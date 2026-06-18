« Ce sera toujours nécessaire d'apprendre à coder », d'après Satya Nadella au cours d'un échange durant lequel il souligne que la compréhension conceptuelle restera utile pour les développeurs utilisant l'IA

Faut-il ou pas apprendre à coder à lère de lintelligence artificielle ? Satya Nadella vient de répondre en laissant entendre que lhumain reste lexpert qui contrôle les productions de lintelligence artificielle et en cela a besoin de sarmer de compréhension conceptuelle. Sa sortie soppose à celle dautres acteurs de la filière à linstar du PDG de Nvidia pour lequel « programmer à lavenir sera inutile. » En gros, la question divise la filière du développement de logiciels.
Satya Nadella ne répond pas par laffirmative mais laisse entendre que le développeur a besoin de sarmer de compréhension conceptuelle pour pouvoir évaluer les productions de lintelligence artificielle sur laquelle il sappuie pour ses projets
L'échange s'ouvre sur une question couramment posée par les lycéens et les étudiants : apprendre à coder a-t-il encore de l'intérêt ou cette compétence va-t-elle bientôt devenir obsolète ? Satya Nadella a fait valoir que les compétences en programmation restent dune importance capitale, notamment parce que, même si les agents dIA peuvent automatiser certaines tâches, il est essentiel de comprendre le raisonnement qui sous-tend les solutions proposées par lintelligence artificielle.
Ce contrôle cognitif garantit que les professionnels ne perdent pas de vue les détails du projet et leurs responsabilités. Sans ces connaissances fondamentales, on court le risque dune charge cognitive accrue et de se retrouver mal préparé ou inconscient des aspects clés du projet tout en en étant responsable, par exemple dun dépôt sans avoir véritablement participé à la mise sur pied de son contenu. Ainsi, la compréhension humaine vient compléter lefficacité de lintelligence artificielle, selon Satya Nadella.
Cest un positionnement qui rejoint celui de Yossi Mattias responsable chez Google
Lors de l'annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, a dévoilé une information marquante : plus de 25 % du nouveau code produit par Google est désormais généré par l'intelligence artificielle (IA). Cette révélation met en lumière l'importance croissante de l'IA dans les processus de développement logiciel de l'entreprise. Cependant, elle soulève aussi des questions critiques sur l'avenir des développeurs humains et sur l'équilibre entre technologie et emploi.
Face à l'essor récent des outils de codage de l'IA, le directeur de la recherche de Google a offert un point de vue opposé et a déclaré qu'il était toujours important que tout le monde apprenne à coder. "Je pense que la notion fondamentale d'apprentissage des disciplines de base reste plus importante que jamais", a déclaré Yossi Matias, le haut responsable de Google.
Ainsi, Yossi Matias appelle les intervenants de la filière à "maîtriser les choses de base", comme les principes fondamentaux du codage. Commentant la manière dont l'IA façonne la nature du travail, le vice-président de Google aurait déclaré que l'IA est conçue pour aider à effectuer des tâches de niveau inférieur "qui peuvent ou non avoir un impact sur les choses".
Une étude débouche en effet sur la conclusion selon laquelle lintelligence artificielle générative ne les remplacera pas de sitôt. En gros, lhumain a encore sa place pour un moment comme expert qui contrôle les productions de lintelligence artificielle
Des chercheurs de l'université de Princeton ont développé un cadre d'évaluation basé sur près de 2300 problèmes courants de génie logiciel montés à partir de rapports de bogues et de feature requests soumis sur GitHub afin de tester la performance de divers modèles de grands langages (LLM).
Les chercheurs ont fourni à différents modèles de langage le problème à résoudre et le code du dépôt. Ils ont ensuite demandé au modèle de produire un correctif réalisable. Ce dernier a ensuite fait lobjet de tests pour s'assurer qu'il était correct. Mais le LLM n'a généré une solution efficace que dans 4 % des cas.
Leur modèle spécialement entraîné, SWE-Llama, n'a pu résoudre que les problèmes d'ingénierie les plus simples présentés sur GitHub, alors que les LLM classiques tels que Claude 2 d'Anthropic et GPT-4 d'OpenAI n'ont pu résoudre que 4,8 % et 1,7 % des problèmes, de façon respective.
Et léquipe de recherche de conclure : « le génie logiciel nest pas simple dans la pratique. La correction d'un bogue peut nécessiter de naviguer dans un grand référentiel, comprendre l'interaction entre des fonctions dans différents fichiers ou repérer une petite erreur dans du code alambiqué. Cela va bien au-delà des tâches de complétion de code. »
Cest la raison pour laquelle Linus Torvalds a tenu à se désolidariser de tout le battage médiatique autour de lintelligence artificielle. Il la considère comme un outil au stade actuel de son évolution. Il suggère dailleurs la révision de code comme domaine dapplication de lintelligence artificielle. La capacité de lintelligence artificielle à « deviner » lintention du développeur lui sera utile pour obtenir du code fiable en un temps réduit. Une condition demeurera toutefois nécessaire : le développeur devra à son tour examiner ce que lintelligence artificielle lui propose.
Néanmoins, pour certains acteurs de la filière, ce nest quune question de temps avant que lintelligence artificielle ne surpasse lhumain et donc quil ne soit plus nécessaire dapprendre à coder
Un responsable dOpenAI a prédit que lannée précédente (2025) serait celle où lintelligence artificielle surpasserait les humains : « C'est l'année où l'IA devient meilleure que l'homme en programmation pour toujours. Selon nos critères internes de codage compétitif, l'IA dépassera les capacités humaines en programmation cette année, et « il n'y aura pas de retour en arrière. »
« Apprendre à programmer sera inutile à lavenir », daprès le PDG de Nvidia. Et pour cause, la montée en puissance de lintelligence artificielle fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. En dautres termes, lévolution technologique sera telle que chacun sera en mesure de donner des détails dun projet informatique à un ordinateur qui se chargera de le boucler dans les moindres détails. Cette sortie sinscrit en droite ligne avec une autre dans laquelle il déclare que que, dici 2029, les ordinateurs réussiront tous les tests auxquels un être humain peut se soumettre.
OpenAI CPO, Kevin Weil Haider. (@haider1) March 16, 2025
"this is the year that AI gets better than humans at programming forever"
according to our internal competitive coding benchmarks, AI will surpass human capabilities in programming this year, and "there's no going back" pic.twitter.com/iMckL6DVBW
Source : Vidéo de léchange
Et vous ?
Conseilleriez-vous à un jeune désireux de se lancer dans une formation en développement de logiciels dabandonner sous le prétexte de la menace de lintelligence artificielle qui pèse sur la filière ?
Contrôler les productions de lintelligence artificielle ne savère-t-il pas être un métier davenir au vu des avancées en matière dintelligence artificielle ?
Les développements en cours dans la filière du génie logiciel donnent-ils lieu à des inquiétudes légitimes quant à lavenir des informaticiens humains dans la filière ?
Comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans 5 à 10 ans ? Comme un outil ou comme un danger pour votre poste de développeur ?
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