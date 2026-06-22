« Les risques liés à l'intégration de l'IA dans les cursus scolaires l'emportent sur les avantages », selon un rapport qui soulève la problématique du retour ou non aux méthodes à base de crayon et de papier

Selon une nouvelle étude menée par le Centre pour l'éducation universelle de la Brookings Institution, les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation des enfants et des adolescents l'emportent actuellement sur les avantages. Létude soulève la problématique plus large du retour ou non aux méthodes traditionnelles à base de crayon et de papier.
Cette étude de grande envergure comprend des groupes de discussion et des entretiens menés auprès d'élèves de la maternelle à la terminale, de parents, d'enseignants et d'experts en technologie dans 50 pays, ainsi qu'une analyse documentaire portant sur des centaines d'articles de recherche. Elle a révélé que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation peut « nuire au développement fondamental des enfants » et que « les dommages qu'elle a déjà causés sont considérables », bien qu'ils soient « réparables ».
En cela, elle saligne sur les conclusions de précédentes études selon lesquelles lutilisation de lintelligence artificielle a un mauvais impact sur les élèves. A mi-parcours de lannée précédente, une enseignante dresse un constat alarmant pour ce qui est de limpact de limpact de lintelligence artificielle dans léducation. L'enseignante a exprimé une frustration profonde face à la détérioration des compétences fondamentales en lecture et en pensée critique chez ses élèves. Selon elle, une grande partie de la jeunesse actuelle manifeste un désintérêt marqué pour l'apprentissage traditionnel, préférant la gratification instantanée offerte par les écrans. Elle a noté que de nombreux adolescents peinent à comprendre des textes complexes et à mener des réflexions autonomes, des compétences pourtant essentielles à leur développement intellectuel et à leur future insertion professionnelle.
Elle ne parle pas d'enfants en bas âge, mais d'adolescents. « Beaucoup d'enfants ne savent pas lire », dit-elle. « On leur a lu des choses... Ces enfants s'en moquent. Ils ne se soucient pas de faire une différence dans le monde. Ils ne se soucient pas de savoir comment rédiger un CV ou une lettre de motivation - parce que ChatGPT le fera pour eux ».
Selon lenseignante, les étudiants lèvent les yeux au ciel et « piquent des crises » lorsqu'on leur demande d'écrire à la main un paragraphe de base. « Nous parlons de cinq phrases », dit-elle, stupéfaite. « Ils deviennent vraiment... très indisciplinés ». Et les journées cinéma ? Ce n'est plus le cas. « Ils veulent un film en arrière-plan pour faire du bruit pendant qu'ils naviguent sur leur téléphone, mettent leurs écouteurs et regardent TikTok », explique-t-elle.
Cest la raison pour laquelle certains observateurs prônent un retour au stylo et au papier
Certains parents choisissent de plus en plus de retirer leurs enfants des activités scolaires sappuyant sur l'utilisation des appareils numériques fournis par l'école, tels que les Chromebooks et les iPads, au profit des méthodes d'apprentissage traditionnelles avec papier et crayon. Ce mouvement est principalement motivé par des préoccupations liées au temps excessif passé devant les écrans, aux distractions, aux maux de tête causés par les écrans ; en gros, à la mauvaise influence que lexposition à la technologie est susceptible davoir sur leurs enfants. Le tableau anime le débat autour de la comparaison entre les technologies éducatives et les méthodes traditionnelles dapprentissage.
L'EdTech s'est lancée avec l'ambition de révolutionner les systèmes éducatifs traditionnels en y intégrant des technologies de pointe : intelligence artificielle, plateformes d'apprentissage en ligne, logiciels de gestion de classe et plus encore. Des entreprises comme Coursera, Khan Academy et Udemy, ainsi que de nouveaux systèmes d'apprentissage personnalisés, visaient à rendre l'éducation plus accessible. L'idée était que chaque élève, quel que soit son contexte géographique, financier ou scolaire, pourrait accéder aux mêmes ressources éducatives de haute qualité et bénéficier d'un apprentissage adapté à son rythme et à ses besoins.
Pourtant, si lEdTech a indéniablement permis des avancées, le bilan général reste mitigé. De nombreux obstacles ont empêché la vision initiale de se concrétiser pleinement : inégalités daccès, difficultés dimplémentation, et résultats éducatifs décevants en tête de liste.
Une situation que Jared Cooney Horvath souligne lorsqu'il soutient que la révolution EdTech na pas transformé léducation comme promis. Il critique lillusion selon laquelle la technologie pourrait résoudre les problèmes de l'éducation et souligne que les résultats sont restés limités, voire contre-productifs. Horvath explique que léducation repose sur des relations humaines et une compréhension contextuelle, des aspects que la technologie ne peut remplacer. Pour lui, lEdTech a échoué car elle a ignoré la nature profonde de lapprentissage.
De leur côté, Jon Haidt et Zach Rausch expliquent :
« Lorsque les smartphones et les plateformes de médias sociaux ont envahi la vie des adolescents au début des années 2010, les écoles ont connu leur propre révolution numérique, les ordinateurs portables, tablettes et iPads 1-to-1 devenant des éléments de base dans les salles de classe du monde occidental (1-to-1 signifie un dispositif par élève). Dix ans plus tard, l'optimisme révolutionnaire s'estompe. Une étude de l'OCDE a montré que la plupart des technologies éducatives (EdTech) n'ont pas apporté les bénéfices académiques promis. Entre-temps, les résultats des tests mondiaux en mathématiques, en sciences et en lecture se sont effondrés. Ces tendances ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, mais elles ont commencé au début des années 2010, juste au moment où les appareils numériques ont été placés sur les bureaux des élèves
« Dans The Anxious Generation, nous avons plaidé en faveur d'écoles sans téléphone. Nous avons fait valoir que ne pas se servir des téléphones du début à la fin des cours améliorerait les performances et la concentration des élèves, ainsi que la qualité de leurs relations personnelles (ce qui semble se produire, à une vitesse fulgurante, et avec des effets très positifs). Cependant, l'impact des technologies de l'éducation (EdTech) sur les résultats des élèves n'était pas clair pour nous. Depuis la publication de cet article, nous avons fait appel à d'éminents experts en la matière et nous publions à présent une série de billets pour répondre aux questions que se posent de nombreux éducateurs, parents et élèves : les technologies de l'éducation (EdTech) sont-elles réellement meilleures que les méthodes d'apprentissage traditionnelles ? Quand sont-elles utiles et quand les effets de distraction l'emportent-ils sur les avantages pédagogiques ? À quel âge (le cas échéant) les élèves devraient-ils commencer à utiliser les iPads et les Chromebooks en classe ? Et la prolifération soudaine des appareils 1-to-1 est-elle en partie responsable de la baisse globale des résultats aux examens au cours de la dernière décennie ?»
Certains voient néanmoins lintelligence artificielle comme vecteur de la plus grande transformation de lhistoire : des cours personnalisés de haute qualité dispensés sans frais
Sal Khan, le fondateur et PDG de Khan Academy, en fait partie et pense que lintelligence artificielle pourrait déclencher la plus grande transformation positive que léducation nait jamais connue. Sal Khan a une vision ambitieuse pour lavenir de léducation : il imagine un monde où chaque élève aurait accès à un super tuteur IA personnalisé qui laccompagnerait tout au long de son parcours éducatif, lui offrant une expérience dapprentissage optimale. Il imagine également un monde où chaque enseignant aurait accès à un assistant pédagogique IA qui laiderait à gérer sa classe, à préparer ses cours, à évaluer ses élèves et à se former. Il espère ainsi contribuer à démocratiser léducation et à libérer le potentiel de chaque individu. Il pense que lintelligence artificielle peut être un outil puissant pour réaliser cette vision, à condition quelle soit utilisée de manière responsable et équitable.
Cest un positionnement qui fait écho à celui de Bill Gates. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a prédit que les chatbots IA pourraient apprendre aux enfants à lire : « Je pense que l'IA a le potentiel de faire une grande différence dans l'éducation », a estimé Gates. « L'un des domaines dans lesquels je suis le plus enthousiasmé par l'IA est l'éducation de la petite enfance. Je pense que les chatbots IA pourraient être vraiment utiles pour apprendre aux enfants à lire ». Gates a souligné que de nombreux enfants ont du mal à apprendre à lire et que cela peut avoir un impact durable sur leurs performances scolaires. Il a déclaré que les chatbots IA pourraient être utilisés pour fournir des instructions personnalisées aux enfants en difficulté, et que cela pourrait les aider à rattraper leurs pairs.
« Au début, nous serons très étonnés de voir à quel point cela aide à la lecture - être un assistant de recherche en lecture - et vous donner des commentaires sur l'écriture », a déclaré Gates.
Historiquement, l'enseignement des compétences en écriture s'est avéré être une tâche incroyablement difficile pour un ordinateur, a noté Gates. Lorsque les enseignants donnent leur avis sur les essais, ils recherchent des caractéristiques telles que la structure narrative et la clarté de la prose. Il s'agit là d'un « exercice hautement cognitif » qui est « difficile » à reproduire dans le code pour les développeurs, selon Gates.
Cependant, la capacité des chatbots IA à reconnaître et à recréer des changements de langage de type humain change cette dynamique, selon les partisans.
Source : Rapport
Et vous ?
Que pensez-vous des propos de la professeure ? Les trouvez-vous crédibles ou pertinents ?
Avez-vous l'impression d'observer le même phénomène dans votre pays ?
Faut-il envisager une « désintoxication numérique » (digital detox) obligatoire à l'école ou à la maison pour les jeunes ? Quelles en seraient les modalités et les limites ?
Comment sensibiliser efficacement les parents à l'importance de la lecture et à une gestion plus encadrée du temps d'écran de leurs enfants ?
Quelles initiatives l'école peut-elle mettre en place pour mieux collaborer avec les familles et les accompagner dans l'éducation numérique de leurs enfants ?
Comment l'éducation peut-elle intégrer les outils d'IA comme ChatGPT de manière bénéfique, plutôt que de les percevoir uniquement comme des outils de triche ?
Le système éducatif actuel est-il adapté aux réalités des générations nées avec le numérique ? Faut-il repenser les programmes, les méthodes pédagogiques et les modes d'évaluation ?
Comment valoriser davantage la profession enseignante pour attirer et retenir les talents, et leur donner les moyens de faire face à ces nouveaux défis ?
Vous avez lu gratuitement 1 146 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.