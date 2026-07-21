Roblox vous permettra de créer des jeux intégrant l'IA directement sur mobile, risquant de surcharger une plateforme déjà saturée de contenus douteux, désormais envahie par des jeux générés par l'AI slop

Roblox est une plateforme de jeux en ligne et un système de création de jeux développé par Roblox Corporation, qui permet aux utilisateurs de programmer et de jouer à des jeux créés par eux-mêmes ou par dautres utilisateurs. Elle a été créée par David Baszucki et Erik Cassel en 2004, puis mise à la disposition du public en 2006. En février 2025, la plateforme comptait en moyenne 85,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Selon l'entreprise, sa base mensuelle de joueurs comprend la moitié des enfants américains âgés de moins de 16 ans.
Roblox a lancé « Build », une nouvelle fonctionnalité de création de jeux basée sur l'IA pour son application mobile. Les utilisateurs peuvent créer des jeux simples à partir de consignes textuelles, sans avoir besoin de connaissances en programmation ni d'un ordinateur. Cet outil combine des modèles open source et des modèles propriétaires de Roblox pour générer des mécanismes de jeu, des environnements, des personnages, des styles visuels et des effets sonores.
Les utilisateurs peuvent modifier les jeux générés et les partager avec leurs amis. Les utilisateurs dont l'âge a été vérifié et qui ont au moins 9 ans pourront y accéder via une version alpha publique qui sera lancée le 28 juillet en Nouvelle-Zélande, tandis que les utilisateurs âgés d'au moins 16 ans pourront publier leurs créations dans le monde entier.
Afin de limiter les contenus de mauvaise qualité ou répétitifs, Roblox précise que les jeux générés par l'IA seront classés en fonction de la fidélisation des joueurs, les titres les moins captivants bénéficiant d'une visibilité moindre. L'entreprise développe également des agents IA destinés aux tests de jeu et à l'analyse, dont le lancement est prévu dans les prochains mois. Build proposera des options gratuites et payantes, bien que les tarifs et les différences entre les fonctionnalités n'aient pas encore été précisés.
Roblox est un phénomène mondial. Avec plus de 80 millions dutilisateurs actifs chaque jour et plus de 380 millions dutilisateurs mensuels, il est indéniablement le jeu le plus populaire au monde. Sa taille sans précédent éclipse des écosystèmes entiers de jeux AAA. Cependant, bien qu'il compte plus d'utilisateurs actifs que Steam, Minecraft, Fortnite et tous les joueurs des consoles Nintendo Switch, PlayStation et Xbox, Roblox n'a pas encore réussi à tirer profit de son immense popularité pour générer des profits. Comment expliquer ce paradoxe ?
Voici l'annonce de Roblox :
Construisez sans limites sur Roblox, Présentation de Build : création IA « mobile first » sur Roblox
En ce moment même, quelque part, quelqu'un a une idée de jeu. Il sait exactement quelles sensations cela procurerait de jouer à ce jeu. Il ne sait simplement pas comment le créer. Aujourd'hui, tout cela change.
Il y a vingt ans, Roblox a vu le jour avec une idée simple : « Cest vous qui créez le jeu. » À lépoque, cétait une proposition radicale : la plupart des jeux étaient conçus par des studios et des professionnels, et lidée que nimporte qui puisse devenir créateur était loin dêtre évidente. Mais nous y avons cru. Et les millions de créateurs qui ont développé des jeux sur Roblox lont prouvé. Alors que nous envisageons un avenir où nimporte lequel des 132 millions dutilisateurs actifs quotidiens de Roblox pourrait créer le prochain jeu à succès, nous poussons cette idée originale plus loin que jamais. Au cours des prochains mois, nous publierons une série dannonces qui offriront à chaque créateur une voie claire pour aller plus loin et tenir la promesse « Cest vous qui créez le jeu » pour plus de personnes que jamais.
Aujourdhui, nous annonçons « Build », un nouvel onglet de création dédié aux mobiles au sein de lapplication Roblox, ainsi quune nouvelle suite doutils basés sur lIA dans Studio, destinés aux créateurs de tous niveaux. Le 28 juillet, nous commencerons à tester ces nouveaux outils autonomes. Grâce à Build et Studio, les créateurs peuvent déléguer les aspects du développement qui ne nécessitent pas toute leur attention.
Roblox a toujours fourni aux créateurs des outils puissants pour publier leurs jeux dans le monde entier en quelques secondes, une plateforme favorisant la découverte et une croissance virale rapide, des itérations et une évolutivité faciles sans coûts initiaux, des systèmes de sécurité robustes pour protéger les joueurs, ainsi que des mondes incroyablement riches pris en charge par notre moteur de jeu. Les créateurs qui se sont constitué un véritable public sur cette plateforme y sont parvenus en créant des jeux auxquels les gens ont réellement envie de jouer, et nous avons toujours mis en avant sur Roblox les expériences les plus jouées et suscitant le plus dengagement. Nos systèmes de découverte sont conçus pour mettre en avant les jeux qui fidélisent les joueurs sur le long terme, ce qui exclut les productions de mauvaise qualité générées par lIA. La qualité des jeux sur la page daccueil ne change pas : si personne ny joue, personne ne peut le trouver. Lobjectif de ces nouveaux outils est de continuer à accélérer la création, quel que soit le niveau dexpérience.
Présentation de Build : une nouvelle façon de créer sur Roblox
Build introduit sur Roblox la création par IA axée sur le mobile, permettant à tout un chacun de transformer des consignes textuelles en un jeu basique directement depuis lapplication mobile Roblox. Un créateur peut taper « Créons un jeu daventure chaleureux se déroulant dans une forêt dense avec des obstacles environnementaux ». Build générera alors automatiquement un point de départ à partir duquel le créateur pourra itérer, tester le jeu, le partager avec des amis ou le publier sur Roblox.
Build étend Roblox Studio, que les créateurs utilisent avec succès depuis des années, à lapplication Roblox. Grâce à un back-end, des modèles et un historique de discussion partagés, les créateurs peuvent commencer à travailler dans Build et enrichir leur création grâce aux fonctionnalités plus étendues de Studio, ou lancer des agents depuis Studio et suivre la progression de leur projet depuis leur appareil mobile.
S'appuyant sur un large éventail de modèles d'IA, comprenant à la fois des modèles open source et des modèles propriétaires de Roblox, Build gère les mécanismes de jeu, l'environnement, les personnages, le style visuel, le son et bien plus encore, sans quitter Roblox. Comme ces modèles sont entraînés sur un ensemble exceptionnellement vaste de modèles 3D et de données spécifiques aux jeux vidéo, les modèles dIA propriétaires de Roblox sont capables de générer des objets 3D fonctionnels, voire des scènes 3D complètes, qui sintègrent facilement dans des jeux fonctionnels à laide de nos outils de création existants.
Build permet dexplorer et daffiner rapidement des idées. Cela en fait un outil puissant pour itérer sur la conception, partager avec des amis et recueillir des retours. Les prochaines mises à jour offriront aux créateurs, quils soient débutants ou confirmés, davantage de flexibilité pour améliorer leurs jeux depuis notre application mobile.
Certaines fonctionnalités de Build, notamment la possibilité de publier des jeux, seront disponibles en version alpha publique pour les utilisateurs en Nouvelle-Zélande à partir du 28 juillet. Nous déploierons Build auprès des créateurs et dans...
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