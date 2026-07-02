Anthropic lance Claude Science, un outil d'IA dédié à la recherche et à l'analyse, faisant évoluer les outils dAnthropic dun simple chatbot scientifique vers un espace de travail complet

Claude Science, un environnement de travail basé sur lIA destiné aux scientifiques, est désormais disponible



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Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et se concentre sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par danciens membres dOpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. L'entreprise est privée mais prévoit d'entrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait l'entreprise spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.Récemment, Anthropic a lancé Claude Science, une application de bureau basée sur lIA destinée aux scientifiques et aux chercheurs. Lapplication est actuellement disponible en version bêta pour macOS et Linux, tandis quaucune version Windows na encore été annoncée. Sappuyant sur lhéritage de Claude for Life Sciences, cette nouvelle version fait évoluer les outils dAnthropic dun simple chatbot scientifique de questions-réponses vers un espace de travail complet où les chercheurs peuvent analyser et générer du contenu, organiser leur travail et préparer des manuscrits au sein dun environnement unifié.Claude Science intègre un système dartefacts personnalisé conçu pour les flux de travail scientifiques. Il permet de visualiser nativement des structures protéiques en 3D, des pistes de navigateur génomique et des structures chimiques, avec un accès à plus de 60 bases de données scientifiques préconfigurées. Chaque artefact comprend également le code utilisé pour le générer, ainsi quun historique complet des résultats, afin que les chercheurs puissent retracer et examiner les résultats analytiques.Anthropic lance également un programme de recherche destiné aux chercheurs postdoctoraux et aux doctorants, en particulier dans les domaines biomédicaux. Jusquà 50 projets seront sélectionnés, chacun pouvant bénéficier dun montant maximal de 30 000 dollars en crédits Anthropic. Claude Science est disponible en version bêta pour tous les abonnés aux formules Pro, Max, Team et Enterprise.Voici l'annonce d'Anthropic :LIA a le potentiel daccélérer considérablement le rythme des découvertes scientifiques et le développement dinterventions médicales. Depuis le lancement de nos initiatives dans le domaine des sciences de la vie à lautomne dernier, nous nous sommes attachés à améliorer les capacités de nos modèles, à établir des liens avec lécosystème scientifique via les MCP et les compétences, et à nouer des partenariats afin de concrétiser ce potentiel.Aujourdhui, nous présentons lextension la plus importante de ces initiatives : Claude Science, un environnement de travail basé sur lIA destiné aux scientifiques. Claude Science est une application qui intègre les outils et les bibliothèques les plus couramment utilisés par les chercheurs, produit des artefacts vérifiables et offre un accès flexible aux ressources informatiques.La recherche scientifique est souvent fastidieuse. Les chercheurs doivent travailler sur des dizaines de bases de données, chacune avec son propre schéma, composer avec des formats de fichiers nécessitant des pipelines de données et des visionneuses sur mesure, et passer dun outil à lautre : PubMed, Jupyter, R, un terminal de cluster, etc.Claude Science rassemble ces outils dispersés au sein dun environnement de recherche unique où les scientifiques peuvent mener à bien toutes les étapes de leur travail. Il vous aide à analyser la littérature et à mener des recherches en plusieurs étapes, génère des artefacts détaillés et vous permet daffiner de manière itérative vos figures et vos manuscrits jusquà ce quils soient prêts à être publiés. Chaque résultat est accompagné dun historique vérifiable de sa création, ce qui vous permet de valider et de reproduire les résultats. À linstar dun Jupyter Notebook, vous pouvez accéder à Claude Science là où vous travaillez habituellement : en local sur macOS ou Linux, ou sur une machine distante via SSH ou un nud de connexion HPC.Les utilisateurs interagissent avec un agent coordinateur généraliste ayant accès à plus de 60 compétences et connecteurs sélectionnés avec soin et préconfigurés pour la génomique, lanalyse unicellulaire, la protéomique, la biologie structurale, la chimio-informatique, et bien plus encore. Ces agents peuvent en lancer dautres et interagir avec des agents spécialisés créés par les utilisateurs. De plus, un agent de révision vérifie les citations et les calculs, en signalant et en corrigeant les erreurs.Nous lançons aujourdhui Claude Science en version bêta pour les utilisateurs de Claude Pro, Max, Team et Enterprise, et nous continuerons à perfectionner la plateforme à mesure que nous recueillerons les retours des utilisateurs.La recherche scientifique étant intrinsèquement visuelle, Claude Science génère des figures et des manuscrits parallèlement au code qui les a créés. Il rend nativement des artefacts scientifiques riches, notamment des structures protéiques en 3D, des pistes de navigateur génomique, des structures chimiques, et bien plus encore. Vous pouvez discuter avec lagent de nimporte quel détail, en annotant les figures et les manuscrits directement dans le texte afin que lagent sache ce quil doit modifier pour les rendre prêts à être publiés.Lorsquil génère une figure, Claude Science inclut le code exact et lenvironnement qui lont produite, une description en langage clair de la manière dont elle a été créée, ainsi que lhistorique complet des messages. Cela vous permet de comprendre les données dentrée, ce qui facilite la validation et la reproduction du travail, même plusieurs mois plus tard. Vous pouvez demander à Claude Science dapporter des modifications aux figures en langage naturel  supprimer les lignes de quadrillage, par exemple, ou passer un axe en échelle logarithmique  et lagent modifiera lui-même son code.Les analyses de grande envergure  le repliement dune protéine, par exemple, ou lexécution dun pipeline génomique sur un ensemble de données massif  obligent souvent les chercheurs à se concentrer sur la configuration dune tâche de calcul, à attendre quelle soit envoyée vers un cluster, à vérifier si elle a réussi ou échoué, puis à récupérer les résultats. Claude Science se charge de ce processus à votre place. Il élabore un plan, vous demande votre accord avant daccéder à de nouvelles ressources, et vous permet de vérifier ou dannuler toute décision avant décrire et de soumettre la tâche aux ressources de calcul que votre laboratoire utilise déjà (votre propre cluster HPC via SSH, ou votre compte Modal pour le calcul à la demande), en adaptant lanalyse dun seul GPU à des centaines si nécessaire.Comme ses agents fonctionnent au sein dune session active qui conserve le contexte en mémoire, même les ensembles de données volumineux ne doivent être chargés quune seule fois. Le système sexécute sur linfrastructure de votre laboratoire  votre ordinateur portable, votre machine Linux ou votre nud de connexion HPC  ; ainsi, les ensembles de données volumineux ou sensibles nont jamais à quitter les systèmes sur lesquels ils se trouvent déjà, et seul le contexte nécessaire à chaque étape de lanalyse est envoyé à Claude. Au fur et à mesure de lexécution du pipeline, un agent de révision inspecte les résultats, signale les citations incorrectes, les chiffres introuvables et les figures qui ne correspondent pas au code sous-jacent, et se corrige automatiquement au fur et à mesure. Vous pouvez créer une branche de la session à tout moment pour comparer deux approches sans perdre le fil conducteur dorigine.Les connaissances scientifiques sont dispersées dans des centaines de sources spécialisées. En biologie, par exemple, les données pertinentes peuvent se trouver dans des ressources telles que UniProt, PDB, Ensembl, Reactome, ClinVar, ChEMBL, GEO  chacune disposant de son propre schéma et de son propre langage de requête  ainsi que dans des revues, sur des serveurs de prépublications et dans des modèles ouverts spécifiques au domaine. Lorsque vous posez une question en langage naturel à Claude Science, des agents spécialisés interrogent et synthétisent toutes ces sources afin que vous nayez pas à les parcourir individuellement. Claude Science utilise les compétences de la boîte à outils BioNeMo Agent Toolkit de NVIDIA pour se connecter en natif aux modèles et bibliothèques des sciences de la vie disponibles dans BioNeMo, notamment Evo 2, Boltz-2 et OpenFold3.Les scientifiques disposent déjà de modèles, densembles de données et de pipelines auxquels ils font confiance. Claude Science peut également sy connecter : il est possible denregistrer nimporte quel pipeline en tant que compétence réutilisable ou daccéder à loutil préféré de votre laboratoire à laide dun connecteur, les sessions futures les héritant automatiquement. Cette personnalisation vous permet daccéder à Claude, à vos données propriétaires et aux outils validés sur lesquels vous comptez déjà, le tout au cours dune seule conversation. Claude Science bénéficie de lexpertise et des plateformes spécialisées de nos partenaires, tandis que davantage de scientifiques accèdent à leurs outils via Claude.Au cours des derniers mois, des chercheurs ont utilisé la version bêta de Claude Science pour des tâches telles que lanalyse du séquençage dARN unicellulaire, la conception de criblages CRISPR, la prédiction de structures protéiques, la chimio-informatique, et bien plus encore.Manifold Bio conçoit des médicaments ciblant des tissus  qui se fixent sur un organe ou un type de cellule spécifique, de sorte que le médicament agit là où il est nécessaire et épargne le reste de lorganisme  et teste simultanément la distribution dans un organisme vivant de millions de candidats-liants correspondant à des centaines de cibles. Manifold a utilisé Claude Science pour sélectionner les cibles de ses dernières expériences. Pour chaque tissu et chaque cible, Claude Science a évalué lexpression en surface, le trafic et la sécurité, en classant les candidats selon les critères que Manifold a appris à partir de ses propres données internes exclusives. Ce qui distingue Claude Science dun assistant de codage généraliste, selon Manifold, cest sa capacité à effectuer ce processus de bout en bout, en collectant les données pertinentes et en appliquant le jugement approprié grâce à lintégration du contexte des programmes antérieurs.Jérôme Lecoq, neuroscientifique à lAllen Institute, a utilisé Claude Science pour créer un « modèle de revue computationnelle » multi-agents comprenant une vingtaine de compétences personnalisées destinées à la rédaction de revues approfondies. Les sous-agents parcourent des milliers darticles, en extrayant la thèse centrale et les principaux résultats quantitatifs, puis les stockent dans une base de données de preuves. Le pipeline construit ensuite un arc narratif, rédigeant la revue section par section et confiant chacune delles à son propre sous-agent spécialisé. Au sein de chaque section, des agents dédiés génèrent des figures quantitatives comparatives entre les études directement à partir de la base de données de données probantes. Lun des éléments clés de ce flux de travail, rendu possible par Claude Science, est lutilisation de paires « acteur-critique » : un agent crée du contenu tandis quun autre agent, chargé de la révision, en évalue lexactitude et la fidélité des citations.Avant Claude Science, léquipe de Lecoq pouvait mettre jusquà deux ans pour rédiger une telle revue. Il dispose désormais dune dizaine de revues, dont beaucoup comptent plus de 100 pages, avec des citations vérifiées par des agents évaluateurs. Léquipe travaille actuellement avec des experts du domaine pour affiner davantage les agents critiques basés sur lIA.Stephen Francis, maître de conférences et épidémiologiste au Centre des tumeurs cérébrales de lUCSF, a quant à lui utilisé Claude Science pour soutenir des études sur lépidémiologie moléculaire du gliome, un type de tumeur primaire qui prend naissance dans les cellules gliales du cerveau. Son laboratoire étudie les fondements génétiques expliquant comment des milliers de variants germinaux à faible effet se combinent pour déterminer la susceptibilité individuelle. Bien que ces travaux aient débuté avant larrivée de Claude Science, Stephen Francis a déclaré que lapplication avait considérablement accéléré lanalyse, permettant de réaliser des bilans génétiques complets selon de multiples approches en environ un dixième du temps nécessaire auparavant. Son groupe a validé de manière indépendante les résultats de Claude Science, confirmant que lapplication est capable de produire des analyses à la fois rapides et fiables.Lapplication Claude Science est disponible en version bêta sur macOS et Linux pour les formules Pro, Max, Team et Enterprise. Nous la mettons à disposition en avant-première afin que les scientifiques puissent commencer à lutiliser pour résoudre des problèmes concrets et nous faire part de leurs suggestions damélioration.Les utilisateurs des formules Team et Enterprise devront demander à leur administrateur dactiver Claude Science. Nous proposons désormais une formule Team offrant des licences à tarif réduit aux laboratoires scientifiques actifs au sein détablissements universitaires et dorganismes de recherche à but non lucratif ; pour en savoir plus, cliquez ici.Nous soutiendrons également jusquà 50 projets « Claude Science AI for Science », en offrant jusquà 30 000 dollars de crédits. Modal fournira également jusquà 2 000 dollars de ressources de calcul pour certains projets sélectionnés. Nous recherchons des projets qui couvrent plusieurs domaines et explorent les frontières de la science, en mettant dans un premier temps laccent sur la biologie et la recherche biomédicale. Les candidatures sont ouvertes jusquau 15 juillet 2026, et les notifications dattribution seront envoyées dici le 31 juillet. Les projets se dérouleront du 1er septembre au 1er décembre 2026  postulez ici.Pour rester informé des annonces concernant nos produits, donner votre avis et échanger avec dautres membres de la communauté Claude Science, rejoignez la communauté Discourse « AI for Science ».Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?