Envoyé par der§en Envoyé par Le parti pris anti-Musk est sidérale ici, cest pas un mythe la réutilisation des fusées, normalement cela devrait satisfaire les escrologistes, non ?

7 0

SpaceX avec Falcon est une magnifique réussite technique, sur ce la même techno sera bientôt dispo en Chine, donc financièrement SpaceX peut très bien s'écrouler, même sur le Falcon.Pendant ce temps Starship est en train de ruiner SpaceX, et il n'y a pas de cas ou les USA, qui vont être de plus en plus en difficulté à l'avenir puissent financer des trillions de $ pour payer le cout astronomique de Starship pour envoyer des gens mourir sur Mars.Donc au final, la Chine fait mieux que Tesla, la Chine va bientôt faire mieux que Falcon pour moins cher, Starship est un gouffre, Grok est un bide.Ca sent très mauvais, le cas le plus probable c'est l'écroulement de tout l'empire Musk, Musk le sait, donc il va essayer de prendre un max de $ aux gogos crédules avant l'écroulement, quand le Nasdaq va s'écrouler (-80%), les entreprises Musk risquent de prendre du moins 90% car c'est surévalué d'un facteur 10.Même si le lanceur Falcon est réutilisable il y a rien d'écologique à envoyer une fusée, bien au contraire.Au lieu de raconter des conneries tu ferais mieux de vendre tes actions Musk, conseil amical.Elon Musk est :