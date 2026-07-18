Le 17 juillet 2026, au matin, de nombreux utilisateurs d'Amazon Web Services (AWS) ont été pris de panique en recevant des estimations de facturation extrêmement inexactes pour le mois de juillet. De petites associations, des étudiants ou encore de grandes entreprises ont reçu des estimations de facturation atteignant pour certains jusqu'à 1 500 milliards de dollars, alors que leurs factures habituelles ne dépassaient souvent pas le prix d'un café.
Face à cette situation rocambolesque, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur stupeur et de leur panique sur les réseaux sociaux. Un responsable marketing d'une association britannique, dont la facture mensuelle est passée de quelques centimes à près de 7,8 milliards de dollars, a notamment déclaré : « j'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai reçu une alerte e-mail d'AWS ». Certains utilisateurs ont également évoqué une crise d'angoisse.
C'est le cas par exemple d'une cliente, historienne, dont la facture affichait soudainement 245 milliards de dollars. Cette dernière a évoqué une demi-heure de stress extrême, soulignant avec inquiétude que cette erreur majeure aurait même pu causer des problèmes de santé chez certaines personnes.
Un bogue a plongé de nombreux utilisateurs dans la tourmente
Très tôt le 17 juillet, AWS a envoyé à ses utilisateurs un message dalerte qui semblait à première vue anodin. Sur sa page détat figurait cet avertissement : « nous enquêtons actuellement sur des problèmes rencontrés avec Cost Explorer, qui affiche des données de facturation estimées inexactes ». Puis les alertes de facturation ont commencé à affluer. Les utilisateurs ont commencé à recevoir des estimations de facturation complètement insensées.
À titre d'exemple, Kyle Galbraith, un développeur de logiciels basé en France, a reçu une estimation de 34 milliards de dollars. Il avait pourtant fixé un plafond budgétaire mensuel à 36 dollars. « AWS me doit désormais un abonnement à vie à des sous-vêtements », a-t-il posté sur le réseau social X (ex-Twitter).
Dan Harvey, un Britannique dont la facture sélève habituellement à moins dune livre sterling (environ 1,18 euro), dit avoir failli « avoir une crise cardiaque » en découvrant une facture de 5,8 milliards de livres sterling, alors que le mois de juillet n'était même pas encore terminé. Il est le responsable marketing de lassociation Learning Through Landscapes, basée dans le Hampshire. Le mois précédent, son association n'avait dépensé que 43 cents.
Dan Harvey a déclaré à The Guardian : « jai failli avoir une crise cardiaque quand jai reçu un e-mail dalerte dAWS avec la facture de lapplication daudit des cours décole de notre association caritative, qui nous coûte habituellement moins dune livre par mois. Jai dû fouiller dans tous les recoins avec notre équipe dassistance technique, alors que jétais en pleine panique, pour essayer de comprendre ce qui se passait sur notre compte ».
Un autre utilisateur, Bharath, a publié sur X (ex-Twitter) une capture décran de sa facture linformant calmement que sa consommation avait augmenté de 745 728 201 771 % par rapport au mois précédent : « je viens de voir 1 500 milliards de dollars sur ma facture AWS et mon âme a quitté mon corps ». Sachin, un étudiant de Delhi, qui paie habituellement 1,28 dollar par mois, sest vu facturer environ 11 milliards de dollars au 17 juillet 2026.
L'origine technique de la panne et la réponse du géant du cloud
Dans une mise à jour publiée sur sa page détat, Amazon a indiqué avoir commencé à constater des données de facturation erronées dans la soirée du 16 juillet. Le lendemain matin, alors que l'inquiétude et la perplexité se propageaient sur les réseaux sociaux en raison des chiffres farfelus affichés par la console de facturation et de gestion des coûts dAWS, la société a présenté ses excuses pour toute la confusion et l'inquiétude suscitées par ces coûts.
« Je suis terrifié. Comment cela a-t-il pu arriver ? », s'est demandé un autre client après avoir appris quil devait apparemment 256 milliards de dollars au géant du cloud computing fondé par Jeff Bezos. Malgré l'inquiétude suscitée, aucune suspension de compte n'a été confirmée suite à cet incident. Les sources soulignent que ce dysfonctionnement met en lumière la dépendance mondiale envers les infrastructures numériques du géant américain.
AWS a identifié « un problème lié au calcul des prix unitaires au sein du sous-système de calcul des estimations de facturation » et a désactivé le système destimation des factures. Cependant, le géant du cloud computing a admis que « la restauration dune modification récente navait pas résolu le problème ».
La bonne nouvelle pour les utilisateurs, c'est qu'ils devraient être tirés d'affaire. « Nous sommes en train de revenir aux dernières données de facturation estimées exactes. Les estimations de facturation affichées ne reflètent pas la consommation et les frais réels. Aucune action nest requise de la part des clients pour le moment », a précisé Amazon. Dans sa dernière mise à jour sur l'incident, AWS a indiqué qu'il progresse plus lentement que prévu.
« Nos efforts visant à réintégrer les données corrigées relatives aux coûts et à la consommation sont toujours en cours. Nous progressons plus lentement que prévu. Bien que nous constations que certains comptes ont déjà été rétablis avec des données correctes en matière de coûts et de consommation, nous prévoyons que tous les comptes concernés seront rétablis dici le 19 juillet à minuit (heure du Pacifique) », indique la dernière communication.
Certains utilisateurs blâment l'IA pour ce bogue invraisemblable
Certains clients ont paniqué avant de comprendre qu'il s'agissait d'un bogue : un utilisateur a même supprimé toutes les ressources de son compte par précaution avant de réaliser son erreur. AWs a averti que tant que la réintégration des données corrigées n'est pas terminée, certains clients pourraient encore voir safficher des données erronées sur leurs consommations réelles. Le géant du cloud computing invite ses utilisateurs à ne pas céder à la panique.
Sur les forums de discussions tels que Reddit et Hacker News, certains critiques ironisent en attribuant ce bogue à l'utilisation massive de l'IA chez Amazon. L'entreprise a subi de nombreuses pannes ces dernières années, alors qu'elle intègre massivement l'IA dans ses processus tout en réduisant ses effectifs. « Peut-être que quelqu'un a confié son travail à l'IA ou que la société a remplacé l'ingénieur par un système automatisé », a écrit un critique.
Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise diminueront dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative. « Il est difficile de savoir exactement où cela mènera à terme, mais au cours des prochaines années, nous prévoyons que cela réduira l'effectif total de notre entreprise, car nous gagnerons en efficacité en utilisant largement l'IA dans toute l'entreprise », a-t-il déclaré.
Un outil d'IA de codage d'Amazon, Kiro, avait déjà été impliqué dans une panne antérieure chez AWS en décembre, où un bot avait pris des décisions sans validation humaine faute de contrôle d'accès adapté. Selon les rapports sur l'incident, Kiro a supprimé un environnement AWS entier pour corriger un bogue. Ce précédent donne du grain à moudre aux détracteurs selon lesquels cette nouvelle panne pourrait être le résultat d'une automation massive.
Sur Slashdot, un commentaire ironise en imaginant un futur où le support client serait entièrement tenu par des agents IA, dont la seule réponse à une erreur de facturation d'un milliard de dollars serait de menacer de couper le service pour facture impayée. Mais aucune source ne confirme que l'IA soit la cause technique du bogue de facturation lui-même ; celui-ci reste attribué à une erreur dans le sous-système de calcul des factures estimées.
Sources : AWS, billets de blogues (1, 2, 3)
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