Les agents IA peuvent désormais effectuer des paiements entre eux : la Fondation Linux lance la Fondation x402 pour normaliser les paiements natifs sur Internet destinés pour agents IA, API et applications

En mars 2026, la Fondation Linux a annoncé la création de l'« Open Centralized Unit Distributed Unit (OCUDU) Ecosystem Foundation » pour promouvoir l'innovation open source dans le domaine des infrastructures sans fil de nouvelle génération. Cette initiative vise à mettre en place un centre de collaboration dédié à la création, à la mise à l'échelle et au maintien des actifs techniques du projet OCUDU, ainsi qu'à leur exploitation, afin d'établir une plateforme de référence pour les réseaux d'accès radio (RAN), y compris les algorithmes et solutions basés sur l'IA. Le projet rassemble un écosystème composé d'entreprises, d'opérateurs de télécommunications, de fournisseurs de services cloud, de fournisseurs d'équipements et d'instituts de recherche, qui collaboreront pour développer et intégrer les composants essentiels au déploiement de la 5G et des premières technologies 6G.
Une nouvelle fondation, placée sous l'égide de la Fondation Linux, vient encore élargir son champ d'action au-delà du cadre habituel de Linux et de l'open source. La Fondation Linux a annoncé le lancement de la Fondation x402, dont l'objectif est de normaliser les paiements natifs sur Internet destinés aux agents et applications d'IA. Coinbase contribuera au sein de cette nouvelle instance de gouvernance ouverte le protocole x402. L'objectif du protocole x402 est d'intégrer des fonctionnalités de paiement sécurisées directement dans les interactions Web via HTTP, afin que les agents IA, les API et les applications puissent plus facilement envoyer et recevoir des paiements en toute transparence, pour ceux qui font confiance aux agents IA chargés de gérer directement les paiements financiers.
En avril dernier, la Fondation Linux avait annoncé son intention de créer cette fondation, qui est aujourdhui officiellement opérationnelle. Outre Coinbase et la Fondation Linux, la Fondation x402 bénéficie du soutien dAWS, dAmerican Express, de Cloudflare, de Google, de Mastercard, de Stripe, de Visa et dautres acteurs. Le protocole x402 vise à offrir zéro frais de transaction, zéro temps d'attente, zéro friction, zéro centralisation et zéro restriction.
Cette annonce ressemble à un pas de plus vers Skynet. Skynet est un système fictif de superintelligence artificielle générale, doté d'une conscience collective et basé sur un réseau neuronal artificiel, qui incarne l'antagoniste principal de la franchise « Terminator ». Dans le film « Terminator », Skynet est l'exemple même d'une machine ayant atteint le stade de la superintelligence.
En octobre 2023, une étude avait utilisé des modèles économiques pour estimer la date darrivée de lintelligence artificielle de niveau humain (AGI), cest-à-dire une intelligence artificielle capable de réaliser toutes les tâches intellectuelles humaines. Selon cette étude, la date moyenne prévue pour lAGI est 2041, avec une fourchette probable de 2032 à 2048, et une date la plus proche possible de 2028. Létude souligne que lAGI représente un risque existentiel imminent pour lhumanité, qui pourrait survenir avant les effets du réchauffement climatique.
Voici l'annonce de la Fondation Linux :
La Fondation Linux annonce le lancement opérationnel de la Fondation x402, destinée à normaliser les paiements natifs sur Internet pour les agents et applications d'IA
La Fondation Linux, organisation à but non lucratif qui favorise linnovation à grande échelle grâce à lopen source, a annoncé le lancement opérationnel de la Fondation x402 et la finalisation de la contribution du protocole x402 par Coinbase. La Fondation est désormais pleinement opérationnelle, sous une gouvernance formelle et ouverte, afin de piloter le protocole x402 la norme universelle qui intègre des fonctionnalités de paiement sécurisées directement dans les interactions web, permettant ainsi aux agents IA, aux API et aux applications de traiter des transactions financières aussi facilement quils échangent des données.
« Les agents dIA et les systèmes automatisés jouent désormais un rôle actif dans léconomie mondiale, mais ils ne disposaient pas jusquà présent dun moyen natif et sécurisé deffectuer des transactions », a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. « Le lancement opérationnel de la Fondation x402 marque une étape cruciale dans la mise en place dune norme ouverte, gérée par la communauté, pour les paiements via HTTP. En réunissant des entreprises de premier plan issues des secteurs de la finance, de la technologie et bien dautres encore, nous veillons à ce que la couche de paiement dInternet reste neutre, hautement interopérable et prête à soutenir le commerce numérique. »
Sous l'égide neutre de la Fondation Linux, la Fondation x402 permettra aux développeurs, aux institutions financières, aux fournisseurs de services cloud et aux autres membres de la communauté de contribuer ensemble à l'élaboration du protocole. Cette structure ouverte garantit que les paiements restent hautement sécurisés et adaptables, prenant en charge de multiples types de paiement, des cartes traditionnelles aux stablecoins, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur particulier.
Depuis l'annonce par la Fondation de son lancement en avril, 40 organisations ont adhéré en tant que membres. Parmi les membres « Premier » figurent Adyen, Amazon Web Services (AWS), American Express, Circle, Cloudflare, Coinbase, Fiserv, Google, Mastercard, la Fondation Monad, MoonPay, Ripple, Shopify, la Fondation Solana, la Fondation Stellar Development, Stripe et Visa. Parmi les membres généraux figurent Aleo, Fireblocks, Galaxia Moneytree, Hecto Financial, Injective, KakaoPay, Kite AI, LayerZero Labs, Merit Systems, la Fondation NEAR, Orthogonal, Polygon Labs, Quant Network, SKALE, t54 labs, utexo, World Liberty Financial et zerohash. Parmi les membres associés figurent lAssociation BSV, la Fondation Cardano, Casper et la Japan Contents Blockchain Initiative, ainsi que lOMA3.
Citations à l'appui
« À mesure que les agents d'IA prennent en charge une part croissante du cycle de vie des transactions, l'infrastructure qui les sous-tend doit être conçue dès le départ pour garantir le contrôle, l'interopérabilité et la confiance. Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation x402 pour définir des normes ouvertes qui permettront aux agents d'effectuer des transactions sur le Web tout en garantissant aux commerçants la possibilité de mener leurs transactions selon leurs propres conditions. » Tom Adams, directeur technique, Adyen
« Avec le lancement officiel de la Fondation x402, American Express se réjouit de continuer à soutenir des normes ouvertes et interopérables pour les paiements natifs sur Internet. Notre soutien reflète notre engagement de longue date à contribuer au développement du commerce numérique en plaçant la confiance et la sécurité au cur de nos préoccupations. » Luke Gebb, vice-président exécutif, Innovation mondiale, American Express
« Les agents IA deviennent des acteurs à part entière du commerce numérique, et ils ont besoin dune infrastructure de paiement aussi ouverte et interopérable quInternet lui-même. La Fondation x402 incarne ce principe pour lère des agents, en proposant un protocole ouvert permettant aux agents IA deffectuer des transactions de manière programmatique, conçu pour répondre aux besoins actuels des clients et évolutif pour sadapter à leurs besoins futurs. » Peyton Rice, directeur général, AWS Payments and Fraud Prevention
« Chez Circle, nous développons la pile financière ouverte destinée à léconomie des agents. Les agents peuvent déjà appeler nimporte quelle API via HTTP ; x402 leur offre un moyen natif de payer ces appels, en normalisant le paiement au sein du cycle requête/réponse. Grâce à x402 et à lUSDC, les agents peuvent effectuer des paiements qui sont réglés en quelques secondes pour une fraction de centime. Nous sommes ravis de contribuer à faire de x402 une norme ouverte et indépendante des fournisseurs. » Gagan Mac, vice-président de la plateforme Arc chez Circle
« Le projet x402 a vu le jour chez Coinbase pour résoudre un véritable problème : les agents IA ne disposaient daucun moyen natif et interopérable pour payer les services dont ils avaient besoin. Le transfert du protocole à la Fondation Linux, qui compte des dizaines de membres issus de tous les secteurs des paiements et des infrastructures Internet, illustre parfaitement comment une technologie ouverte peut gagner la confiance durable de lensemble dun secteur. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de x402 avec la communauté. » Lincoln Murr, responsable des produits dIA, Coinbase
« Les normes prospèrent lorsque le secteur simplique réellement pour les élaborer. Lincroyable élan qui sous-tend ce lancement opérationnel et les 40 membres désormais engagés prouve à quel point la mise en place dune couche de paiement native et sécurisée est devenue urgente. Cloudflare est ravi daccueillir ses nouveaux partenaires au sein de la Fondation x402. Ensemble, nous construisons larchitecture ouverte et fiable qui permettra aux agents deffectuer des transactions à léchelle dInternet. » Stephanie Cohen, directrice de la stratégie chez Cloudflare
« Le commerce par agents nécessite des normes ouvertes et interopérables qui permettent un échange de valeur fluide sur Internet. Le lancement opérationnel de la Fondation x402 constitue une avancée importante, et Fiserv sengage à contribuer à faire progresser cette norme afin de soutenir un commerce sécurisé et évolutif pour les entreprises de toutes tailles. » Sanjay Saraf, directeur des produits, Solutions marchandes, chez Fiserv
« La norme x402 offre au secteur une norme ouverte, native dInternet, pour les paiements via HTTP. Cest ainsi que nous garantissons linteropérabilité de léconomie agentique émergente. La Stellar Development Foundation est fière de contribuer à lélaboration de cette nouvelle norme et au développement de cette nouvelle économie. » Denelle Dixon, PDG et directrice exécutive, Stellar Development Foundation
« La plupart des discussions autour des paiements par agents se limitent à la transaction. Or, les agents nont pas seulement besoin denvoyer de largent, ils doivent aussi le gérer. MoonPay met en place la pile financière complète pour lère des agents : linfrastructure permettant daccéder à la valeur et de la transférer, les...
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