, Elon Musk l'a fusionné de manière inattendue avec sa startup dIA xAI pour se concentrer sur les centres de données spatiaux. La majeure partie des dépenses de la société issue de la fusion est désormais consacrée à xAI, ce qui place SpaceX, déjà déficitaire, dans une situation encore plus précaire.
Cette fusion est perçue comme une distraction extrêmement coûteuse et potentiellement vaine. Elle soulève aussi des questions difficiles. La plus évidente, comme le souligne Richard Waters du Financial Times, est de savoir si SpaceX sera en mesure de justifier sa valorisation sans précédent d'ici cinq ou dix ans.
Les experts sont sceptiques quant aux centres de données orbitaux, car il s'agit d'une technologie qui n'a absolument pas fait ses preuves. La situation est d'autant plus précaire que l'entreprise intègre également X (ex-Twitter), créant un mélange qui pourrait s'avérer explosif si la situation venait à se détériorer. Les discussions autour de la vente à découvert de SpaceX s'intensifient, annonçant ce qui pourrait être une ruée effrénée sur les marchés.
SpaceX s'est fortement appuyé sur son réseau de communications par satellite Starlink pour générer des revenus. Mais les revenus générés par Starlink couvrent encore à peine une fraction de ses gigantesques coûts. L'entreprise reste également fortement dépendante de contrats gouvernementaux lucratifs. En somme, SpaceX, jadis une entreprise prometteuse, est devenue un conglomérat instable depuis l'absorption de la startup xAI et du réseau social X.
Les centres de données orbitaux : une idée catastrophique
Outre Elon Musk, de nombreux autres milliardaires de la technologie rêvent également d'installer des centres de données pour l'IA dans l'espace. Leur objectif déclaré est d'échapper aux contraintes terrestres, notamment l'accès limité à lénergie et la raréfaction de l'eau nécessaire au refroidissement des serveurs. Cependant, un ancien scientifique de la NASA affirme que c'est « une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens ».
Cet ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA a déclaré que les centres de données spatiaux ne sont pas pratiques en raison d'une production d'électricité insuffisante, de problèmes complexes de régulation thermique et des effets néfastes des rayonnements sur les composants électroniques.
Envoyé par Ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA
La force du mythe installé par Elon Musk face à la réalité
Selon les analystes de Wall Street, si l'on en juge par Tesla, le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, les fondamentaux économiques de SpaceX ne devraient pas constituer un facteur déterminant. La valorisation astronomique de Tesla repose depuis longtemps sur les promesses d'un robot humanoïde polyvalent et d'un avenir dominé par la conduite autonome, alors que le chiffre d'affaires réel de l'entreprise est resté bien en deçà.
L'introduction en bourse de SpaceX ne propose pas aux investisseurs particuliers une entreprise génératrice de profits immédiats, mais plutôt le rêve d'un futur lointain qui n'existe pas encore. Bien que les avancées technologiques de l'entreprise en matière de fusées et de satellites soient indéniablement impressionnantes, les experts affirment que le véritable talent d'Elon Musk réside avant tout dans sa capacité à forger des mythes et à vendre du rêve.
« Les fusées et le réseau de communication par satellite de SpaceX, tout comme les voitures électriques de Tesla, sont certes des réalisations impressionnantes », a souligné Richard Waters du Financial Times dans un récent article. « Mais le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes ».
S&P Dow Jones Indices a rejeté une modification réglementaire qui aurait pu permettre à des sociétés de très grande capitalisation récemment introduites en bourse, telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic, d'intégrer plus rapidement l'indice. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI et environ 4,6 milliards de dollars pour Anthropic, selon les estimations.
Des objectifs de revenus totalement inédits dans l'histoire
Pour que cette valorisation soit justifiée et qu'elle offre un rendement annuel de 10 % sur dix ans aux investisseurs, SpaceX devra atteindre des revenus de 1 100 milliards de dollars d'ici 2035. Cette trajectoire exigerait une croissance moyenne de ses ventes d'environ 50 % par an pendant toute une décennie. Dans ce scénario de croissance ininterrompue, l'entreprise devrait réaliser un bond de 360 milliards de dollars de revenus entre 2034 et 2035.
Un tel bond annuel n'a aucun précédent dans l'histoire, la plus forte augmentation enregistrée jusqu'à présent étant celle de Nvidia. Ces données sont issues d'une analyse de l'expert financier David Trainer, PDG du cabinet détudes New Constructs. Selon plusieurs commentateurs, ces chiffres sont d'ailleurs extrêmement modestes, étant donné qu'il s'agit d'un investissement que les calculs mathématiques purs jugent comme un pari très très risqué.
De 2024 à 2025, Nvidia, l'entreprise ayant connu la croissance la plus rapide, a enregistré une hausse de 85 milliards de dollars de son chiffre d'affaires, soit un quart de ce que SpaceX devrait réaliser au cours de la dernière année du calendrier établi par Trainer. L'objectif de SpaceX, « à savoir une hausse de 360 milliards de dollars entre 2035 et 2035 », correspond à l'augmentation totale enregistrée par Amazon au cours des six dernières années.
Les ambitions d'Elon Musk suscitent un grand scepticisme. Ce nest un secret pour personne que les investisseurs sont prêts à payer le prix fort non pas en fonction de la taille et de la rentabilité actuelles de SpaceX, mais en raison de ses perspectives de croissance future phénoménale. En effet, le dossier S-1 de SpaceX a révélé que lentreprise perdrait 4,9 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre daffaires dérisoire de 18,7 milliards de dollars.
SpaceX a déclaré que l'unité d'IA regroupant X (ex-Twitter) et xAI n'avait généré que 818 millions de dollars au premier trimestre 2026, soit environ un tiers de moins que ce que Twitter avait généré à lui seul au cours du trimestre précédant son rachat par Elon Musk. Le milliardaire prévoit de tirer des milliards de revenus de la vente de produits d'IA, mais selon l'analyste Edward Zitron, l'IA coûte trop cher et n'est rentable pour aucune des parties.
Un poids économique théorique qualifié de « démesuré »
Si l'entreprise réussissait l'exploit d'atteindre ce seuil critique de 1 100 milliards de dollars, elle deviendrait un pilier central de l'économie américaine. D'après les prévisions économiques fixant le PIB des États-Unis à 46 700 milliards de dollars en 2035, les revenus de l'entreprise de fusées d'Elon Musk représenteraient alors 2,4 % du revenu national. Une telle taille rendrait la société 50 % plus grande que l'intégralité du secteur des services publics.
Elle équivaudrait également à près de 75 % de tout le secteur des transports américain, incluant l'aviation, les chemins de fer et la logistique. « Tout cela n'est qu'un battage médiatique destiné à attirer les investisseurs. Les objectifs de SpaceX sont tout simplement surréalistes », a écrit un critique.
Le document d'introduction en bourse souligne un marché potentiel global pour l'IA approchant les 30 000 milliards de dollars. Mais une opportunité d'une telle ampleur attire inévitablement une concurrence massive. Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, etc. se battront tous pour obtenir leur part de ce marché en pleine explosion, rendant très improbable la domination absolue d'une seule entité au point d'accaparer une telle fraction du PIB américain.
« Nous pensons avoir identifié le plus grand marché potentiel (TAM) de l'histoire de l'humanité. Nous estimons que notre prochain marché d'un trillion de dollars sera celui du calcul IA, pour lequel nous envisageons d'utiliser nos fusées et nos satellites en vue d'un déploiement orbital à grande échelle », déclare la société d'Elon Musk. L'entreprise a précisé que ses estimations concernant ce vaste marché sappuyaient sur plusieurs sources.
Faute d'atteindre ces objectifs historiques, les investisseurs pourraient déchanter, ce qui ferait de SpaceX l'introduction en bourse la plus chère jamais réalisée. Et atteindre une part inférieure à une part sans précédent du PIB savérera une déception pour les fidèles d'Elon Musk. Ses partisans font non seulement de SpaceX la plus grande et la plus acclamée des introductions en bourse de tous les temps, mais malheureusement aussi, de loin, la plus coûteuse.
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SpaceX peut-il atteindre 1 100 milliards de dollars de revenus annuels dans les dix prochaines années ?
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