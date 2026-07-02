le géant de la livraison de repas Meituan a dévoilé ce quil présente comme le plus grand modèle dintelligence artificielle du pays, entièrement entraîné sur du matériel développé localement. Le géant des services à la demande a récemment mis en open source LongCat-2.0, un nouveau grand modèle de langage (LLM) comptant 1 600 milliards de paramètres et une fenêtre contextuelle dun million de tokens. Selon Meituan, LongCat-2.0 a fait preuve de solides capacités dans les tâches de codage et les tâches agentiques. Le modèle a surpassé lancien Gemini 3.1 Pro de Google sur plusieurs benchmarks, notamment Terminal-Bench 2.1 et SWE-Bench Pro, tout en reconnaissant que LongCat-2.0 restait toutefois en retrait par rapport aux modèles de pointe mondiaux tels que le GPT-5.5 dOpenAI et le Claude 4.8 Opus dAnthropic.
Meituan est une entreprise technologique chinoise qui exploite une plateforme de services locaux, notamment la livraison de repas à la demande, les services en magasin et les avis de consommateurs sous la marque Dazhong Dianping, ainsi que la réservation dhôtels et de voyages et la vente au détail instantanée. L'entreprise, dont le siège social est situé à Pékin, a été fondée en 2010 par Wang Xing. Elle a fait son entrée en bourse à la Bourse de Hong Kong en septembre 2018.
Alors que la Chine tente daller au-delà de lutilisation exclusive de puces nationales pour linférence des modèles IA, le géant de la livraison de repas Meituan a dévoilé ce quil présente comme le plus grand modèle dintelligence artificielle du pays, entièrement entraîné sur du matériel développé localement. Le géant des services à la demande, basé à Pékin, a récemment mis en open source LongCat-2.0, un nouveau grand modèle de langage (LLM) comptant 1 600 milliards de paramètres et une fenêtre contextuelle dun million de tokens. Cette envergure le place au même niveau que le dernier modèle phare de DeepSeek, le V4-pro, lancé en avril.
Meituan a affirmé que LongCat-2.0 était le premier modèle de lindustrie comptant un millier de milliards de paramètres à avoir mené à bien lensemble du processus dentraînement et dinférence sur un cluster de calcul national composé de 50 000 cartes. Alors que DeepSeek-V4-pro sappuyait exclusivement sur des puces développées en interne pour linférence le processus au cours duquel un modèle pré-entraîné est exécuté pour répondre aux requêtes des utilisateurs , LongCat-2.0 a utilisé du matériel national tant pour linférence que pour le pré-entraînement, selon Meituan.
Le pré-entraînement est un processus bien plus gourmand en ressources de calcul, au cours duquel un modèle dIA analyse dénormes ensembles de données pour en dégager des schémas de base. Meituan a déclaré que LongCat-2.0 avait été entièrement construit sur la base de « clusters à grande échelle composés de dizaines de milliers de superpods ASIC dédiés à lIA », démontrant ainsi sa capacité à « mener un entraînement à léchelle de pointe sur des plateformes matérielles alternatives ». Un ASIC, ou circuit intégré spécifique à une application, est une puce personnalisée pour des charges de travail spécifiques, par opposition à un processeur à usage général.
LongCat-2.0 s'affranchit de Nvidia en étant entraîné exclusivement avec des puces chinoises
Bien que Meituan nait pas explicitement nommé son fournisseur de matériel, la société a indiqué dans un message publié sur WeChat quelle avait utilisé la bibliothèque de communication collective de Huawei (HCCL) pour améliorer la stabilité de lentraînement. LHCCL est un système de communication entre puces similaire à la bibliothèque de communication collective de Nvidia (NCCL).
Les puces dIA développées en Chine ont été largement adoptées pour linférence de modèles dans le cadre de la volonté de Pékin de parvenir à lautonomie technologique. Cependant, le matériel local a longtemps été considéré comme insuffisant pour le pré-entraînement des LLM, et la plupart des modèles chinois entraînés sur du matériel national étaient de petite taille ou limités à des tâches multimodales.
La percée de Meituan a immédiatement attiré lattention des observateurs du secteur. « Cela a dissipé toutes les inquiétudes concernant lincapacité des SuperPoDs Atlas-950 à entraîner de grands modèles de langage (LLM) pour [Zhipu AI] et DeepSeek », a déclaré TP Huang, éminent analyste technologique, dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, faisant référence aux produits de clusters de calcul dévoilés par Huawei sur le marché national lannée dernière et à létranger en mars. « Des performances proches de la pointe, obtenues grâce à un entraînement sur 50 000 accélérateurs chinois », a déclaré sur X Hanchi Sun, doctorant en informatique à luniversité de Lehigh spécialisé dans la recherche sur les LLM. « Cest une première absolue ! »
Selon Meituan, LongCat-2.0 a fait preuve de solides capacités dans les tâches de codage et les tâches agentiques. Le modèle a surpassé lancien Gemini 3.1 Pro de Google sur plusieurs benchmarks, notamment Terminal-Bench 2.1 et SWE-Bench Pro, a indiqué Meituan, tout en reconnaissant que LongCat-2.0 restait toutefois en retrait par rapport aux modèles de pointe mondiaux tels que le GPT-5.5 dOpenAI et le Claude 4.8 Opus dAnthropic. Le nouveau modèle de Meituan na pas encore été évalué sur des benchmarks de référence tels quArtificial Analysis et Arena, ni sur des tests de pointe comme Agents Last Exam et CyberGym.
Malgré cette avancée majeure, Meituan a déclaré quelle devait encore surmonter des obstacles de taille pour contourner les processeurs graphiques (GPU) occidentaux. « Par rapport à lécosystème mature des GPU Nvidia, la communauté des logiciels de support est encore moins développée », a indiqué lentreprise dans un rapport technique accompagnant le lancement. Le pré-entraînement du modèle sur un cluster de plus de 50 000 puces a posé « dimportants défis au niveau du système en raison de léchelle du modèle et du cluster », a précisé lentreprise, ajoutant que la mémoire constituait le « principal goulot détranglement ».
Meituan a indiqué que ses accélérateurs fabriqués en Chine disposaient dune mémoire par appareil nettement inférieure à celle de la puce H800 de Nvidia, dont lexportation vers la Chine est interdite en vertu de la réglementation américaine. Pour surmonter ces contraintes, le géant de la livraison a déclaré avoir dû « consacrer des efforts considérables à la mise en place dune infrastructure stable, sécurisée et évolutive », en déployant toute une série de mesures doptimisation.
Voici un extrait de l'annonce de LongCat-2.0 :
Présentation de LongCat-2.0
Nous présentons LongCat-2.0, un grand modèle de langage MoE dont le code source est désormais open source, comptant 1 600 milliards de paramètres au total et environ 48 milliards de paramètres activés par token ce qui représente une avancée considérable par rapport aux modèles LongCat précédents, accompagnée de plusieurs améliorations architecturales.
Tant le cycle dentraînement complet que le déploiement à grande échelle sappuient entièrement sur des superpods ASIC dédiés à lIA. Le pré-entraînement sétend sur des millions de jours-accélérateur, couvrant plus de 35 000 milliards de tokens, sans aucun retour en arrière ni pic de perte irrécupérable ce qui démontre notre capacité à mener un entraînement à léchelle de pointe sur des plateformes matérielles alternatives.
Afin de renforcer le modèle sur les tâches à long terme, nous introduisons le « LongCat Sparse Attention » et entraînons LongCat-2.0 sur des centaines de milliards de tokens de données à contexte de 1 million. Associé à un post-entraînement dédié, cela confère à LongCat-2.0 de solides performances dans les tâches de codage et les tâches agentiques.
LongCat-2.0 est profondément intégré aux harnesses courants tels que Claude Code, OpenClaw et Hermes, offrant de solides performances en matière de compréhension du code, de modifications au niveau du référentiel, dexécution automatisée des tâches et de workflows agentiques offrant ainsi aux développeurs une expérience collaborative plus stable et plus efficace.
Architecture
Notre conception architecturale sappuie sur LongCat-Flash, en poussant plus loin lefficacité des paramètres et en améliorant la vitesse de lentraînement et de linférence sur des contextes longs. Pour lattention, nous introduisons LongCat Sparse Attention (LSA) une évolution de DeepSeek Sparse Attention dotée dun indexeur plus léger qui accélère le traitement des contextes longs sans sacrifier la qualité du modèle. Pour tirer le meilleur parti de chaque paramètre, nous ajoutons un module dintégration N-gram qui multiplie par environ 100 lespace dintégration grâce à des combinaisons de tokens N-gram, capturant ainsi un contexte local plus riche et renforçant les représentations au niveau des tokens.
LongCat Sparse Attention
Lessor des applications agentiques pousse les LLM vers un traitement efficace des entrées longues. DSA répond à ce défi grâce à une attention clairsemée à granularité fine. Cependant, notre analyse montre que lindexeur Lightning de DSA reste un goulot détranglement majeur en raison de la discontinuité des sorties et du coût quadratique de lévaluation. Pour y remédier, lattention clairsemée LongCat (LSA) apporte trois améliorations orthogonales en termes defficacité à lindexeur.
- Lindexation sensible au streaming (SI) redéfinit le budget de sélection des tokens afin de combiner un accès contigu adapté au matériel avec une sélection aléatoire dynamique. Cela transforme les accès mémoire fragmentés en lectures séquentielles prévisibles, permettant ainsi un accès HBM fusionné et une bande passante effective élevée.
- Lindexation intercouches (CLI) exploite la stabilité empirique de la saillance de lattention entre couches adjacentes pour amortir le coût dindexation : un seul passage dindexation dessert plusieurs couches consécutives au moment de linférence, ce qui est rendu possible par la distillation intercouches pendant lentraînement.
- Lindexation hiérarchique (HI) utilise un schéma de notation en deux étapes, allant du plus grossier au plus fin : dabord un rappel grossier via une notation approximative au niveau des blocs, puis une sélection fine des tokens parmi les candidats rappelés, ce qui réduit lespace des candidats que lindexeur doit traiter par requête. Dans LongCat-2.0, lindexation hiérarchique est appliquée sans apprentissage et activée pour certaines tâches à contexte ultra-long.
Ces trois composants sont orthogonaux de par leur conception, ce qui permet de les activer ou de les désactiver indépendamment les uns des autres. Larchitecture intégrée est illustrée dans la figure ci-dessous.
Nous étendons ces trois stratégies au module de prédiction multi-tokens (MTP) en trois étapes afin daccélérer le décodage spéculatif. Lindexation intercouches est appliquée différemment dans les modèles « draft » et « target » : dans le modèle « target », deux couches consécutives partagent un seul passage dindexation, tandis que dans le MTP en plusieurs étapes, les trois étapes « draft » partagent un seul passage, les étapes 2 et 3 réutilisant lensemble dindex généré à létape 1.
Représentation par N-grammes
LongCat-2.0 hérite de la représentation par N-grammes de LongCat-Flash-Lite, améliorant lefficacité dutilisation des paramètres en étendant ces derniers dans des dimensions clairsemées orthogonales au MoE. Pour sadapter à léchelle massive de LongCat-2.0, la taille des N-grammes est fixée à 5, et 135 milliards de paramètres de représentation par N-grammes sont inclus dans le modèle, qui respecte les principes de mise à léchelle suivants :
- La parcimonie de MoE a dépassé le point optimal. Étant donné que la parcimonie du modèle atteint déjà environ 97 % même sans tenir compte de lintégration N-gram, le gain de performance résultant de laugmentation du nombre dexperts de 135 milliards de paramètres est négligeable. En revanche, une intégration N-gram dune échelle de paramètres équivalente apporte des avantages bien supérieurs à ceux des experts standard.
- La proportion de lintégration N-gram est limitée à une plage optimale. Des expériences de mise à léchelle révèlent que lorsque les paramètres dintégration N-gram occupent une part excessive du budget total de paramètres (plus de 50 %), leur avantage par rapport à laugmentation du nombre dexperts diminue. Dans LongCat-2.0, cette proportion est strictement maintenue en dessous de 10 %, ce qui reste largement dans une marge de sécurité.
Ces deux principes garantissent la supériorité incontestable de lintégration N-gram par rapport à des modèles MoE purs de taille équivalente. Pour linférence, le transfert des paramètres des experts vers lintégration N-gram réduit les E/S mémoire liées au décodage de lots volumineux, accélérant ainsi la génération.
Apprendre auprès de plusieurs enseignants
Afin daméliorer les performances globales du modèle et détendre ses capacités, nous introduisons dans le pipeline post-entraînement une conception spécialisée de groupes dexperts, organisée en trois catégories : les experts en agents, les experts en raisonnement et les experts en interaction.
- Les experts en agents se concentrent sur lamélioration de lexécution autonome des tâches dans des scénarios complexes du monde réel. Ils atteignent des performances de pointe (SOTA) dans des domaines verticaux très spécialisés tels que le codage, le travail et la recherche. Pendant lentraînement, nous optimisons non seulement les taux de réussite des tâches de bout en bout, mais aussi les capacités élémentaires qui sous-tendent la robustesse des agents, notamment linvocation précise doutils, lanalyse fiable des paramètres dans les interactions API à plusieurs tours, et les mécanismes dautocorrection qui atténuent les boucles infinies et les appels répétitifs.
- Les experts en raisonnement étendent la profondeur du raisonnement logique du modèle et permettent un calcul adaptatif en fonction de la difficulté du problème. Ces experts offrent de solides performances en mathématiques, en résolution de problèmes STEM et dans les tâches de raisonnement à plusieurs étapes, améliorant ainsi la capacité du modèle à gérer des scénarios analytiques complexes.
- Les experts en interaction se concentrent sur lalignement avec lhumain et loptimisation de lexpérience utilisateur. Ils améliorent le suivi minutieux des instructions dans diverses applications, limitent les « hallucinations factuelles » grâce à des techniques dalignement avancées et mettent en place des mécanismes de sécurité bien délimités sans compromettre lutilité du modèle.
Enfin, nous adoptons larchitecture MOPD pour intégrer les capacités les plus performantes de ces trois groupes dexperts. Cette fusion permet au modèle final de combiner une exécution agentique puissante, un raisonnement approfondi et une interaction de haute qualité, ce qui lui permet de comprendre avec précision les besoins complexes des utilisateurs et daccomplir de manière fiable des tâches difficiles issues du monde réel.
Infrastructure évolutive sur des superpods ASIC IA
Lentraînement et le déploiement de LongCat-2.0 sappuient sur des clusters à grande échelle composés de dizaines de milliers de superpods ASIC IA. Comparée à lécosystème mature des GPU Nvidia, la communauté logicielle qui les soutient est encore moins développée. Nous avons donc consacré des efforts considérables à la mise en place dune infrastructure stable, sécurisée et évolutive.
Entraînement
LongCat-2.0 est pré-entraîné sur plus de 50 000 ASIC dIA, ce qui pose des défis importants au niveau du système en raison de léchelle du modèle et du cluster. Nous relevons ces défis grâce à des optimisations systématiques, permettant daméliorer le débit dentraînement de plus de 35 % tout en renforçant la fiabilité par rapport à une implémentation naïve.
Déterminisme et fiabilité
Afin de garantir la reproductibilité en production, nous imposons le déterminisme à la fois sur les chemins de communication et de calcul, grâce à une suite dopérateurs et de modules déterministes développés en interne couvrant les couches dembedding, de FA, de LSA et de MoE.
Pour assurer la fiabilité numérique, nous avons retravaillé une série dopérateurs fondamentaux afin daméliorer la précision par exemple, tous les opérateurs de type réduction adoptent une stratégie daccumulation segmentée en arbre binaire pour réduire laccumulation derreurs en virgule flottante. Nous validons en outre la précision de calcul de laccélérateur sous des charges de travail LLM réelles par rapport à une référence stricte de haute précision, confirmant ainsi son intégrité arithmétique et son aptitude à la production, et nous introduisons la détection des inversions de bits dans certains opérateurs à forte intensité de calcul afin de détecter rapidement les anomalies causées par des inversions de bits matérielles.
En matière de récupération après défaillance, une surveillance de bout en bout permet lidentification des défaillances, la bascule du trafic et la récupération sans intervention manuelle ; lisolation dune liaison défaillante na aucun impact perceptible sur lentraînement, et une liaison réparée ne se reconnecte quaprès avoir passé avec succès des tests de résistance.
Entraînement à grande échelle
Nos accélérateurs disposent dune mémoire par appareil nettement inférieure à celle dun H800 (80 Go), ce qui fait de la mémoire le principal goulot détranglement à grande échelle. Nous relevons ce défi selon deux axes : la stratégie de parallélisme et la gestion de la mémoire.
- Parallélisme 6D : au-delà des modes standard TP/CP/EP/DP/PP, nous introduisons lEMBP pour paralléliser et accélérer les plongements de N-grammes.
- Superpods : lentraînement seffectue sur des Superpods physiques pouvant compter jusquà 48 machines chacun, avec une bande passante élevée « all-to-all » en interne et une structure RoCE entre eux , élargissant ainsi le domaine de communication à haute bande passante à des centaines de dispositifs pour un parallélisme gourmand en bande passante (TP/CP/EP). À échelle et dans un environnement identiques, cela permet dobtenir un gain de débit dentraînement préalable denviron 30 %. Le Superpod logique constitue également lunité de planification par affinité, équilibrant la localité des communications et la planifiabilité.
- Optimisation de la mémoire : nous appliquons ZeRO-1, le recalcul sélectif, le déchargement tenant compte des situations de mémoire insuffisante (OOM) au niveau de lallocateur, ainsi que le routage des jetons de remplissage vers un « zero-expert ».
- Optimiseur Muon : nous déployons loptimiseur Muon à grande échelle sur nos accélérateurs, avec des optimisations ciblées sur le parallélisme TP, la suppression de la redondance détat DP et un noyau efficace de multiplication matricielle symétrique.
Entraînement à long contexte
Nous abordons les défis liés à lentraînement à long contexte à grande échelle sous trois angles :
- Opérateurs LSA et optimisation en avant : nous mettons en uvre des opérateurs dattention déterministes développés en interne pour les étapes de « dense-warmup » et de « sparse », ainsi que lopérateur de perte KL. Nous adoptons une stratégie de « dense-warmup » exclusivement en avant afin de calculer à la fois la perte KL et les gradients en un seul passage en avant, ce qui améliore lefficacité.
- Mise à léchelle du contexte à 1 million : nous adoptons un schéma de parallélisme CP basé sur le « all-gather » capable de faire passer le CP à plus de 512, ce qui permet un apprentissage natif sur des contextes dune longueur de 1 million. Les données dapprentissage sont réorganisées lors de létape de récupération des lots (get-batch) et partitionnées à laide dune stratégie CP équilibrée afin de maintenir léquilibre de la charge de travail.
- Chevauchement calcul-communication : nous concevons soigneusement le chevauchement entre le calcul et la communication. Par exemple, larchitecture à couches de raccourci permet à la communication MoE de se chevaucher avec le calcul des branches parallèles, tandis que le calcul de lindex top-k LSA se chevauche avec le « all-gather » KV, réduisant ainsi la surcharge de synchronisation.
Sources : Annonce de LongCat-2.0 Accéder à LongCat-2.0
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