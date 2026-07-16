OpenAI lance Codex Micro, un clavier à 230 $ pour le contrôle matériel des agents d'IA, qui apporte solution à un problème inexistant et allonge la liste des gagdets IA jugés inutiles par les consommateurs

Le Codex Micro intègre plusieurs fonctionnalités physiques :
- Des touches "Agent" rétroéclairées par LED dont la couleur indique l'état d'avancement des tâches (en cours, terminé, erreur, etc.) sans avoir à changer d'onglet sur l'ordinateur.
- Une molette (dial) pour ajuster en temps réel le niveau de raisonnement de l'IA.
- Un joystick et des raccourcis programmables pour déclencher rapidement des actions comme débugger, créer une revue de code ou accepter/rejeter des modifications.
À 230 dollars, le Codex Micro apparaît donc comme un gadget technologique coûteux (un simple "clavier macro") plutôt qu'un outil de travail indispensable.
Meet kbd-1.0-codex-micro, built with @work_louder.— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026
Map the buttons and joystick to your workflow, and keep your pinned chats in view.
Get yours before stock returns 410. pic.twitter.com/MGQQ1ISW0l
Il s'agit davantage d'un accessoire physique original (par son design) que d'un produit révolutionnaire majeur. Davis de potentiels acquéreurs, le Codex Micro est « en même temps beau et plutôt inutile. »
Les fonctionnalités phares du Codex Micro, comme l'affichage des alertes d'erreurs ou le changement de l'état d'un agent de code, sont aussi réalisables directement sur un écran d'ordinateur via un application de bureau ou à laide de produits équivalents accessibles à 18 $. Le LED Cube Agent Monitor (qui entre dans cette catégorie) traduit les états de traitement des assistants de codage basés sur l'IA (tels que Claude et Codex) en effets d'éclairage 3D dynamiques sur un cube LED physique de bureau.
Wait, youre actually charging $230 for a less functional streamdeck? 🤣— EatMyTarts (@EatMyTarts17) July 15, 2026
Codex/ChatGPT has been great but there is no way this was actually thought out.
Maybe $50, maybe a premium and absurd sticker price of $99.
$230 though? Thats so damn funny. I would never 😂
En fait, ce type de mini-clavier programmable n'est pas une nouveauté. Des marques comme Elgato (Stream Deck) ou d'autres constructeurs de claviers mécaniques customisés (comme Work Louder lui-même avec ses modules) proposent déjà des outils similaires, souvent plus ouverts, et ce, depuis plusieurs années.
Cest dans le cadre dune initiative similaire que Microsoft a essayé dimposer une touche Copilot sur les claviers des PC aux fins de lancer facilement son assistant dIA générative
This is kind of cool but for those on a budget that think you would find this useful here is $28 version.https://t.co/2i1pel9avJ— Kristoph (@kristoph) July 15, 2026
( This is not an affiliate link )
Microsoft a annoncé lajout dune nouvelle touche aux claviers PC en 2024, la touche Copilot. Cette touche, prévue pour être située à côté de la touche Windows, devait permettre douvrir facilement Copilot, lassistant d'IA générative de Microsoft. Cest ainsi que certains ordinateurs se sont retrouvés sur le marché avec une « touche Copilot » spéciale qui lance le chatbot IA de l'entreprise.
Amener les fabricants d'ordinateurs tiers à ajouter un bouton d'IA à leurs ordinateurs portables était lun des objectifs de Microsoft pour capitaliser sur son partenariat avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et devenir une passerelle pour les applications de la technologie d'IA générative.
Les développements y relatifs ont fini par aboutir à la conclusion que le même résultat peut être atteint avec lexistant sans que lajout dune touche dédiée ne soit nécessaire. Sur un PC Windows à jour avec Copilot activé, il suffit deffectuer la combinaison Windows + C. Pour les PC sans Copilot activé, y compris ceux qui ne sont pas connectés aux comptes Microsoft, la touche Copilot ouvre en principe Windows Search à la place. Une fois de plus, le même résultat peut être obtenu via la pression sur la touche Windows et une saisie direct dans le menu Démarrer qui active la fonction de recherche.
La touche Copilot est toujours présente sur les claviers des PC portables et de bureau récents. Cependant, face aux critiques des utilisateurs concernant les perturbations de leurs raccourcis, Microsoft a dû faire machine arrière : une mise à jour de Windows 11 permet de reconfigurer cette touche pour lui redonner son ancienne fonction (Ctrl droit ou menu contextuel).
En fait, le Codex Micro allonge la liste des gadgets IA inutiles
L'engouement mondial pour l'intelligence artificielle a poussé de nombreuses marques à créer des appareils physiques autonomes. Bien que souvent vendus à des prix avoisinant exorbitants, ces gadgets sont souvent critiqués pour être lents, peu précis ou tout simplement supplantés par les applications de nos smartphones ou fonctionnalités déjà offertes par nos ordinateurs.
Le Rabbit R1 en fait partie. Cest un petit boîtier carré ressemblant à un Tamagotchi. Il est doté d'une IA parlante et d'une caméra pour voir le monde réel. Son utilité est vivement contestée car il s'agit pour beaucoup d'une simple application sous Android dont les fonctions peuvent déjà être exécutées sur un smartphone
Le Humane AI Pin aussi apparaît dans cette liste. Cest un badge ou projecteur se fixant sur les vêtements. Il permet de parler à une IA, de projeter des informations sur sa main et de commenter l'environnement via une caméra. Il nécessite un abonnement mensuel en plus de son coût d'achat élevé, offrant une expérience jugée peu pratique par les testeurs.
Et vous ?
Partagez-vous les avis selon lesquels le Codex Micro est un gadget IA inutile ? Êtes-vous du même avis que les observateurs qui estiment que le plus gros problème avec le Codex Micro est son prix en comparaison avec l'existant ? Pour quel cas dusage pensez-vous quil soit pertinent den posséder un en tant que développeur informatique ?
Que pensez-vous de cette multiplication de produits poussés par l'introduction de la mention "intelligence artificielle" et ce, sans réelle plus-value ?
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