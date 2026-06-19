Ce cas illustre à nouveau le dilemme du double usage et les risques de cybersécurité liés aux agents IA
Les chercheurs avertissent depuis longtemps que lintelligence artificielle est susceptible dabaisser le seuil de compétence requis pour mener des cyberopérations offensives, ainsi que den augmenter la surface dattaque. Un récent rapport des chercheurs d'OALABS (Open Analysis) le confirme. Il en ressort quun pirate peu expérimenté a utilisé des agents dIA Claude et Codex pour sintroduire dans 14 entreprises. La manuvre illustre le dilemme du double usage et les risques de cybersécurité liés aux agents IA.
Après avoir récupéré et analysé plus de 1000 sessions dagents provenant dun serveur compromis sur lequel un attaquant avait déployé les agents Claude Code dAnthropic et Codex dOpenAI, les chercheurs ont découvert à quel point il était facile pour lattaquant de contourner la plupart des mécanismes de sécurité des agents, et à quel point il avait en réalité peu besoin de savoir et dagir lui-même.
« Dans de nombreux cas, lattaquant ne fournissait que des instructions vagues et ne nécessitant que peu de compétences, laissant à Claude le soin de combler les lacunes : rechercher les services exposés, identifier les vulnérabilités potentielles, écrire du code dexploitation, valider laccès et collecter des données », ont noté les chercheurs.
« Lattaquant navait pas besoin dêtre un opérateur expert ; il lui suffisait simplement de formuler correctement ses instructions. Lagent fournissait une grande partie de la structure et de lexécution technique qui semblaient faire défaut à lattaquant. »
Bref aperçu sur lattaque et son auteur
Les sessions analysées ont pu être récupérées en raison dune faille de sécurité opérationnelle de la part de lattaquant, ont expliqué les chercheurs.
Au lieu dexécuter les agents dIA sur une infrastructure quil contrôlait entièrement, il les a copiés sur un serveur appartenant à quelquun dautre. Lorsque le propriétaire de ce serveur a découvert lintrusion, il a téléchargé lintégralité du répertoire de travail de lattaquant et la partagé avec les chercheurs.
« Les agents étant hébergés localement sur lhôte, lintégralité de leurs journaux de session a pu être récupérée, y compris les invites de lattaquant, les outils utilisés, le monologue interne du grand modèle linguistique (LLM) et toutes les violations de politique enregistrées au cours des sessions », ont constaté les chercheurs.
En analysant les sessions, ils ont découvert que :
- Lagent Claude avait été copié sur lordinateur hôte plutôt quinstallé, et que cette instance avait auparavant appartenu à un développeur de logiciels.
- Le répertoire de travail de lattaquant contenait également dautres instances de Claude volées, archivées dans des dossiers 7-Zip, ce qui suggère que le détournement et la réutilisation des installations dagents IA dautres personnes constituaient le mode opératoire habituel de lattaquant.
- Lattaquant contournait généralement la réticence de lagent à exécuter des requêtes de piratage en prétendant mener des exercices autorisés de « red team » ou des recherches en cybersécurité.
- Lattaquant utilisait lagent pour identifier les services exploitables sur les systèmes des cibles, créer des exploits personnalisés basés sur les vulnérabilités découvertes, exécuter ces exploits contre les cibles et exfiltrer des données et des identifiants.
Lhistorique des commandes montre que la quasi-totalité de lactivité de piratage était pilotée via lagent Claude, lattaquant préférant émettre des directives vagues telles que « recon this » et laisser Claude exécuter les requêtes de manière autonome.
« Pour chaque cible compromise, Claude rédigeait un « PENTEST-REPORT » détaillant la manière dont laccès avait été obtenu et, surtout, fournissant des estimations de « monétisation » en dollars pour les données collectées », ont-ils expliqué.
« Claude et Codex ont tous deux signalé la majorité de leurs violations de politique au cours de cette phase, identifiant souvent à juste titre que la monétisation des données volées ne faisait probablement pas partie dun exercice légitime de red team. Cependant, lattaquant a fini par obtenir une liste de stratégies suggérées, comprenant notamment lextorsion, la vente daccès et de données, la compromission des e-mails professionnels (BEC) et le vol direct de fonds. »
Les sessions enregistrées ont permis de documenter la violation dau moins 14 entreprises, mais les journaux ne contenaient aucune information permettant de confirmer que lattaquant avait réussi à monétiser les données volées ou à dérober des fonds.
Le manque dexpérience de lattaquant sest également manifesté par des failles en matière de sécurité opérationnelle. À un moment donné, il a demandé à Claude de laider à modifier son CV, qui contenait son nom complet, son lieu de résidence, son parcours scolaire et son profil LinkedIn.
Plus tard, alors quil enquêtait sur une possible compromission de lun de ses propres serveurs, il a involontairement révélé son adresse IP personnelle à lagent. Sur la base de cet élément et dautres preuves corroborantes, les chercheurs estiment que lattaquant est un jeune homme basé à Addis-Abeba, en Éthiopie.
La frontière entre recherche et crime est difficile à cerner (pour lIA)
Posing as a redteam, the attacker got Claude to suggest and rank ways to profit from the breaches. Claude and Codex blocked most of these, flagging it as illegitimate. He still pulled a list: extortion, data sale, BEC, fund theft, plus attempts to crack a Bitcoin wallet and sell pic.twitter.com/ovzlZhBCkE— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 18, 2026
Sur plus de 1000 sessions, Claude na commis que neuf violations de la politique, et Codex une seule ; dans la plupart des cas, lattaquant a pu les contourner en reformulant sa demande.
Le problème est que le formulation qui a permis de contourner les garde-fous dans ce cas précis (« opérations autorisées de la red team », « recherche en cybersécurité ») est également celle utilisée quotidiennement par des milliers de professionnels de la sécurité légitimes, et tracer une frontière fiable entre les deux pourrait savérer impossible.
Ce cas illustre à nouveau le dilemme du double usage et les risques de cybersécurité liés aux agents IA. En effet, l'administration Trump a restreint l'accès aux nouveaux modèles Mythos 5 et Fables 5 d'Anthropic par peur que leurs capacités avancées en cybersécurité ne profitent à des acteurs malveillants.
Ces interdictions illustrent le défi posé par les technologies dites à « double usage ». Lors du lancement de ses modèles, Anthropic a elle-même averti que ses IA possédaient des capacités très avancées en matière de cybersécurité. Si ces outils peuvent aider les spécialités de la cybersécurité à détecter et corriger des vulnérabilités logicielles, ils peuvent tout autant être utilisés par des acteurs malveillants pour créer et exploiter des vulnérabilités.
La situation en matière de mise à contribution de lintelligence artificielle dans la filière cybersécurité est telle quon parle désormais de « vibe-hacking »
‼️ A fully AI-enabled hacker was caught, revealing his full system prompts, which included his resume and his IP address. He had Claude and Codex agents locally and was using them remotely to carry out reconnaissance, exploitation, and data exfiltration activities. pic.twitter.com/Is750BPIgY— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 18, 2026
Les capacités des agents d'intelligence artificielle (IA) augmentent rapidement. En 2024, une étude avait montré que les agents IA peuvent désormais résoudre des tâches aussi complexes que les problèmes de GitHub dans le monde réel et les tâches d'organisation des courriels dans le monde réel. Cependant, l'amélioration de leurs capacités pour des applications bénignes s'accompagne d'une augmentation de leur potentiel dans des contextes à double usage, le piratage étant l'une des préoccupations majeures.
Selon différents rapports, un pirate informatique pourrait être capable de lancer simultanément 20 attaques zero-day sur différents systèmes à travers le monde dans un avenir proche. Des logiciels malveillants polymorphes pourraient se propager à travers une base de code, en utilisant un système d'IA générative sur mesure pour se réécrire à mesure qu'il apprend et s'adapte. Des armées de script kiddies pourraient utiliser des LLM spécialement conçus pour lancer un torrent de codes malveillants en appuyant simplement sur un bouton.
Dans ce contexte, la startup d'IA Anthropic a partagé un rapport sur les menaces informatiques qui présente plusieurs exemples récents d'utilisation abusive de Claude, notamment une opération d'extorsion à grande échelle utilisant Claude Code.
« Nous constatons que les acteurs malveillants ont adapté leurs opérations afin d'exploiter les capacités les plus avancées de l'IA. Plus précisément, notre rapport montre que :
- L'IA agentique a été militarisée. Les modèles d'IA sont désormais utilisés pour mener des cyberattaques sophistiquées, et non plus seulement pour conseiller sur la manière de les mener.
- L'IA a réduit les obstacles à la cybercriminalité sophistiquée. Des criminels disposant de peu de compétences techniques utilisent l'IA pour mener des opérations complexes, telles que le développement de ransomwares, qui auraient auparavant nécessité des années de formation.
- Les cybercriminels et les fraudeurs ont intégré l'IA à toutes les étapes de leurs opérations. Cela comprend le profilage des victimes, l'analyse des données volées, le vol d'informations de cartes de crédit et la création de fausses identités permettant aux opérations frauduleuses d'étendre leur portée à davantage de cibles potentielles.
Sources : OALABS, Rapport Anthropic
Et vous ?
Partagez-vous les avis selon lesquels les puissants modèles dintelligence artificielle doivent être réservés aux géants technologiques pour éviter de mettre des armes de destruction massive à la portée de tous ?
Voir aussi :
L'IA va accroître le nombre et l'impact des cyberattaques : Les ransomwares étant susceptibles d'en être les plus grands bénéficiaires au cours des deux prochaines années
Microsoft admet que l'IA ne pourra jamais être totalement sécurisée : les modèles amplifient les risques de sécurité existants et en créent de nouveaux, selon des chercheurs qui ont testé plus de 100 produits
Découvrir les attaques par courrier électronique générées par l'IA : exemples réels de 2023. Découvrez comment les pirates utilisent l'IA générative pour contourner la sécurité et tromper les employés
Vous avez lu gratuitement 1 144 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.