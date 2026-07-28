La startup pékinoise a récemment annoncé Kimi K3, un grand modèle de langage (LLM) aux proportions inédites. Avec ses 2 800 milliards de paramètres, Kimi K3 s'impose comme le plus grand modèle à ce jour. Sa capacité de traitement est tout aussi impressionnante, puisqu'il dispose d'une fenêtre de contexte d'un million de tokens permettant aux utilisateurs de soumettre de très longs documents ou des bases de code entières en un seul prompt.
Pour gérer cette complexité tout en réduisant les besoins en calcul, le système s'appuie sur une architecture « Mixture of Experts » (MoE), qui divise le modèle en 896 sous-réseaux spécialisés ne s'activant qu'en fonction des requêtes spécifiques. La sortie de Kimi K3 bouscule le paysage technologique mondial.
Selon Moonshot AI, Kimi K3 offre des performances de pointe, son niveau d'intelligence global n'étant surpassé que par ceux de Claude Fable 5 et de GPT-5.6 Sol. La demande pour le modèle a explosé peu après son annonce, forçant Moonshot AI à suspendre temporairement les nouveaux abonnements, car la demande avait dépassé ses capacités. Cette montée en puissance chinoise constitue un véritable casse-tête pour les géants américains de l'IA.
Le 27 juillet 2026, Moonshot AI a publié les poids de Kimi K3. En rendant les poids de ce modèle librement téléchargeables, Moonshot AI offre aux développeurs du monde entier la possibilité de le modifier et de l'héberger sur leurs propres serveurs. Yang Zhilin a déclaré que l'entreprise souhaitait élargir sa base d'utilisateurs grâce à une approche ouverte et à une disponibilité plus large que celle des plateformes propriétaires concurrentes aux États-Unis.
Kimi K3 : champion en programmation face aux géants américains
Ce nouveau modèle vient directement menacer la domination des États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle, prouvant que l'avance américaine s'est réduite bien plus vite que prévu. Dans la pratique, de plus en plus dentreprises américaines choisissent de réduire leurs coûts en adoptant des modèles dIA ouverts chinois moins chers et très performants, tels que K3, le GLM de Z.AI, le R-1 de DeepSeek et le nouveau Qwen 3.8 Max dAlibaba.
Moonshot AI présente Kimi K3 comme son modèle « le plus performant à ce jour ». Les benchmarks confirment cette ambition. Sur Artificial Analysis, qui évalue le code et le raisonnement, il a décroché un score solide de 57 points. S'il reste globalement derrière les meilleurs modèles américains de pointe, à savoir Claude Fable 5 qui obtient 60 points et GPT-5.6 Sol avec ses 59 points, Kimi K3 brille particulièrement dans le domaine de la programmation.
Sur Arena AI, il s'empare de la première place pour le code front-end en surclassant Claude Fable 5 et en arrivant en tête dans six des sept catégories consacrées à la création d'interfaces Web. Il obtient un meilleur score que ce dernier dans les tests d'écriture de scripts. Moonshot AI ajoute également que Kimi K3 surpasse les modèles de la génération précédente, comme Opus 4.8 et GPT 5.5, dans la plupart des tests de codage et d'agents généralistes.
Par ailleurs, cette puissance s'accompagne d'un coût très compétitif, Moonshot AI facturant l'utilisation de Kimi K3 au même prix que Claude Sonnet 5, ce qui le rend nettement moins cher à exploiter que ses grands concurrents. Les principales caractéristiques de Kimi K3 de Moonshot AI sont les suivantes :
- nouvelle architecture : Kimi K3 sappuie sur les modèles Kimi Delta Attention (KDA) et Attention Residuals (AttnRes), et optimise la sparsité du MoE grâce à un framework Stable LatentMoE qui active 16 experts sur 896, ce qui se traduit par une amélioration denviron 2,5 fois de lefficacité globale de mise à léchelle par rapport à Kimi K2 ;
- codage à long terme : fonctionnant avec un minimum de supervision humaine, Kimi K3 prend en charge de longues sessions dingénierie, explore des référentiels massifs et orchestre des outils de terminal, de loptimisation des noyaux GPU et du développement de compilateurs au développement de jeux avec vision-in-the-loop, en passant par la conception assistée par ordinateur et même la conception de puces ;
- travail intellectuel agentique : Kimi K3 fait progresser le travail intellectuel de bout en bout, produisant des recherches approfondies avec des visualisations interactives, des widgets et des tableaux de bord, ainsi que du motion design et du montage vidéo, grâce à son architecture multimodale native ;
- multimodalité native et contexte étendu : Kimi K3 comprend le texte, les images et la vidéo au sein dun même modèle, et prend en charge une fenêtre de contexte dun million de tokens.
Limites matérielles imposées par le modèle et fiabilité du système
En dépit de ces excellents résultats, Kimi K3 présente des contraintes importantes. La fiabilité de ses réponses demeure un défi majeur, puisque son taux d'hallucination s'élève à 51 % lors des tests mesurant les réponses inventées, une nette augmentation par rapport aux 39 % de son prédécesseur. L'entreprise admet elle-même que son nouveau système d'IA peut parfois se montrer « excessivement proactif » en prenant des initiatives inattendues.
Ce comportement constitue une lacune significative pour les tâches exigeant une haute précision. Enfin, le fonctionnement de Kimi K3 se heurte à un mur matériel : sa taille imposante nécessite des serveurs surpuissants, rendant son utilisation locale presque impossible sur des processeurs graphiques grand public. La publication des poids de Kimi K3 devrait profiter aux fournisseurs cloud spécialisés dans l'hébergement de modèles d'IA ouverts tiers.
Aucun des trois principaux hyperscaleurs (AWS Bedrock dAmazon, Microsoft Azure Foundry ou Google Vertex AI) na intégré Kimi K3 ou des modèles ouverts chinois comparables à poids ouverts dans ses offres. Selon un rapport récent, Microsoft tente d'intégrer l'IA chinoise DeepSeek dans ses services cloud.
Réactions sur les marchés boursiers après la publication de Kimi K3
La publication de Kimi K3 a suscité une réaction immédiate du marché. Le Nasdaq a chuté denviron 1 %, les investisseurs se débarrassant des actions de sociétés américaines telles quIntel et Nvidia, qui fabriquent des puces informatiques destinées à lIA. Cette annonce fait suite aux premiers résultats de Kimi K3 lors de sa première présentation, qui avaient entraîné une forte chute des actions des concurrents chinois dans le domaine de lIA.
Le titre Z.ai a perdu jusquà 30 % de sa valeur, celui de MiniMax Group a chuté de 16 % et celui dAlibaba a reculé de 4 %. Depuis le lancement de K3, le chiffre d'affaires quotidien de Moonshot a été multiplié par au moins six. L'entreprise a atteint 300 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent en juin, contre 200 millions en avril, et cherche désormais à lever de nouveaux fonds sur la base d'une valorisation de 50 milliards de dollars.
Kimi K3 a été salué en Chine comme une nouvelle vitrine de son expertise face aux Américains. « Cela nous fait économiser des millions de dollars et nous constatons même une amélioration des performances dans de nombreux cas dutilisation clés. Cest une véritable révolution », a écrit Flo Crivello, PDG de Lindy AI, une plateforme dassistants numériques basée à San Francisco, qui est passée aux modèles du chinois DeepSeek cette année.
Cette publication intervient alors que l'entreprise fait l'objet d'une surveillance étroite de la part de Washington. Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a accusé Moonshot AI d'avoir entraîné Kimi K3 à l'aide de puces Nvidia, qui sont interdites d'exportation, et d'avoir mené des opérations de distillation à grande échelle sur des modèles américains, notamment le modèle Fable d'Anthropic.
Tensions géopolitiques autour des modèles open source de la Chine
Le président chinois Xi Jinping a publié une déclaration récente dans laquelle il affirme que « le développement de lIA ne devait pas être une performance en solo dun seul pays, mais plutôt une symphonie de coopération internationale ». Il a ajouté que la Chine était prête à collaborer avec toutes les parties pour saisir les opportunités offertes par le développement de lIA. En somme, la Chine mise sur stratégie open source pour développer l'IA.
De son côté, le président américain Donald Trump a présenté le maintien de l'avance américaine dans cette course technologique comme un « impératif stratégique pour préserver la sécurité économique et nationale du pays ». Les Américains avaient trouvé un certain « réconfort » dans les estimations selon lesquelles « la Chine restait en retard de six à douze mois », même si les modèles d'IA chinois à poids ouverts gagnaient en puissance.
« Il y a une véritable innovation en cours », a souligné Graham Webster, professeur à luniversité de Stanford. En d'autres termes, l'arrivée d'un concurrent comme Kimi K3 suggère que la marge de sécurité dont jouissent les États-Unis pourrait sêtre effondrée bien plus rapidement que prévu. « La donne ayant complètement changé, cela pourrait déclencher une alerte rouge pour certains », a déclaré Kim Isenberg, analyste spécialisé dans lIA.
Modèles chinois : Washington souligne des risques liés à la sécurité
Quel est le risque pour la sécurité lié à lutilisation de modèles dIA open source créés par des entreprises étrangères ? Washington semble se concentrer sur la surveillance, le vol de propriété intellectuelle, lespionnage et limplication potentielle de la Chine dans les infrastructures nationales critiques. La Maison Blanche serait en train détudier des outils visant à freiner la diffusion des modèles open source chinois, voire à les sanctionner.
Cpendant, les défenseurs de l'open source apportent des précisions sur le sujet. Les modèles d'IA chinois étant open source, ce qui importe réellement, cest de savoir à qui appartient et qui exploite le serveur sur lequel le modèle est exécuté. Les utilisateurs...
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