L'ère du forfait illimité est terminée. Derrière la guerre des modèles que se livrent les grands laboratoires d'IA se joue une bataille moins visible mais tout aussi décisive : celle de la monétisation. Le token, cette unité atomique de traitement du texte, est en train de redéfinir en profondeur les rapports entre fournisseurs, entreprises clientes et développeurs. Et les stratégies divergentes d'Anthropic et d'OpenAI révèlent deux visions radicalement différentes de ce que devrait être l'économie de l'intelligence artificielle.
Un token (ou jeton) est, dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et du traitement automatique du langage naturel (TALN), la plus petite unité textuelle et conceptuelle indivisible isolée par un « algorithme de segmentation » (ou tokenizer) afin de transformer un texte brut (ou une image, ou un enregistrement ou une création sonore, ou d'autres éléments complexes) en données numériques simples, exploitables par un modèle de calcul.
Dans l'architecture des grands modèles de langage (LLM) de l'IA, un jeton ne correspond pas toujours à un mot unique ou entier : il peut s'agir d'un mot entier, d'un caractère isolé ou d'un fragment de mot (sous-mot) ou d'un signe de ponctuation. Chaque jeton est associé à un identifiant numérique unique au sein d'un « dictionnaire » prédéfini ; il permet aux réseaux de neurones d'effectuer des opérations mathématiques sur le langage.
Anthropic a choisi la rigueur comptable. La réponse d'Anthropic a été de s'éloigner de la tarification forfaitaire pour les entreprises et d'adopter la facturation à la consommation de tokens, de sorte que les revenus collectés reflètent l'usage réel. La société a également coupé l'accès à certains outils tiers qui étaient de gros consommateurs de tokens. OpenAI, de son côté, a longtemps privilégié la croissance de la consommation à tout prix. Pendant qu'Anthropic opérait ce virage, OpenAI rendait l'IA moins chère et plus facile à consommer à grande échelle.
Quelques semaines seulement après avoir souligné que près de la moitié de ses 3,5 millions de militaires et de civils utilisaient lintelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur travail, le ministère de la Guerre (anciennement ministère de la Défense) sest récemment heurté à un énorme goulot détranglement informatique. Selon un rapport, larmée américaine aurait épuisé en quelques semaines lintégralité de son budget annuel de « jetons » de traitement IA, contraignant les responsables militaires à réimposer des limites dutilisation strictes dans tous les départements. Selon Wired, cette pénurie met en évidence les inquiétudes croissantes concernant la « surconsommation » des outils dIA générative par les entreprises et les pouvoirs publics, alors même que dautres organisations peinent à gérer la flambée des coûts du cloud computing.
L'armée américaine épuise son « forfait illimité » de jetons d'IA
En mai 2026, le directeur des systèmes dinformation (DSI) de larmée avait annoncé que le personnel bénéficierait dun accès pratiquement illimité à lIA générative. Cependant, des e-mails internes envoyés aux membres du Commandement du développement des capacités de combat (DEVCOM) de larmée ont révélé un revirement radical dès la mi-juin. Bien que le DSI de larmée ait annoncé en mai 2026 quil offrait des jetons illimités, à la mi-juin, le pool de jetons de larmée était épuisé et il a fallu rétablir des limites.
« Apparemment, larmée tout entière a épuisé la réserve de jetons prévue pour toute lannée en un seul service », a déclaré à WIRED une source interne de larmée. Le service en question est Ask Sage : une plateforme sécurisée et accréditée qui permet au personnel militaire dutiliser les meilleurs modèles dIA commerciaux, notamment ChatGPT dOpenAI, Gemini dAlphabet et Llama de Meta. Ces modèles dIA sont utilisés pour des tâches telles que la réécriture de descriptions de poste et le traitement des marchés publics.
Auparavant, afin dencourager leur adoption, larmée avait initialement accordé à ses employés au moins 200 000 jetons par mois et augmentait automatiquement les quotas des gros utilisateurs. Elle envoyait même des e-mails de rappel aux employés inactifs pour les inciter à utiliser leurs quotas. Cette campagne agressive a conduit à lépuisement rapide du « pack entreprise » annuel de 100 millions de jetons de larmée.
Cet évènement rappelle un rapport récent de Gartner, qui a déclaré que dici 2028, les coûts liés au codage IA dépasseront le salaire moyen dun développeur en raison de laugmentation de la consommation de jetons des grands modèles de langage (LLM) et du passage à des modèles de licence basés sur la consommation. Le rapport affirmait que le passage dun modèle de licence par poste à une tarification à la consommation chez les fournisseurs dagents de codage IA introduit des structures de coûts très variables pour les charges de travail dingénierie logicielle. Sans une visibilité claire sur lutilisation des jetons dans les tâches de développement, les entreprises risquent de dépasser leur budget et de voir leur capacité à suivre le rapport coût-valeur réduite.
Malgré lépuisement des jetons, le Pentagone continue dintégrer lIA dans des flux de travail sensibles, indique le rapport, précisant que le DOW a récemment réduit les effectifs du Centre dexcellence pour la protection des civils, préférant développer un logiciel dIA automatisé pour évaluer les risques de pertes civiles dans les zones de combat actives. Cependant, les militaires de base expriment leur scepticisme quant à la capacité de la génération actuelle doutils dIA à être déployée en conditions réelles par larmée.
Pourtant en mars 2026, un rapport a révélé qu'une frappe aérienne américaine aurait tué plus de 165 élèves dans une école primaire de Minab, dans le sud de l'Iran. Une enquête américaine laissait entrevoir une probable responsabilité des États-Unis dans la frappe contre cette école en Iran. Les mêmes notent que le système Claude d'Anthropic, utilisé par le Pentagone pour planifier ses opérations militaires, aurait désigné la cible sur la base de renseignements obsolètes. L'affaire révèle les risques mortels d'une IA déployée dans la chaîne de commandement militaire sans garde-fous suffisants, et déclenche une crise sans précédent entre l'administration Trump, Anthropic et l'ensemble de l'écosystème de l'IA.
Source : WIRED
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