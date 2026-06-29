Des étudiants de par le monde utilisent des lunettes connectées pour tricher aux examens. Des observateurs estiment quun retour des oraux simpose pour contrer cette tendance de tricherie avec lappui de lIA

Des étudiants de par le monde utilisent des lunettes connectées pour tricher aux examens. En toile de fond, il sagit de mise à contribution de lintelligence artificielle (au travers du support que représentent lesdites lunettes) à des fins de tricherie. Des observateurs et intervenants de la filière de léducation suggèrent de revenir aux méthodes classiques dévaluation comme les oraux ou les examens uniquement en présentiel avec appareils numériques interdits.
À deux reprises le mois dernier, des candidats sud-coréens passant un examen destiné à évaluer leur niveau d'anglais dont les résultats servent souvent de critère de recrutement ont été surpris en train d'utiliser des lunettes connectées.
À Taïwan, un étudiant passant l'examen d'entrée d'une grande faculté de médecine a été découvert avec des lunettes connectées après que les surveillants ont remarqué qu'il fixait l'épreuve d'une manière étrange ; une inspection a par la suite révélé que le cadre dégageait de la chaleur.
Lors du redoutable examen annuel dentrée à luniversité en Chine, qui sest déroulé au début du mois et auquel se présentent chaque année plus de 10 millions de candidats , les autorités ont exigé le contrôle de toutes les lunettes. Au Royaume-Uni, le directeur de lorganisme de surveillance des examens en Angleterre a averti au début du mois que les lunettes dotées dintelligence artificielle et les appareils connectés tels que les écouteurs intra-auriculaires pourraient aggraver la tricherie lors des examens.
Pour contrer cette tendance, Stephen Dobson, professeur et doyen de la faculté d'éducation et des arts à l'université CQUniversity en Australie, propose de revenir aux examens oraux à l'ère de l'IA générative et autres ChatGPT
#AI glasses are aiding cheating in exams. Test-obsessed #Asia is ground zero. @JohnLiuNN has the details.#SouthKorea #Taiwan #China #Australia #HongKonghttps://t.co/myrnP1CXtK— CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) June 29, 2026
« Ce type d'examen oral est une forme d'évaluation pédagogique qui a fait ses preuves. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir dans une salle d'examen ni de craindre les accusations de plagiat ou les inquiétudes des étudiants qui soumettent des essais générés par un chatbot d'IA. L'intégrité est garantie à 100 %, d'une manière juste, fiable et authentique », a déclaré le professeur Dobson dans un article.
Le scénario pourrait être le suivant : « vous êtes un étudiant et vous entrez dans une salle ou une réunion Zoom. Un jury d'examinateurs, qui a lu votre essai ou visionné votre performance, attend à l'intérieur. Vous répondez à une série de questions qui visent à évaluer vos connaissances et vos compétences. Vous quittez la salle. Les examinateurs examinent ensuite la note préliminaire de l'examen oral préalable et déterminent s'il y a lieu de l'ajuster à la hausse ou à la baisse. Vous êtes rappelé pour recevoir votre note finale ». Cette forme d'évaluation peut paraître à priori banale, mais dans la pratique, elle pourrait être difficile à mettre en uvre.
Les examens oraux ont été un élément essentiel de l'enseignement universitaire pendant des siècles. Ils offrent aux étudiants une occasion unique de démontrer leurs connaissances et leur compréhension d'un sujet dans un contexte de face-à-face. Contrairement aux examens écrits, les examens oraux permettent aux étudiants d'expliquer leur processus de réflexion et leur raisonnement, et d'engager un dialogue avec leur examinateur. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les étudiants qui ont du mal à s'exprimer à l'écrit ou qui ont des difficultés à s'exprimer par écrit. Mais l'examen oral a connu un déclin à partir des années 1700.
Les universités avaient alors commencé à se tourner vers les évaluations écrites. L'examen des épreuves écrites était également un processus silencieux et donnait aux examinateurs suffisamment de temps pour noter dans le confort de leur propre maison. Cela dit, selon certains experts, bien que l'évaluation orale puisse sembler plus efficace et plus rentable, elle a un coût. Les évaluations écrites ne permettent pas de comprendre le processus de réflexion et le raisonnement d'un étudiant comme le font les examens oraux. En outre, ils estiment que les examens écrits ne permettent pas non plus le même niveau d'interaction entre l'étudiant et l'examinateur.
Dobson pense que les choses sont devenues encore plus problématiques ces dernières années lorsque l'utilisation de l'IA et des chatbots d'IA a conduit des universités à abandonner les examens oraux au profit d'examens écrits qui peuvent être notés automatiquement. L'utilisation de l'IA pour la notation des évaluations a suscité des inquiétudes quant à la précision et à l'équité du processus de notation. Bien que ces technologies aient beaucoup progressé ces dernières années, elles sont toujours sujettes à des erreurs et à des biais. C'est un problème dans les matières qui nécessitent une évaluation subjective, comme la littérature ou la philosophie.
Pour ces raisons, et bien d'autres encore, Dobson pense que les universités devraient revenir aux examens oraux à l'ère de l'IA générative et de ChatGPT. Si l'IA et les chatbots peuvent être des outils utiles pour automatiser certaines tâches, le professeur affirme que ces technologies ne devraient pas remplacer l'élément humain de l'éducation. Selon lui, les examens oraux offrent une occasion unique aux étudiants de s'engager avec leurs examinateurs et de démontrer leur compréhension d'un sujet d'une manière qui ne peut pas être reproduite par l'IA ou les chatbots. Dobson ajoute que les examens oraux éliminent d'emblée tous les risques de tricherie.
« Ce qui est intéressant, c'est que de mon expérience, je n'ai jamais rencontré de cas de tricherie : des élèves imitant le travail effectué par d'autres, dissimulant des feuilles de papier dans leurs vêtements ou écrivant sur leurs avant-bras », a-t-il écrit dans son article d'opinion publié cette semaine dans le média indépendant en ligne et sans but lucratif The Conversation. Bien entendu, dans son article, l'universitaire précise que la mise en uvre d'examens oraux à l'ère moderne présente des difficultés. Selon lui, ils nécessitent plus de temps et de ressources que les examens écrits et peuvent être plus difficiles à administrer à grande échelle.
Toutefois, il pense que les avantages des examens oraux l'emportent sur ces difficultés. « Ils fournissent une évaluation plus précise et plus juste des connaissances et de la compréhension d'un étudiant, et ils contribuent à développer la pensée critique et les compétences de communication qui sont essentielles dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui », a déclaré Dobson.
Intelligence artificielle: simple outil de résolution de problèmes comme la calculatrice ?
Certains acteurs du domaine de l'enseignement sont davis que lIA est un outil de résolution de problèmes comparable à une calculatrice. À ce titre, ils estiment qu'il ne devrait pas y avoir d'inconvénients à ce que les apprenants l'utilisent dans le cadre de leurs devoirs ou évaluations. Certains enseignants ont même adopté une politique d'utilisation ouverte de ChatGPT pour leurs apprenants. Toutefois, d'autres mettent en garde contre les effets négatifs. Megan Fritts affirme que « considérer les chatbots comme un outil de résolution de problèmes comme les autres est une comparaison erronée », en particulier dans le cas des sciences humaines.
« À ce stade, les apologistes des LLM en salle de classe devraient être embarrassés. Les étudiants ne se contentent pas d'utiliser ce matériel comme un outil de résolution de problèmes ou toute autre connerie, ils l'utilisent pour oublier comment parler. Il est impossible d'être suffisamment pessimiste à ce sujet », a déclaré Megan Fritts. Elle pense que l'utilisation de l'IA par les étudiants pourrait avoir des conséquences graves sur leurs capacités intellectuelles.
En bref, les calculatrices permettent de réduire le temps nécessaire pour résoudre des opérations mécaniques auxquelles les étudiants ont déjà appris à produire une seule solution correcte. À l'inverse, Megan Fritts a déclaré que « l'objectif de l'enseignement des sciences humaines n'est pas de créer un produit, mais de façonner les gens en leur donnant la capacité de penser à des choses auxquelles ils ne seraient pas naturellement amenés à penser ».
« L'objectif est de créer des esprits libérés, des personnes libérées, et décharger la réflexion sur une machine, par définition, ne permet pas d'atteindre cet objectif », a-t-elle déclaré. Et au-delà de la tricherie sur les copies, Megan Fritts affirme que les étudiants ont, en général, compromis leur capacité de réflexion et qu'ils l'ont remarqué. Cela se traduit notamment par les problèmes d'inattention et les difficultés à réfléchir sur des problèmes, même triviaux.
Megan Fritts affirme que l'addiction à la technologie a affecté la capacité générale des étudiants à interagir avec l'information. Entre-temps, certains enseignants revenus au papier et au crayon pour lutter contre l'utilisation de ChatGPT lors des devoirs. Toutefois, de nombreux enseignants sont fatigués d'essayer de lutter contre ce qui semble inévitable. Ils appellent les autorités chargées de l'enseignement à prendre les mesures adéquates.
Sources : CNN, Reuters
Et vous ?
Êtes-vous daccord avec les observateurs et intervenants de la filière de léducation qui suggèrent de revenir aux méthodes classiques dévaluation comme les oraux ou les examens uniquement en présentiel avec appareils numériques interdits ?
Partagez-vous plutôt lavis de ceux qui pensent que les évaluations doivent se faire avec lutilisation de lintelligence artificielle autorisée et que ce sont plutôt les méthodes dévaluation qui doivent évoluer pour tenir compte de cette donne ?
Voir aussi :
Un enseignant adopte une politique d'utilisation ouverte du chatbot ChatGPT pour ses étudiants et relance le débat sur la question de savoir s'il faut « bannir ou s'adapter » à l'IA
Les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs et ont peu de chances de réussir à l'avenir, car l'IA générative encourage la tricherie et rend paresseux et incompétent, selon une étude
99% des étudiants utilisent les IA génératives pour diminuer leur temps de travail, et 51% constatent qu'ils auraient du mal à se passer de ChatGPT, mais est-ce une bonne chose ?
Vous avez lu gratuitement 1 159 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.