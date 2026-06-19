Bernie Sanders dévoile un plan de 7 000 Mds $ visant à donner aux Américains le contrôle du secteur de l'IA, financé par un impôt ponctuel de 50 % sur les actions des plus grandes entreprises du secteur

Le sénateur américain Bernie Sanders dévoile un projet de loi ambitieux visant à instaurer un fonds souverain de 7 000 milliards de dollars pour redistribuer les richesses de l'IA aux citoyens. Ce plan propose de financer le fonds par une taxe unique de 50 % sur les actions des plus grandes entreprises du secteur, impactant toute société dont les revenus annuels dépassent 200 millions de dollars. L'initiative prévoit des dividendes annuels directs pour chaque Américain, tout en finançant des services essentiels comme la santé et l'éducation. Mais la proposition est controversée, les critiques accusant le sénateur de vouloir transformer l'Amérique en un pays socialiste.
Bernard Sanders est un homme politique et militant américain, sénateur senior du Vermont, poste qu'il occupe depuis 2007. Il est le sénateur indépendant ayant exercé le plus longtemps dans l'histoire du Congrès américain, mais entretient des liens étroits avec le parti démocrate. Il soutient les risques sociaux liés à l'IA, tels que la suppression massive d'emplois, la menace pour la vie privée et les répercussions sur la santé mentale des jeunes.
Bernie Sanders a déposé plusieurs propositions de loi visant à réguler la technologie. Il vient d'en présenter un nouveau qui vise à créer « un fonds souverain de 7 000 milliards de dollars pour transférer le contrôle et une partie des richesses de l'industrie de l'IA vers le public américain ». Ce fonds serait financé par une taxe unique de 50 % sur les actions des grandes entreprises d'IA réalisant au moins 200 millions de dollars de ventes annuelles.
D'après le texte proposé par le sénateur de 84 ans, grâce à ces revenus, chaque citoyen américain pourrait recevoir plus de 1 000 dollars de dividendes par an, et des centaines de milliards de dollars serviraient à financer des programmes sociaux essentiels comme la santé, l'éducation et le logement.
Instaurer un « contrôle démocratique » sur l'industrie
L'objectif de cette législation est d'empêcher qu'une poignée de grandes entreprises n'accaparent les bénéfices de l'IA, et de garantir qu'ils soient partagés avec la population. Le texte prévoit de donner aux Américains une influence directe sur les décisions des entreprises pour éviter que l'IA ne nuise aux gens ordinaires. Il propose de créer une « Commission indépendante pour une IA démocratique » qui sera dirigée par un conseil de sept membres.
Elle serait chargée de superviser le fonds et pourrait utiliser ses droits de vote pour bloquer des décisions jugées néfastes. Par ailleurs, la loi exigerait que les entreprises séparent leurs activités liées à l'IA de leurs autres activités commerciales, ce qui pourrait bouleverser la structure de grands groupes comme celles d'Elon Musk. (Pour rappel, Elon Musk a fusionné sa société de fusées SpaceX, sa startup xAI et son réseau social xAI X (ex-Twitter).)
« Les bénéfices ne peuvent pas simplement revenir à une poignée de grandes entreprises fortunées. Ils seront partagés par le peuple américain », a déclaré Bernie Sanders. Selon le texte de la proposition du sénateur, toute entreprise dIA existantes qui réalise un chiffre daffaires annuel de 200 millions de dollars dans ce secteur serait soumise à cet impôt, tout comme toute nouvelle entreprise dès quelle atteindrait ce seuil de chiffre daffaires.
« Le public doit avoir un poids significatif dans les décisions pour garantir que rien de grave narrive aux citoyens ordinaires et qu'en réalité, lIA profite à ces derniers, et non ne leur porte préjudice », a expliqué Bernie Sanders à AP News. Précédemment, il a fait valoir que si l'IA rend les travailleurs plus productifs, alors ils devraient bénéficier d'une semaine de travail de quatre jours, au lieu d'être remplacés par des machines autonomes.
L'opposition farouche des entreprises et des politiques
Le plan audacieux de Bernie Sanders se heurte à une forte réticence des dirigeants du secteur technologique, comme Sam Altman d'OpenAI, avec qui Bernie Sanders a reconnu être en profond désaccord sur la taille de la participation publique. Bernie Sanders qualifie de « cupides » les dirigeants qui refusent de céder une part significative de leurs actifs et rejette les propositions qui se contenteraient de redistribuer une infime partie des bénéfices.
« Je pense que des gens comme Sam Altman et Trump (qui) sont peut-être sensibles aux préoccupations du public concernant le fait que lIA remplace des emplois ou nuise aux communautés et se disent : Bon, écoutez, on gagne des milliards, alors on va jouer les gentils et peut-être quon va acheter la bonne volonté du public. On reversera 5 % de nos bénéfices au gouvernement », a-t-il déclaré lors d'une récente réunion avec Sam Altman.
« Ce nest pas de cela que nous parlons. Ce dont nous parlons, ce sont deux choses très différentes », a ajouté Bernie Sanders. Non seulement les entreprises dIA risquent de rechigner face à limportance de la participation suggérée par le sénateur, mais certaines pourraient également sopposer à lobligation légale de séparer leurs activités non liées à lIA de celles liées à lIA. Cela pourrait concerner des entreprises telles que xAI dElon Musk.
Sur le plan politique, l'adoption de ce texte par un Congrès à majorité républicaine semble hautement improbable sans l'appui de Donald Trump, dont l'ancien responsable de l'IA, David Sacks, a dénoncé le projet comme une confiscation de propriété. Si Donald Trump a caressé lidée que le gouvernement américain prenne une participation dans les principales entreprises dIA, il semble peu probable quil soutienne la proposition de Bernie Sanders.
Réactions de la communauté à la proposition du sénateur
Bernie Sanders considère ce projet non pas comme une solution définitive, mais comme un point de départ indispensable pour lancer le débat sur la manière dont les citoyens doivent bénéficier des avancées de l'IA face aux inquiétudes croissantes du public. Cependant, outre le secteur technologique et la classe politique, son projet soulève également des controverses dans les débats sur les plateformes sociales et dans les forums de discussions.
Pour certains, le projet s'apparente à du socialisme. En forçant les entreprises à céder gratuitement 50 % de leurs actions, cette mesure risque d'anéantir la culture des startups aux États-Unis et de ruiner la confiance des investisseurs internationaux. Ils redoutent une fuite des capitaux, arguant que les fondateurs pourraient choisir de s'expatrier ou de brider leur croissance pour ne jamais franchir le seuil des 200 millions de dollars de revenus.
Cet état de choses tuerait l'innovation américaine dans l'uf. Une autre critique majeure souligne que la plupart des grandes entreprises spécialisées dans l'IA ne sont absolument pas rentables et accumulent actuellement des pertes colossales. Loin d'être une source de revenus garantis pour les citoyens, l'acquisition de la moitié de ces entreprises pourrait se transformer en un cadeau empoisonné si la bulle technologique venait à éclater à l'avenir.
Les détracteurs estiment que cette dilution forcée des actions obligerait l'État et les contribuables américains à éponger les pertes de ces entreprises ou à financer de vastes plans de sauvetage fédéraux en cas de faillite inévitable. Selon l'analyste Edward Zitron, l'IA est coûte trop cher pour être rentable.
Conclusion
En définitive, bien que les mécanismes de cette proposition soient largement jugés irréalistes, elle cristallise une angoisse sociétale profonde face au développement technologique. Même ces détracteurs reconnaissent que l'automatisation massive des emplois et l'utilisation d'uvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner les modèles rendront inévitable la création de nouvelles formes de redistribution, à l'image d'un revenu de base.
Cette proposition s'apparente donc davantage à un manifeste ou à un outil politique visant à canaliser les inquiétudes du public, d'autant que le sénateur ne dispose d'aucun appui bipartisan pour la concrétiser. Il a toutefois le mérite de forcer le débat sur l'urgence d'une régulation, posant la question de savoir si l'avenir de la société doit être laissé aux seules mains d'une poignée de milliardaires sans véritable consultation démocratique.
Le mode de gestion du fonds suscite de profondes inquiétudes, tout particulièrement concernant la Commission soi-disant indépendante chargée de superviser les parts publiques. Puisque ses sept membres seraient nommés par le président et confirmés par le Sénat, beaucoup craignent qu'elle ne devienne rapidement un outil partisan aux mains de bureaucrates non élus, vidant de sa substance la promesse d'un contrôle véritablement démocratique.
Source : le texte du projet de loi
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Quelle alternative proposez-vous pour redistribuer la richesse que l'IA pourrait générer si elle devenait un jour rentable ?
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