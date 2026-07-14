Le Montefiore Einstein Medical Center est un centre médical universitaire qui fait office de principal hôpital universitaire de lAlbert Einstein College of Medicine, situé dans le Bronx, à New York. Son campus principal, la division Henry et Lucy Moses, se trouve dans le quartier de Norwood, au nord du Bronx. Nommé en lhonneur de Moses Montefiore, il figurait parmi les 50 plus grands employeurs de New York en 2005. En 2025, Montefiore a été classé n° 5 parmi les hôpitaux de la région métropolitaine de New York par le magazine U.S. News & World Report. À proximité immédiate de l'hôpital principal se trouve l'hôpital pour enfants de Montefiore, qui accueille des patients âgés de 0 à 21 ans.
Nous avons l'habitude d'entendre parler de l'IA qui remplace les emplois administratifs, dans les centres d'appels et autres postes similaires, mais les cols blancs ne sont pas les seuls à être menacés. À New York, 12 infirmières ont été licenciées le dimanche 12 juillet et remplacées par un logiciel alimenté par lIA, alors que certaines dentre elles travaillaient à lhôpital depuis des décennies. Cette décision intervient peu de temps après que les infirmières de la ville se sont mises en grève et ont obtenu un contrat de trois ans. Elle a également suscité des inquiétudes quant à la qualité des soins que lIA sera en mesure doffrir.
Cette affaire s'inscrit dans un contexte où les entreprises invoquent de plus en plus lIA pour justifier des licenciements dans de nombreux secteurs. Depuis quelques mois, plusieurs grandes entreprises ont annoncé des suppressions de postes, invoquant l'adaptation de leur organisation à l'ère de l'IA. Cette situation alimente un débat animé sur le rôle réel de cette technologie dans les décisions sociales. Si certains observateurs estiment que lIA est parfois utilisée comme un prétexte pour accompagner des stratégies de réduction des coûts, son adoption commence à toucher des professions traditionnellement considérées comme moins exposées.
Selon l'Association des infirmiers de l'État de New York (NYSNA), les licenciements, décidés par le Montefiore Medical Center dans le Bronx, étaient une conséquence directe de l'adoption du logiciel alimenté par l'IA fourni par Datavant. Montefiore a décrit ce logiciel comme un programme non clinique destiné à faciliter les démarches administratives.
Ce logiciel remplace 12 infirmières chargées de l'évaluation de l'utilisation des soins, qui examinent les dossiers des patients et démontrent aux assureurs que les soins prodigués sont médicalement nécessaires et éligibles à une prise en charge.
Les suppressions d'emplois liées à l'IA suscitent déjà l'indignation en temps normal, mais ce qui rend cet incident encore plus controversé, c'est le moment choisi. Le 10 janvier, une grève des infirmières de 41 jours a débuté dans plusieurs hôpitaux de New York. Elle a abouti à la signature d'une convention collective de trois ans, comprenant des garanties contre l'IA.
« Nous sommes indignés par ces licenciements, car ces infirmières dévouées sont remplacées par lIA », a déclaré Shaiju Kalathil, infirmière à Montefiore et membre du comité exécutif du syndicat. « Il sagit dune violation de la convention collective que nous avons récemment obtenue grâce à notre grève. Cela devrait également préoccuper tous les professionnels de santé et tous les patients qui se soucient de lavenir des soins de santé et de la qualité des soins quils reçoivent. »
La NYSNA a également mis en avant les liens présumés entre Datavant et Palantir, ainsi quun versement de 900 000 dollars destiné à régler un recours collectif lié à une fuite de données survenue en 2024 et qui a touché des milliers de personnes.
Montefiore Medical Center
Marilyn Shuler, l'une des infirmières concernées, a déclaré que lorsqu'elle et ses collègues ont repris le travail après la grève, leurs processus de travail avaient changé sans aucune explication. Le syndicat en a été informé et a contacté la direction. Environ trois mois plus tard, les 12 infirmières du service ont toutes reçu un préavis de 45 jours.
Marilyn Shuler a déclaré au Guardian que son rôle impliquait souvent des discussions complexes sur des sujets tels que les changements de traitement médicamenteux et la préparation de la sortie d'hôpital, des questions qu'il serait difficile de traiter à l'aide de l'IA.
« LIA devrait être un outil utilisé en complément de lexpert clinique, et non pour le remplacer », a-t-elle déclaré. « Nous ne sommes pas contre la technologie. Il existe de nombreuses avancées dans le domaine de la santé qui utilisent la technologie. Le problème, ce sont les nouvelles technologies qui ne reposent pas sur des données probantes. »
Alors que le remplacement des infirmières par un système d'IA relance le débat sur l'impact réel de l'automatisation, plusieurs entreprises ont déjà constaté les limites de cette transition. Après avoir supprimé des postes pour les remplacer par l'IA, certaines organisations ont fini par réembaucher les employés licenciés, car la technologie n'avait pas produit les gains de productivité ou les résultats financiers escomptés. Selon Visier, une société d'analyse du milieu de travail, cette tendance croissante à la réembauche suggère que les technologies d'automatisation ne remplacent pas encore les travailleurs à l'échelle prévue par certains dirigeants.
Par ailleurs, les licenciements présentés comme « causés par l'IA » ressemblent de plus en plus à une fiction d'entreprise qui masque une réalité plus complexe : un capitalisme à la recherche de nouveaux boucs émissaires technologiques. Selon une récente analyse d'Oxford Economics, les licenciements liés à l'IA sont souvent le résultat de décisions stratégiques, financières ou organisationnelles plutôt que d'un remplacement technologique. Cette analyse ne nie toutefois pas linfluence de lIA, qui transforme déjà certains postes et certaines fonctions, mais son impact apparaît davantage comme une évolution progressive et ciblée quun remplacement généralisé des travailleurs.
Sources : Association des infirmiers de l'État de New York (NYSNA), The Guardian
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