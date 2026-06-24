Votre application de rêve vibe-codée pourrait savérer être un cauchemar en matière de sécurité comme lillustrent les multiples cas qui prouvent que lIA est loin de remplacer les développeurs humains

Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel, souvent sans comprendre comment le code fonctionne. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique, le « vibe coding », qui gagne du terrain dans les milieux technologiques. Google a même déclaré générer 25 % de son code par IA. Néanmoins, attention car votre application de rêve vibe-codée pourrait savérer être un cauchemar en matière de sécurité comme lillustrent de multiples rapports.
Un agent IA « vibe-codé » en quelques semaines a exposé 135 000 machines à internet et redéfini la notion de catastrophe sécuritaire en 2026
Vibe coding essentials. pic.twitter.com/IdRB15RLvE— ℏεsam (@Hesamation) June 22, 2026
Il aura suffi de quelques semaines pour que ce qui ressemblait à un projet sympathique de geek passionné devienne l'un des vecteurs d'attaque les plus préoccupants du début d'année. OpenClaw que ses utilisateurs les plus fidèles ont d'abord connu sous les noms de ClawdBot, puis Moltbot (rebaptisé sous la pression d'Anthropic, trop proche phonétiquement de « Claude ») est un agent IA agentic open source permettant à un LLM de prendre le contrôle d'un système : gestion des emails, des calendriers, des scripts, navigation web autonome, accès aux fichiers, connexion aux messageries (WhatsApp, Telegram, Signal, Discord ). Le tout en mémoire persistante, tourné 24h/24 depuis votre machine ou votre VPS.
Le projet est passé de 7 800 étoiles GitHub à plus de 113 000 en moins d'une semaine fin janvier 2026 soit une croissance de 29 % par jour. Une viralité foudroyante qui s'est accompagnée, presque simultanément, d'une avalanche de mauvaises nouvelles sécuritaires.
Un audit de sécurité mené fin janvier 2026, alors que la plateforme s'appelait encore ClawdBot, avait déjà identifié 512 vulnérabilités, dont huit classées critiques. La suite n'a fait qu'aggraver le tableau. Trois CVE à haut risque lui ont été attribués en quelques semaines, dont le CVE-2026-25253, noté 8,8 sur l'échelle CVSS, qui permet une exécution de code à distance en un seul clic via un lien malveillant. Le mécanisme de cette dernière faille est particulièrement élégant dans sa dangerosité : le panneau de contrôle fait confiance au paramètre gatewayUrl passé dans la chaîne de requête sans aucune validation, et se connecte automatiquement au chargement en envoyant le token d'authentification stocké dans le payload WebSocket. Un simple lien ou une page malveillante visitée suffit à envoyer ce token vers un serveur contrôlé par l'attaquant, qui peut alors se connecter au gateway local de la victime, modifier la configuration et déclencher des actions privilégiées.
Dans son analyse, Kaspersky met en lumière plusieurs failles et mauvaises pratiques de déploiement autour dOpenClaw, une plateforme orientée agents IA. Le constat est clair : des instances accessibles publiquement sur Internet présentent des vulnérabilités critiques liées à des configurations inadéquates, ouvrant la porte à des abus potentiellement graves.
Les chercheurs ont identifié des déploiements dOpenClaw accessibles sans authentification robuste. Dans certains cas, linterface dadministration ou les endpoints API étaient directement exposés, permettant à un tiers dinteragir avec lagent, dexécuter des actions ou daccéder à des informations internes. Ce type dexposition ne relève pas nécessairement dune vulnérabilité « zero-day » sophistiquée, mais plutôt dun défaut de configuration : absence de contrôle daccès, binding réseau trop permissif, ou déploiement sur un serveur public sans reverse proxy sécurisé.
Le point le plus sensible concerne les capacités intrinsèques dOpenClaw. Un agent IA nest pas quun moteur de génération de texte : il peut être connecté à des outils, API externes, systèmes de fichiers ou scripts locaux. Si une instance est compromise ou accessible librement, un attaquant pourrait détourner ces capacités. Cela inclut lexécution de commandes, lexfiltration de données via des appels sortants, ou lexploitation de clés API stockées dans les variables denvironnement.
Autrement dit, lagent peut devenir un relais dattaque, voire un point de pivot dans une infrastructure plus large.
Kaspersky souligne également le risque lié au stockage des secrets. Dans plusieurs cas, des tokens, clés dAPI ou paramètres sensibles étaient accessibles via linstance exposée ou récupérables à travers des requêtes malveillantes. Étant donné que les agents interagissent souvent avec des services tiers stockage cloud, CRM, bases de données la compromission ne se limite pas à linstance elle-même. Elle peut sétendre à tout lécosystème connecté.
Larticle insiste sur le fait que ces vulnérabilités ne sont pas uniquement le résultat dun bug spécifique à OpenClaw, mais dun ensemble de pratiques de déploiement insuffisamment sécurisées. La rapidité avec laquelle les agents IA sont adoptés et exposés en production favorise les erreurs classiques : absence dauthentification forte, logs accessibles publiquement, mauvaise gestion des secrets, absence de segmentation réseau.
Dans ce contexte, les plateformes dagents deviennent des cibles attractives, car elles combinent logique décisionnelle et capacités daction.
C'est l'équipe STRIKE de SecurityScorecard qui a mis le feu aux poudres le 9 février avec la publication d'un rapport retentissant. Au moment de la publication, elle dénombrait 40 000 instances OpenClaw accessibles depuis l'internet. Quelques heures plus tard, ce chiffre avait déjà grimpé à 135 000. Parmi ces déploiements, 45 % sont hébergés chez Alibaba Cloud, 37 % des instances se trouvant en Chine ce qui laisse penser que des templates de déploiement non sécurisés sont réutilisés à grande échelle.
La cause principale ? Une configuration réseau par défaut proprement absurde pour un outil aussi puissant. Out of the box, OpenClaw écoute sur 0.0.0.0:18789, c'est-à-dire sur toutes les interfaces réseau, internet public inclus. Pour un outil de cette puissance, le défaut devrait être 127.0.0.1 (localhost uniquement). Ce n'est pas le cas.
Mais la responsabilité ne pèse pas uniquement sur les épaules des utilisateurs négligents. Jeremy Turner, VP de la threat intelligence chez SecurityScorecard, insiste sur le fait que beaucoup de ces problèmes sont architecturaux, inhérents à la conception même du produit. Sa métaphore est parlante : laisser tourner OpenClaw sans supervision, c'est comme embaucher un prestataire talentueux mais aux antécédents douteux, lui donner accès à tous vos systèmes, puis lui dire que toutes les instructions futures arriveront par email ou SMS sans possibilité de vérifier l'émetteur.
Un praticien médical suisse a construit son propre logiciel de gestion de patients à l'aide d'un agent IA, sans la moindre compétence en développement. Résultat : données personnelles en accès libre sur internet, enregistrements vocaux envoyés à des services tiers, violations probables du droit suisse. Ce cas, loin d'être isolé, illustre une tendance lourde : le vibe coding démocratise la création logicielle tout en industrialisant les catastrophes de sécurité.
Tout a commencé par une vidéo YouTube. Ou du moins quelque chose d'équivalent. Un professionnel de santé suisse, dont l'identité n'a pas été divulguée, tombe sur un contenu qui lui explique qu'avec l'IA, n'importe qui peut désormais construire ses propres logiciels. Séduit par la promesse, il ouvre un agent de génération de code, lui décrit ce dont il a besoin, et quelques heures ou quelques jours plus tard, un système de gestion de patients maison tourne en production sur internet.
C'est Tobias Brunner, ingénieur informaticien suisse, qui raconte l'histoire dans un billet publié fin mars 2026 sur son blog personnel. Lors d'un rendez-vous médical, son praticien lui mentionne avoir regardé une vidéo expliquant à quel point il est désormais facile pour n'importe qui de créer des logiciels avec l'IA. L'idée lui est venue : pourquoi utiliser une solution éprouvée quand on peut simplement construire la sienne ?
Il a donc fait exactement cela. Il a lancé un agent de programmation, développé une application personnalisée de gestion de patients, importé toutes ses données existantes, et l'a publiée sur internet. Il a même ajouté une fonctionnalité pour enregistrer les conversations pendant les consultations et les envoyer à deux services d'IA distincts pour des résumés automatiques.
Brunner, curieux de nature, commence à examiner l'application. En trente minutes, il obtient un accès complet en lecture et en écriture à toutes les données patients. Tout était non chiffré et entièrement exposé sur internet. Il contacte immédiatement le praticien. La réponse reçue est, selon lui, entièrement générée par IA : remerciements chaleureux, assurance d'une « action immédiate » consistant à ajouter une authentification basique et à renouveler quelques clés d'accès.
Cette personne n'avait aucune idée de ce qu'elle avait construit ni des conséquences possibles. Les données n'étaient pas seulement exposées : elles étaient stockées sur un serveur américain sans accord de traitement des données, les enregistrements vocaux étaient envoyés à des sociétés d'IA américaines, et les patients n'avaient jamais été informés de rien de tout cela.
La description technique du système est édifiante. L'ensemble de l'application tenait dans un seul fichier HTML avec tout le JavaScript, le CSS et la structure écrits directement dans le fichier. Le backend était un service de base de données géré avec zéro contrôle d'accès configuré, aucune sécurité au niveau des lignes. Toute la logique de contrôle d'accès vivait dans le JavaScript côté client, ce qui signifie que les données étaient littéralement accessibles à quiconque regardait, avec une simple commande curl.
C'est l'erreur de débutant la plus fondamentale qui soit en développement web : confier la sécurité au code exécuté dans le navigateur de l'utilisateur, code que n'importe qui peut lire, modifier ou contourner. Aucun développeur professionnel ne ferait ça. Un agent IA à qui l'on demande de « faire fonctionner l'application » sans contraintes de sécurité explicites, si.
Du point de vue juridique, les conséquences potentielles sont sévères. Le praticien a presque certainement violé plusieurs dispositions de la loi nLPD (la loi suisse sur la protection des données, révisée et entrée en vigueur en 2023) et potentiellement les lois sur le secret professionnel (Berufsgeheimnis).
Ce récit suisse n'est pas une anomalie. Il est symptomatique d'une tendance documentée et en accélération rapide. Le laboratoire SSLab de Georgia Tech a lancé en mai 2025 le « Vibe Security Radar » pour surveiller les CVE directement causés par du code généré par IA. Les chiffres de mars 2026 sont éloquents : 35 CVE directement attribuées à du code généré par IA, contre 15 en février et 6 en janvier.
Le cas du cabinet médical suisse fait écho à une affaire plus médiatisée survenue en février 2026. Moltbook, un réseau social pour agents IA dont le fondateur avait publiquement déclaré n'avoir « écrit pas une seule ligne de code », a vu la société de cybersécurité Wiz découvrir une base de données Supabase mal configurée exposant 1,5 million de jetons d'authentification et 35 000 adresses e-mail, entièrement accessibles depuis internet. La cause était identique : un agent IA avait configuré la base de données avec des permissions larges lors du développement, et personne n'avait vérifié avant le déploiement.
Ami Luttwak, cofondateur et directeur technique de Wiz, a résumé le problème lors de la conférence RSAC 2026 : « Quand quelqu'un qui n'est pas technique crée cette application formidable, souvent il ne pense pas à la sécurité et ne sait même pas ce qu'il y a dedans parce qu'il ne l'a pas créée lui-même. »
Le cas René Turcios suggère pourtant que tout le monde peut coder ce quil souhaite grâce à la disponibilité de lintelligence artificielle
Lors de son tout premier hackathon, il a conçu un programme qui transformait des chansons en version lo-fi simplement en décrivant son concept à une IA, sans écrire la moindre ligne de code. Depuis, il reproduit cette approche en enchaînant les hackathons et en présentant des projets entièrement générés par lIA. Au fil des ans, René Turcios a remporté divers prix : de l'argent, des crédits logiciels et une véritable aura dans la communauté technologique.
« Rene est le premier véritable vibe codeur », a déclaré RJ Moscardon, un hacker qui a vu René Turcios remporter la deuxième place lors de son tout premier hackathon au manoir AGI House à Hillsborough. « Tous les ingénieurs titulaires de diplômes prestigieux se sont d'abord moqués de lui. Mais maintenant, ils font tous exactement la même chose ». Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que 30 % du code de l'entreprise est maintenant généré par l'IA.
Au lieu de coder frénétiquement jusqu'à la date limite, il a terminé ses projets des heures à l'avance en laissant l'IA faire le travail technique à sa place. « Je n'ai pas écrit une seule ligne de code », a-t-il déclaré à propos de son premier hackathon. Lorsque les organisateurs ont annoncé que Turcios avait remporté la deuxième place, il a poussé un cri de joie : « j'ai réalisé que je pouvais rivaliser avec des gens qui ont des diplômes et des emplois prestigieux ».
Rene Turcios est désormais connu pour sa capacité à créer rapidement n'importe quoi. Les entreprises font appel à lui pour lui confier des projets qui prendraient des semaines à des équipes d'ingénieurs logiciels, et il les réalise en quelques heures. Il a même commencé à animer des ateliers pour enseigner à des groupes non techniques et à des ingénieurs logiciels expérimentés comment tirer le meilleur parti des assistants d'IA dans les tâches de codage.
« Tout le monde peut construire ce qu'il veut », affirme Rene Turcios. Il a récemment réduit son programme prolifique de hackathon pour se concentrer sur la création de sa propre startup d'agents d'IA. Il n'a pas embauché d'ingénieurs ; il est le seul fondateur et l'IA se charge de tout le codage. Rene Turcios utilise l'environnement de développement en ligne Replit. Replit permet de créer des logiciels à l'aide l'IA grâce à une plateforme appelée Agent.
Conclusion
Dette technique et illusion de productivité sont des facteurs que le développeur doit intégrer de façon plus aigüe lorsquil opte pour lutilisation de lintelligence artificielle aux fins de codage.
En gros, lintervention de personnes avec un bagage conséquent en développement informatique demeure nécessaire comme le souligne Cendyne sur developpez.com :
« Le "Vibe Coding" peut vous permettre d'obtenir un concept fonctionnel à 80 %. Mais pour produire quelque chose de fiable, de sûr et qui vaille la peine de dépenser de l'argent, vous aurez besoin d'humains expérimentés pour faire le travail difficile qui n'est pas possible avec les modèles d'aujourd'hui.
Les agents démontrent suffisamment de capacités pour que les PDG influents de LinkedIn répandent avec confiance l'irréalité selon laquelle nous pouvons remplacer les emplois par l'« IA agentique ».
Les agents permettent effectivement à des personnes qualifiées de créer plus indépendamment qu'elles ne l'ont jamais fait. Pour l'instant, ils ne remplaceront pas ceux qui peuvent résoudre les problèmes difficiles que seules l'expérience et l'intuition peuvent identifier. Comme d'autres solutions « no-code », les agents donnent aux personnes moins qualifiées plus de capacités qu'elles n'en avaient la veille. Tant qu'ils n'auront pas développé leurs propres compétences, les « Vibe Coders » ne seront pas en mesure de produire des logiciels de qualité dans ce monde, quelle que soit l'exponentialité de l'agent par rapport à leurs propres compétences inférieures.
Gardez un il sur la façon dont les agents LLM se développent et s'améliorent. Pour l'instant, ils méritent d'être évalués et discutés, mais ils ne sont pas prêts à ce que nous leur déléguions la tâche précise de créer des logiciels fiables, sécurisés et évolutifs qui alimentent notre société. Le « Vibe Coding » ne créera pas le "next big thing" en 2025. »
Et vous ?
Cette tendance pourrait-elle mener à une perte de savoir-faire en programmation, comme certaines technologies disparues dans le passé ?
Les écoles et universités doivent-elles adapter leur enseignement pour intégrer cette nouvelle réalité ou au contraire insister sur les bases traditionnelles de la programmation ?
À terme, pourrait-on imaginer un monde où les programmeurs ne codent presque plus, mais supervisent uniquement des IA qui génèrent et corrigent le code ?
Si lIA prend en charge lécriture du code, quelles compétences deviendront essentielles pour les développeurs de demain ?
Le développement logiciel pourrait-il devenir une activité davantage conceptuelle, centrée sur la conception et la validation plutôt que sur limplémentation ?
Peut-on comparer cette évolution à lhistoire dautres métiers automatisés, comme les calculs comptables ou le design assisté par ordinateur ?
Quels sont les dangers dun code adopté sur la base de son apparence fonctionnelle plutôt que de sa compréhension ?
Comment garantir la sécurité et la robustesse dun code généré par IA si les développeurs ne comprennent pas entièrement son fonctionnement ?
Faut-il imposer des normes ou des certifications pour encadrer lutilisation de lIA dans le développement logiciel ?
Voir aussi :
L'IA peut écrire du code mais ne parvient pas à le comprendre, selon une étude d'OpenAI. Testés sur des tâches réelles de programmation, les modèles les plus avancés n'ont pu résoudre qu'un quart des défis
« Jusqu'à 90 % de mon code est désormais généré par l'IA », d'après Adam Gospodarczyk, qui ravive le débat sur l'impact de l'IA et son aptitude à remplacer les humains dans la filière du génie logiciel
Le « premier ingénieur logiciel IA » loin d'être à la hauteur : Devin a un taux de réussite de 15 %. Des chercheurs notent que l'IA prend des jours pour faire des tâches simples qui auraient pris des heures
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