La Chine est soupçonnée davoir eu accès à Claude Mythos, selon des rapports indiquant que cest la raison de la désactivation du puissant modèle dIA dAnthropic sur ordre du gouvernement américain

désactivation du puissant modèle dIA dAnthropic sur ordre du gouvernement américain désactivation du puissant modèle dIA dAnthropic sur ordre du gouvernement américain

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Faisons l'impasse sur cette anecdote et prenons la peine d'une réflexion plus globale voir stratégique...On a donc un continent européen, la totalité de ses entreprises, de ses administrations, de ses armées qui font appel à l'IA bien évidemment américaine puisque l'Europe est à la traine comme toujours...Et là, sur un ordre du gouvernement US, l'IA est tout simplement bloquée pour les non-américains... Que se passe-t-il pour les "neuneux" européens?Aujourd'hui, rien parce que contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, l'IA relève plus du gadget que de l'outil indispensable et généraliséMais demain, quand l'IA dominera? Et bien, ce sera tout simplement le retour au Moyen-Age de l'Europe en moins de 24 heures!!!---Pour se convaincre à quel point on est à la ramasse: Ce matin à la radio suisse intervient la présidente de l'Ecole Polytechnique de Lausanne, Anna Fontcuberta i Morral. qui se vante des grandes avancées de son école dans l'IA avec sa propre IA nommée "Apertus". Et là, elle sort dans la même phrase un "On a rien à envier aux IA américaine, on est à la pointe de la technologie... Euh... C'est à dire très loin des américains"?!?!?Mon dieu, en plein milieu d'interview, voilà que la dame a été touchée par la révélation divine... Elle s'est dit "bon, je fais la pub de l'école mais là je vais trop loin, je raconte des conneries"