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Les risques financiers qui planent sur l'introduction en bourse de SpaceX pourraient provoquer son effondrement spectaculaire :
« le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes »

Le , par Mathis Lucas
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Les risques financiers qui planent sur l'introduction en bourse de SpaceX pourraient provoquer son effondrement spectaculaire
« le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes »

Les analystes mettent en lumière les risques financiers entourant lentrée en bourse de SpaceX. Ils soulignent des ambitions « irréalistes » et une valorisation jugée démesurée de près de 2 000 milliards de dollars. Ils dénoncent également la décision d'Elon Musk de fusionner l'entreprise spatiale avec sa startup d'IA xAI, une manuvre qui pourrait fragiliser la stabilité économique de l'ensemble. Cette orientation vers des centres de données spatiaux est perçue comme une distraction coûteuse et non prouvée qui s'éloigne de la mission initiale vers Mars. Pour eux, le succès boursier repose davantage sur le mythe créé par Elon Musk que sur des profits réels.

SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, est sur le point de faire son introduction en bourse avec l'objectif de lever 75 milliards de dollars pour une valorisation astronomique de 1 750 milliards de dollars. Cette capitalisation placerait également SpaceX au-dessus de toutes les entreprises du S&P 500, à l'exception des géants technologiques tels que Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft et Amazon. L'opération serait prévue pour mi-juin sur le Nasdaq.

Mais cette valorisation s'accompagne d'un ratio cours/bénéfice extrêmement agressif qui pourrait se retourner contre l'entreprise si les investisseurs venaient à perdre confiance. Elle impose des attentes colossales pour l'avenir de l'entreprise d'Elon Musk, d'autant plus que le document d'introduction (S-1) indique que SpaceX a subi une perte évaluée à 4,9 milliards de dollars en 2025, sur des revenus relativement faibles de 18,7 milliards de dollars.

Le pivot risqué vers l'IA et les centres de données orbitaux

La priorité absolue de SpaceX a toujours été de permettre à lhumanité de sinstaller sur Mars, afin den faire une espèce interplanétaire. Mais en février 2026, Elon Musk l'a fusionné de manière inattendue avec sa startup dIA xAI pour se concentrer sur les centres de données spatiaux. La majeure partie des dépenses de la société issue de la fusion est désormais consacrée à xAI, ce qui place SpaceX, déjà déficitaire, dans une situation encore plus précaire.


Cette fusion est perçue comme une distraction extrêmement coûteuse et potentiellement vaine. Elle soulève aussi des questions difficiles. La plus évidente, comme le souligne Richard Waters du Financial Times, est de savoir si SpaceX sera en mesure de justifier sa valorisation sans précédent d'ici cinq ou dix ans.

Les experts sont sceptiques quant aux centres de données orbitaux, car il s'agit d'une technologie qui n'a absolument pas fait ses preuves. La situation est d'autant plus précaire que l'entreprise intègre également X (ex-Twitter), créant un mélange qui pourrait s'avérer explosif si la situation venait à se détériorer. Les discussions autour de la vente à découvert de SpaceX s'intensifient, annonçant ce qui pourrait être une ruée effrénée sur les marchés.

SpaceX s'est fortement appuyé sur son réseau de communications par satellite Starlink pour générer des revenus. Mais les revenus générés par Starlink couvrent encore à peine une fraction de ses gigantesques coûts. L'entreprise reste également fortement dépendante de contrats gouvernementaux lucratifs. En somme, SpaceX, jadis une entreprise prometteuse, est devenue un conglomérat instable depuis l'absorption de la startup xAI et du réseau social X.

Les centres de données orbitaux : une idée catastrophique

Outre Elon Musk, de nombreux autres milliardaires de la technologie rêvent également d'installer des centres de données pour l'IA dans l'espace. Leur objectif déclaré est d'échapper aux contraintes terrestres, notamment l'accès limité à lénergie et la raréfaction de l'eau nécessaire au refroidissement des serveurs. Cependant, un ancien scientifique de la NASA affirme que c'est « une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens ».

Cet ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA a déclaré que les centres de données spatiaux ne sont pas pratiques en raison d'une production d'électricité insuffisante, de problèmes complexes de régulation thermique et des effets néfastes des rayonnements sur les composants électroniques.

Citation Envoyé par Ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA

C'est une idée absolument catastrophique qui n'a vraiment aucun sens. Il y a plusieurs raisons à cela, mais elles reviennent toutes à dire que le type d'électronique nécessaire au fonctionnement d'un centre de données, en particulier un centre de données déployant des capacités d'IA sous forme de GPU et de TPU, est exactement le contraire de ce qui fonctionne dans l'espace.
L'auteur de cette critique se présente sous le pseudonyme Taranis pour des raisons politiques. Titulaire d'un doctorat en électronique spatiale, il a travaillé pour la NASA, puis chez Google pendant 10 ans, dans différents départements de l'entreprise, notamment YouTube et la division Cloud chargée du déploiement des capacités d'IA. Selon lui, les centres de données spatiaux ne sont pas à portée de main en raison d'un certain nombre de défis complexes.

La force du mythe installé par Elon Musk face à la réalité

Selon les analystes de Wall Street, si l'on en juge par Tesla, le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, les fondamentaux économiques de SpaceX ne devraient pas constituer un facteur déterminant. La valorisation astronomique de Tesla repose depuis longtemps sur les promesses d'un robot humanoïde polyvalent et d'un avenir dominé par la conduite autonome, alors que le chiffre d'affaires réel de l'entreprise est resté bien en deçà.

L'introduction en bourse de SpaceX ne propose pas aux investisseurs particuliers une entreprise génératrice de profits immédiats, mais plutôt le rêve d'un futur lointain qui n'existe pas encore. Bien que les avancées technologiques de l'entreprise en matière de fusées et de satellites soient indéniablement impressionnantes, les experts affirment que le véritable talent d'Elon Musk réside avant tout dans sa capacité à forger des mythes et à vendre du rêve.

« Les fusées et le réseau de communication par satellite de SpaceX, tout comme les voitures électriques de Tesla, sont certes des réalisations impressionnantes », a souligné Richard Waters du Financial Times dans un récent article. « Mais le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes ».

S&P Dow Jones Indices a rejeté une modification réglementaire qui aurait pu permettre à des sociétés de très grande capitalisation récemment introduites en bourse, telles que SpaceX, OpenAI et Anthropic, d'intégrer plus rapidement l'indice. Une inclusion rapide aurait généré environ 14 milliards de dollars de demande passive pour SpaceX, plus de 8 milliards de dollars pour OpenAI et environ 4,6 milliards de dollars pour Anthropic, selon les estimations.

Des objectifs de revenus totalement inédits dans l'histoire

Pour que cette valorisation soit justifiée et qu'elle offre un rendement annuel de 10 % sur dix ans aux investisseurs, SpaceX devra atteindre des revenus de 1 100 milliards de dollars d'ici 2035. Cette trajectoire exigerait une croissance moyenne de ses ventes d'environ 50 % par an pendant toute une décennie. Dans ce scénario de croissance ininterrompue, l'entreprise devrait réaliser un bond de 360 milliards de dollars de revenus entre 2034 et 2035.


Un tel bond annuel n'a aucun précédent dans l'histoire, la plus forte augmentation enregistrée jusqu'à présent étant celle de Nvidia. Ces données sont issues d'une analyse de l'expert financier David Trainer, PDG du cabinet détudes New Constructs. Selon plusieurs commentateurs, ces chiffres sont d'ailleurs extrêmement modestes, étant donné qu'il s'agit d'un investissement que les calculs mathématiques purs jugent comme un pari très très risqué.

De 2024 à 2025, Nvidia, l'entreprise ayant connu la croissance la plus rapide, a enregistré une hausse de 85 milliards de dollars de son chiffre d'affaires, soit un quart de ce que SpaceX devrait réaliser au cours de la dernière année du calendrier établi par Trainer. L'objectif de SpaceX, « à savoir une hausse de 360 milliards de dollars entre 2035 et 2035 », correspond à l'augmentation totale enregistrée par Amazon au cours des six dernières années.

Les ambitions d'Elon Musk suscitent un grand scepticisme. Ce nest un secret pour personne que les investisseurs sont prêts à payer le prix fort non pas en fonction de la taille et de la rentabilité actuelles de SpaceX, mais en raison de ses perspectives de croissance future phénoménale. En effet, le dossier S-1 de SpaceX a révélé que lentreprise perdrait 4,9 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre daffaires dérisoire de 18,7 milliards de dollars.

SpaceX a déclaré que l'unité d'IA regroupant X (ex-Twitter) et xAI n'avait généré que 818 millions de dollars au premier trimestre 2026, soit environ un tiers de moins que ce que Twitter avait généré à lui seul au cours du trimestre précédant son rachat par Elon Musk. Le milliardaire prévoit de tirer des milliards de revenus de la vente de produits d'IA, mais selon l'analyste Edward Zitron, l'IA coûte trop cher et n'est rentable pour aucune des parties.

Un poids économique théorique qualifié de « démesuré »

Si l'entreprise réussissait l'exploit d'atteindre ce seuil critique de 1 100 milliards de dollars, elle deviendrait un pilier central de l'économie américaine. D'après les prévisions économiques fixant le PIB des États-Unis à 46 700 milliards de dollars en 2035, les revenus de l'entreprise de fusées d'Elon Musk représenteraient alors 2,4 % du revenu national. Une telle taille rendrait la société 50 % plus grande que l'intégralité du secteur des services publics.

Elle équivaudrait également à près de 75 % de tout le secteur des transports américain, incluant l'aviation, les chemins de fer et la logistique. « Tout cela n'est qu'un battage médiatique destiné à attirer les investisseurs. Les objectifs de SpaceX sont tout simplement surréalistes », a écrit un critique.

Le document d'introduction en bourse souligne un marché potentiel global pour l'IA approchant les 30 000 milliards de dollars. Mais une opportunité d'une telle ampleur attire inévitablement une concurrence massive. Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, etc. se battront tous pour obtenir leur part de ce marché en pleine explosion, rendant très improbable la domination absolue d'une seule entité au point d'accaparer une telle fraction du PIB américain.

« Nous pensons avoir identifié le plus grand marché potentiel (TAM) de l'histoire de l'humanité. Nous estimons que notre prochain marché d'un trillion de dollars sera celui du calcul IA, pour lequel nous envisageons d'utiliser nos fusées et nos satellites en vue d'un déploiement orbital à grande échelle », déclare la société d'Elon Musk. L'entreprise a précisé que ses estimations concernant ce vaste marché sappuyaient sur plusieurs sources.

Faute d'atteindre ces objectifs historiques, les investisseurs pourraient déchanter, ce qui ferait de SpaceX l'introduction en bourse la plus chère jamais réalisée. Et atteindre une part inférieure à une part sans précédent du PIB savérera une déception pour les fidèles d'Elon Musk. Ses partisans font non seulement de SpaceX la plus grande et la plus acclamée des introductions en bourse de tous les temps, mais malheureusement aussi, de loin, la plus coûteuse.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la fusion de SpaceX avec X (ex-Twitter) et xAI d'Elon Musk ?
Que pensez-vous des attentes élevées placées dans l'IPO de SpaceX ? Sont-elles réalistes ?
SpaceX peut-il atteindre 1 100 milliards de dollars de revenus annuels dans les dix prochaines années ?

Voir aussi

SpaceX doit dominer le marché de l'IA et multiplier son chiffre d'affaires par 60 en dix ans pour justifier une valorisation de 1 750 milliards de dollars, des objectifs jugés irréalisables par les analystes

Le S&P 500 rejette SpaceX et refuse également l'entrée à OpenAI et Anthropic : SpaceX ne bénéficiera pas d'un accès accéléré à des milliards $ supplémentaires par le biais de fonds d'investissement passifs

Réputé pour son opacité financière, SpaceX ouvre ses comptes pour la première fois en vue de son IPO. En plus de l'espace, la société vise aussi à dominer le marché de l'IA qu'elle estime à 26 500 Mds $
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/06/2026 à 12:30
L'attrappe-gogo par excellence. Mais on peut s'attendre à tout quand on voit la valorisation de Tesla qui était un précurseur dans la conduite automatisée largement dépassé par les allemandes et les constructeurs chinois. En tout cas, cette introduction en bourse de space x ferait d'Elon Musk le premier billionnaire. Pour moi, c'est complètement démesuré et bien trop risqué comme investissement sur 10 ans. Comme l'IA, c'est basé sur des promesses : je rappelle que d'après ce très cher Elon, nous devrions marcher sur Mars cette année ou d'ici 2028. Le marché va-t-il aller de désillusion en désillusion ? Ou va-t-il avaler des couleuvres sans broncher ?

A toute fin utile, je tiens également à rappeler que la fin de la faim dans le monde est chiffrée à 6 milliards de dollars par an par l'ONU. Les rêves et la réalité.
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fredpeaks
Avatar de fredpeaks
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/06/2026 à 14:15
"Le parti pris anti-Musk est sidérale ici" oulala oui cest très très sidérale. Nous devons le respect au nazi le plus riche de tous les temps.
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Mingolito
Avatar de Mingolito
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/06/2026 à 14:18
Citation Envoyé par der§en Voir le message
Le parti pris anti-Musk est sidérale ici, cest pas un mythe la réutilisation des fusées, normalement cela devrait satisfaire les escrologistes, non ?
SpaceX avec Falcon est une magnifique réussite technique, sur ce la même techno sera bientôt dispo en Chine, donc financièrement SpaceX peut très bien s'écrouler, même sur le Falcon.
Pendant ce temps Starship est en train de ruiner SpaceX, et il n'y a pas de cas ou les USA, qui vont être de plus en plus en difficulté à l'avenir puissent financer des trillions de $ pour payer le cout astronomique de Starship pour envoyer des gens mourir sur Mars.
Donc au final, la Chine fait mieux que Tesla, la Chine va bientôt faire mieux que Falcon pour moins cher, Starship est un gouffre, Grok est un bide.
Ca sent très mauvais, le cas le plus probable c'est l'écroulement de tout l'empire Musk, Musk le sait, donc il va essayer de prendre un max de $ aux gogos crédules avant l'écroulement, quand le Nasdaq va s'écrouler (-80%), les entreprises Musk risquent de prendre du moins 90% car c'est surévalué d'un facteur 10.

Même si le lanceur Falcon est réutilisable il y a rien d'écologique à envoyer une fusée, bien au contraire.

Au lieu de raconter des conneries tu ferais mieux de vendre tes actions Musk, conseil amical.

Elon Musk est :

1) Un escroc patenté : Hyperloop va fermer ses portes, mettant un terme au projet d'Elon Musk qualifié de « formidable escroquerie technico-intellectuelle ». L'entreprise vend ses actifs et licencie tous les employés

2) Un gros pollueur : L'autorité de régulation américaine a jugé que l'entreprise d'IA d'Elon Musk avait agi illégalement en utilisant des dizaines de turbines à gaz méthane très polluantes pour alimenter ses centres de données

3) Un mytho : Elon Musk : « nous allons directement sur Mars. La Lune est une distraction ». Le milliardaire de la Tech rêve de coloniser Mars et d'y être roi, Mais des scientifiques qualifient son rêve de « pur fantasme »
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der§en
Avatar de der§en
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 10/06/2026 à 13:13
Le parti pris anti-Musk est sidérale ici, cest pas un mythe la réutilisation des fusées, normalement cela devrait satisfaire les escrologistes, non ?
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