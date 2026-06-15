Anthropic a brusquement désactivé ses modèles IA les plus avancés, Mythos 5 et Fable 5, pour tous les utilisateurs après que le gouvernement américain lui a ordonné de suspendre l'accès aux étrangers

Anthropic a déclaré avoir reçu une directive de contrôle des exportations lui enjoignant de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers. Suite à cette injonction, la société a dû bloquer l'accès à tous dans l'immédiat, a-t-elle précisé. L'intelligence artificielle qui sous-tend le modèle Mythos AI d'Anthropic est particulièrement douée pour détecter les vulnérabilités logicielles, dont certaines sont restées inconnues pendant des décennies. Anthropic a souligné n'avoir reçu jusqu'à présent que des informations partielles de la part du gouvernement. Anthropic a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'un logiciel utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs soit bloqué pour cette raison, et que les mesures de sécurité de Fable 5 ont été testées de manière approfondie.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et met l'accent sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est privée et, en mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars.
Début juin 2026, Anthropic a annoncé Claude Fable 5, un modèle de la classe Mythos qui sera mis à la disposition de ses clients professionnels et de ses abonnés payants. La société a déclaré que cette mise à disposition à grande échelle était rendue possible par de nouvelles mesures de sécurité qui bloquent les réponses dans des domaines spécifiques à haut risque, notamment la cybersécurité et la biologie.
Cependant, les experts en cybersécurité sont frustrés par les restrictions excessives du modèle Claude Fable 5 d'Anthropic. Bien qu'Anthropic cherche à empêcher la création de logiciels malveillants, ses mesures de sécurité bloquent fréquemment des prompts légitimes et inoffensifs. Les chercheurs déplorent que des tâches simples, comme l'analyse de code, déclenchent systématiquement des filtres de protection basés sur des mots-clés. Certains critiques plus radicaux jugent ces filtres rédhibitoires.
Récemment, Anthropic a déclaré avoir reçu une directive de contrôle des exportations lui enjoignant de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers. Dans un article de blog, la société à l'origine du chatbot Claude a déclaré que des agences gouvernementales lui avaient ordonné d'empêcher tous les ressortissants étrangers d'accéder aux modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5, invoquant des raisons de sécurité nationale. Anthropic a déclaré avoir reçu cette injonction et que la lettre n'expliquait pas en détail les préoccupations spécifiques du gouvernement en matière de sécurité. Cette interdiction concerne également les étrangers se trouvant actuellement aux États-Unis, y compris ceux travaillant chez Anthropic.
Suite à cette injonction, la société a dû bloquer l'accès à tous dans l'immédiat, a-t-elle précisé. L'intelligence artificielle qui sous-tend le modèle Mythos AI d'Anthropic est particulièrement douée pour détecter les vulnérabilités logicielles, dont certaines sont restées inconnues pendant des décennies. Cette capacité a été utilisée par les autorités américaines et certaines entreprises pour combler des failles de sécurité. Cependant, dès le départ, on craignait quune telle IA ne devienne une cyberarme dangereuse entre de mauvaises mains.
Le modèle Fable 5 est basé sur la technologie Mythos, mais ses capacités en matière de cybersécurité et de biotechnologie sont bloquées. Mythos 5 est la version complète non publique, qui devrait continuer à être utilisée uniquement par les agences gouvernementales et certains partenaires privés pour renforcer la sécurité de leurs systèmes. Anthropic a souligné n'avoir reçu jusqu'à présent que des informations partielles de la part du gouvernement. La société a déclaré avoir examiné un rapport qui, selon son évaluation, avait probablement déclenché cette décision.
Les experts d'Anthropic ont conclu que cela faisait référence à une capacité limitée à utiliser l'IA pour examiner le code de programmes spécifiques et corriger les erreurs. Les modèles d'autres fournisseurs, tels que le GPT-5.5 de son concurrent OpenAI, possèdent également cette capacité, a souligné l'entreprise. Anthropic a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'un logiciel utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs soit bloqué pour cette raison, et que les mesures de sécurité de Fable 5 ont été testées de manière approfondie.
Cette décision intervient alors qu'Anthropic a présenté ses excuses pour les restrictions « invisibles » intégrées à son nouveau modèle d'IA Claude Fable 5. Ces mesures visaient initialement à empêcher la distillation, une technique permettant d'entraîner des modèles concurrents en utilisant les données générées par le système. À la suite des critiques de la communauté des chercheurs, la société a admis que ce manque de transparence constituait une erreur stratégique. Anthropic avait annoncé que toute activation de garde-fous sera clairement signalée à l'utilisateur, entraînant souvent une redirection vers une version plus ancienne du logiciel.
Au début du mois, Anthropic a proposé que les plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans lintelligence artificielle se concertent pour suspendre le développement des systèmes dIA avancés, mettant en garde contre le fait que cette technologie évolue si rapidement quil existe un risque que les humains en perdent le contrôle. Dans un article de blog publié début juin, lentreprise a déclaré que, alors que lIA de pointe devient de plus en plus rapide dans lexécution de ses tâches, « il serait bon pour le monde davoir la possibilité de ralentir ou de suspendre temporairement » son développement.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Déclaration concernant la directive du gouvernement américain visant à suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5
Le gouvernement américain, invoquant des raisons de sécurité nationale, a publié une directive relative au contrôle des exportations visant à suspendre tout accès à Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu'il se trouve aux États-Unis ou à l'étranger, y compris les employés étrangers d'Anthropic. Cette décision a pour conséquence directe que nous devons désactiver immédiatement Fable 5 et Mythos 5 pour tous nos clients afin de garantir le respect de la réglementation. L'accès à tous les autres modèles d'Anthropic ne sera pas affecté.
Nous avons reçu cette directive du gouvernement aujourd'hui à 17 h 21 (heure de l'Est). La lettre ne fournissait pas de détails spécifiques concernant les préoccupations en matière de sécurité nationale. D'après ce que nous comprenons, le gouvernement estime avoir pris connaissance d'une méthode permettant de contourner, ou de « jailbreaker », Fable 5. Nous avons examiné une démonstration de cette technique spécifique utilisée pour identifier un petit nombre de vulnérabilités mineures déjà connues. Ces vulnérabilités semblent toutes relativement simples, et nous avons constaté que d'autres modèles accessibles au public sont également capables de les détecter sans avoir besoin de les contourner.
La position dAnthropic concernant les mesures de sécurité de Fable, telle quexposée dans notre article de blog de lancement, est la suivante :
- Nous avons mis en place des mesures de sécurité robustes qui réduisent considérablement le risque que Fable soit utilisé à mauvais escient pour des tâches liées à la cybersécurité (entre autres). En fait, nos mesures de sécurité sont si strictes que de nombreux utilisateurs se sont plaints quelles étaient trop larges.
- Au cours des semaines précédant le lancement de Fable, Anthropic a collaboré avec le gouvernement américain, lAISI britannique, plusieurs organisations tierces privées et des équipes internes pour tester les mesures de sécurité de Fable en mode « red team » pendant des milliers dheures au total.
- Ces tests ont montré que les mesures de sécurité de Fable sont nettement plus efficaces que celles de tout autre modèle déployé auparavant.
- Aucun testeur na encore réussi à trouver un « jailbreak » universel une méthode de contournement capable de passer outre les mesures de sécurité du modèle de manière très large, débloquant ainsi un large éventail de capacités cybernétiques.
- Nous soupçonnons quune résistance parfaite au « jailbreak » nest actuellement possible pour aucun fournisseur de modèle. Toutes les mesures de sécurité utilisées dans le secteur sont vulnérables aux jailbreaks non universels (qui peuvent permettre dobtenir certaines informations cybernétiques dans des circonstances spécifiques), et il est probable que des jailbreaks universels finiront par être découverts à lavenir. Nous lavons clairement indiqué lors de la sortie de Fable 5.
- Étant donné quune résistance parfaite au jailbreak ne semble pas possible à lheure actuelle, Anthropic a adopté une stratégie de défense en profondeur avec Fable 5. Notre objectif était de rendre les jailbreaks soit limités (dans le cas de jailbreaks non universels), soit très coûteux à réaliser (dans le cas de jailbreaks universels), et de combiner cela avec une surveillance rigoureuse afin de détecter et de neutraliser rapidement toute attaque réussie. C'est également la raison pour laquelle Anthropic a imposé une conservation des données clients pendant 30 jours avec Fable un changement de politique qui entraîne des coûts réels pour nous vis-à-vis de nos clients, mais qui nous permet d'étudier et d'atténuer les jailbreaks.
- Nous maintenons cette stratégie de défense en profondeur. Elle réduit les risques posés par Fable, les rendant comparables aux risques des modèles existants déjà déployés dans lensemble du secteur.
- Nous navons même pas reçu de signalement concernant un « jailbreak » potentiel non universel qui aurait conduit à un résultat préjudiciable. Les « jailbreaks » potentiels qui nous ont été signalés sont soit des réponses tout à fait inoffensives, soit des découvertes mineures qui napportent aucun gain spécifique à Mythos.
À ce jour, le gouvernement ne nous a fourni que des preuves verbales dun jailbreak potentiel limité et non universel, qui consiste essentiellement à demander au modèle de lire une base de code spécifique et de corriger déventuelles failles logicielles. D'après ce que nous comprenons, un « jailbreak » potentiel a été communiqué au gouvernement. Nous avons examiné un rapport qui, selon nous, sert de base à la directive du gouvernement et avons vérifié que le niveau de capacité qui y est présenté est largement disponible sur d'autres modèles (y compris le GPT-5.5 d'OpenAI) et est utilisé quotidiennement par les défenseurs qui assurent la sécurité des systèmes. Nous communiquerons plus de détails dans les prochaines 24 heures.
Nous nous conformons à la directive légale du gouvernement et supprimons laccès à Fable 5 et Mythos 5 pour tous les utilisateurs. Cependant, nous ne sommes pas daccord avec le fait que la découverte dune faille potentielle limitée doive justifier le retrait dun modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes. Si cette norme était appliquée à lensemble du secteur, nous pensons quelle mettrait pratiquement un terme à tous les nouveaux déploiements de modèles pour tous les fournisseurs de modèles de pointe.
Comme nous l'avons déclaré publiquement, nous estimons que le gouvernement devrait avoir la possibilité de bloquer les déploiements dangereux, dans le cadre d'une procédure réglementaire transparente, équitable, claire et fondée sur des faits techniques. Cette mesure ne respecte pas ces principes.
Nous nous excusons auprès de nos clients pour cette perturbation. Nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu et nous nous efforçons de rétablir l'accès dès que possible.
Source : Communiqué d'Anthropic
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