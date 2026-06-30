Des voleurs de fret s'attaquent désormais aux fournitures de haute valeur destinées aux centres de données d'IA, dérobant environ 1,3 million de dollars d'équipements informatiques

Les autorités près de Chicago ont récemment intercepté des chargements volés contenant du matériel essentiel pour les centres de données d'IA. Cette saisie comprend environ un million de dollars d'équipements technologiques et des bobines de fil de cuivre d'une valeur de 300 000 dollars. Bien que ces composants spécialisés soient difficiles à revendre sur le marché noir, ils illustrent une tendance croissante où les réseaux criminels délaissent les produits de consommation courante pour cibler des infrastructures numériques de haute valeur. Il souligne la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement technologique face à des vols organisés à l'échelle nationale.
Avec l'essor de la construction des centres de données pour l'IA, des millions de dollars de serveurs, de câbles et d'autres composants transitent en permanence sur les routes. Cette abondance d'équipements technologiques de grande valeur attire de plus en plus l'attention des voleurs de fret et des pirates de la route. Les autorités de Chicago ont récemment annoncé avoir intercepté un chargement de milliers d'équipements technologiques volés.
Une remorque contenant environ 300 000 dollars de bobines de fil de cuivre, pouvant servir à alimenter les serveurs de centres de données, a été retrouvée par le bureau du shérif du comté de Cook dans un parc de camions près de Chicago. Le propriétaire du parc a ajouté que le même chauffeur avait précédemment déposé une autre remorque volée, contenant cette fois-ci près d'un million de dollars de matériel destiné aux centres de données.
Ces deux remorques ont été déclarées volées : la première à Pine Hill, en Alabama, et la seconde à Jacksonville, en Floride. Les lieux dorigine des remorques témoignent de lampleur nationale de ces réseaux de vol, qui ciblaient auparavant principalement les marchandises destinées à la vente au détail.
La complexité de la revente de ces équipements sur le marché noir
Selon un rapport de Freight Pulse, la remorque contenant les bobines de fil de cuivre avait également vu ses plaques dimmatriculation remplacées par celles de lIndiana, probablement dans le but de dissimuler son origine. On ignore encore comment la cargaison déquipements pour les centres de données a été découverte par les autorités de Chicago, mais la remorque transportant le fil de cuivre a été localisée grâce à son traceur GPS.
Bien que les serveurs et autres équipements pour centres de données représentent des cibles extrêmement onéreuses et lucratives pour les voleurs, leur écoulement illicite reste un défi majeur pour ces derniers. Ces machines spécialisées sont généralement acquises par des institutions et de grandes entreprises qui exigent systématiquement des garanties et des reçus officiels, des documents que les réseaux criminels sont incapables de fournir.
Par ailleurs, les numéros de série intégrés à ces matériels permettent aux acheteurs de vérifier facilement la légitimité des produits et leur statut auprès des fabricants. Face aux difficultés de revente du matériel professionnel, l'électronique grand public demeure une cible privilégiée, car beaucoup plus facile à écouler.
À titre d'exemple, des consoles Nintendo Switch d'une valeur de 1,4 million de dollars ont été volées dans un camion au Texas l'année dernière, et une cargaison de cartes graphiques dérobées en 2021 s'est retrouvée en vente dans une grande enseigne au Vietnam quelques mois plus tard. Mais bien que les montants de l'ensemble de ces vols soient faramineux, les entreprises et les transporteurs sont généralement couverts par des assurances.
Ces polices d'assurance leur permettent de ne pas avoir à supporter financièrement la totalité de ces pertes de leur propre poche. Enfin, les réseaux de malfaiteurs sattaquent également aux métaux tels que le platine, le palladium et le cuivre utilisés dans des applications industrielles. Lessor récent de la construction de centres de données offre une nouvelle opportunité aux criminels qui continuent dévoluer dans leurs cibles et leurs tactiques.
Une vague de protestation mondiale contre les centres de données
Dans le nord de la Virginie, plaque tournante historique de ces infrastructures, le développeur Compass Datacenters a dû abandonner un projet colossal de 25 milliards de dollars face à la forte hostilité des résidents. L'impopularité des centres de données y est flagrante, le soutien public des électeurs ayant chuté de 69 % à 35 % en l'espace de deux ans. Selon les commentaires des groupes d'opposition, « ces campus sont nuisibles à leurs localités ».
Cette tendance se confirme à Seattle, où deux promoteurs ont retiré leurs projets après que les élus de la ville ont reçu plus de 54 000 messages d'alerte du public, poussant la municipalité à envisager un moratoire d'un an sur ces nouvelles installations. De son côté, le Maine a récemment failli interdire les nouveaux centres de données pendant 18 mois : les législateurs ont adopté la mesure, mais le gouverneur l'a bloquée de justesse par son veto.
En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient. Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
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