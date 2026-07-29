Les grands modèles de langage (LLM) développés par la Chine, comme Kimi K3 de Moonshot, GLM-5.2 de Z.ai ou encore les systèmes de DeepSeek, connaissent une adoption massive et rapide aux États-Unis. Ces technologies chinoises séduisent de plus en plus les développeurs américains et les organisations, qui y voient des solutions particulièrement abordables et efficaces face aux offres locales souvent beaucoup plus chères et moins flexibles.
La performance des modèles d'IA chinois égale désormais celle des systèmes développés par les géants de la Silicon Valley, mais pour une fraction du coût, ce qui a permis à Kimi K3 de générer plus de 930 000 téléchargements dans la semaine suivant son lancement. La demande pour le modèle a explosé peu après son annonce, poussant Moonshot AI à suspendre temporairement les nouveaux abonnements, car ses capacités étaient insuffisantes.
Raffi Krikorian, directeur technique de Mozilla, a d'ailleurs adopté Kimi K3 pour ses tâches quotidiennes. « Il semble tout simplement plus réactif », déclara-t-il en comparant Kimi K3 au modèle Claude Fable d'Anthropic. Cet attrait économique devient d'autant plus stratégique avec l'usage croissant des agents IA autonomes effectuant des tâches complexes en plusieurs étapes. Pour de nombreux développeurs, il s'agit d'une solution plus abordable.
Curt Meinhold, un cadre technologique américain, résume cet avantage compétitif comme suit : « si je peux payer quelques centimes pour un million de tokens de sortie au lieu de 30, 40 ou 50 dollars, alors c'est largement suffisant ». Les performances de Kimi K3 auraient à elles seules suffi à intensifier la rivalité entre les États-Unis et la Chine. À Washington, la montée en puissance chinoise dans l'IA suscite un malaise, ainsi que des inquiétudes.
La Chine adopte une stratégie dite « open weight »
La montée en puissance des entreprises d'IA chinoises repose en grande partie sur une stratégie d'ouverture. Contrairement aux modèles de pointe américains d'OpenAI et d'Anthropic qui sont fermés, la plupart des modèles chinois sont proposés en format « open-weight » (poids ouverts). Dans une déclaration récente, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays à « encourager l'open source, l'ouverture, la collaboration ainsi que le partage ».
En informatique, le terme « open source » a une définition bien établie : le code source du logiciel est accessible au public, qui peut lutiliser, le modifier et le redistribuer librement, à condition que ces opérations soient elles-mêmes effectuées de manière ouverte. Les systèmes dIA sont plus complexes, et très peu dentre eux sont open source au sens strict du terme. La plupart des acteurs publient plutôt ce quon appelle les « poids du modèle ».
Les poids du modèle font référence aux paramètres numériques appris pendant la période dentraînement de lIA. Les entreprises chinoises publient ces éléments tout en gardant confidentiels dautres composants essentiels, notamment les données dentraînement, le code source, larchitecture du modèle d'IA et les méthodes de configuration. La plupart sont également assortis de licences restrictives limitant leur utilisation ou leur redistribution.
En résumé, cela signifie quun modèle d'IA à poids ouverts ne peut pas être recréé à partir de zéro, comme cest le cas pour un véritable logiciel open source. Mais il offre suffisamment de puissance et de flexibilité pour quun développeur indépendant ou une entreprise tierce puisse pleinement en tirer profit.
L'avantage stratégique de l'approche open weight
Les modèles d'IA à poids ouverts offrent aux développeurs et aux entreprises un contrôle bien plus important que les systèmes propriétaires, leur permettant dexaminer le fonctionnement de lIA, de lexécuter localement sur leur propre infrastructure, de personnaliser les systèmes et de créer de nouveaux produits sans dépendre dun seul fournisseur. Par ailleurs, ils sont souvent bien moins chers que leurs concurrents de la Silicon Valley.
Cela soulève une question évidente : pourquoi une entreprise spécialisée dans lIA dépenserait-elle des sommes colossales pour entraîner un modèle dIA, pour ensuite en céder gratuitement certaines des parties les plus précieuses ? En réponse, Chinmayi Sharma, professeure à la faculté de droit de Fordham, a apporté des clarifications : « un ensemble de poids de modèle mis à disposition gratuitement néquivaut pas à un service dIA gratuit ».
« Une entreprise peut offrir gratuitement les poids d'un modèle tout en générant des revenus ailleurs dans la chaîne de valeur », a déclaré Chinmayi Sharma. Les opportunités pour y parvenir sont nombreuses. Lexploitation dun modèle d'IA requiert une infrastructure informatique, des compétences en ingénierie, des mesures de sécurité, etc., autant de services que les entreprises peuvent facturer via un accès hébergé ou dautres modalités.
L'ouverture permet à Pékin d'étendre son influence
Les retombées peuvent être plus larges, comme une demande accrue de services cloud ou de puces informatiques de pointe. L'ouverture peut aussi constituer une « stratégie puissante » pour acquérir un avantage concurrentiel. La publication des poids d'un modèle d'IA peut inciter davantage d'entreprises et de développeurs à l'utiliser, ce qui peut à son tour conduire à la création d'un écosystème complet d'outils et d'infrastructures autour de celui-ci.
« À terme, cela peut contribuer à faire dun modèle d'IA une norme de facto », a déclaré Chinmayi Sharma. D'un son côté, Kyle Miller, analyste de recherche senior au Center for Security and Emerging Technology (CSET) de Georgetown, a fait valoir un argument similaire, citant la vaste famille de modèles dIA à poids ouverts Qwen dAlibaba en Chine comme exemple de lancrage profond quun système ouvert peut acquérir au sein dun secteur.
Sur le plan géopolitique, cela permet à Pékin de contourner les restrictions d'accès aux puces avancées tout en étendant son influence mondiale. Le président Xi Jinping s'est même positionné en leader d'une « IA mondiale plus égalitaire » face au modèle américain jugé trop fermé. Cette dynamique transforme le paysage technologique. Raffi Krikorian de Mozilla note : « les modèles d'IA ouverts de pointe sont de plus en plus de conception chinoise ».
L'approche chinoise crée un malaise à Washington
La stratégie open weight de la Chine pose un problème évident aux géants américains de lIA, notamment en remettant en cause leur approche basée sur des modèles fermés. Si une génération doutils populaires et de développeurs commence à sappuyer sur des modèles à poids ouverts performants comme Kimi K3, le centre de gravité du secteur pourrait commencer à séloigner des plateformes propriétaires telles que Gemini, Claude et ChatGPT.
Même si dans la pratique, il reste à voir si les modèles d'IA de pointe à poids ouverts sont réellement moins coûteux à exploiter, ils ont historiquement constitué une alternative moins onéreuse aux systèmes propriétaires d'OpenAI, de Google et d'Anthrpic. Ils offrent également davantage de liberté aux développeurs, à lheure où les laboratoires américains restreignent laccès à leurs derniers modèles d'IA et imposent des contraintes plus strictes.
Certains signes indiquent déjà que des entreprises américaines se tournent vers des modèles chinois moins coûteux. En somme, il ny a pas de raison unique qui explique le soutien de la Chine à une « IA open weight », mais cela semble résulter dun mélange de contraintes pratiques et de stratégie politique.
Un écosystème ouvert permet aux acteurs chinois dinnover malgré un accès plus restreint aux puces de dernière génération, tout en sinscrivant parfaitement dans la stratégie industrielle plus large de Pékin visant à encourager une adoption plus large des modèles d'IA, outils et infrastructures chinois. Cette approche est également propice à lextension de linfluence technologique de la Chine au reste du monde, ainsi que de son influence politique.
Washington appelé à soutenir les modèles ouverts
L'arrivée de ces modèles d'IA performants provoque des inquiétudes au sein du gouvernement américain et de la Silicon Valley. L'administration américaine et certaines entreprises accusent les startups chinoises d'utiliser des méthodes secrètes ou la distillation illicite pour extraire les technologies des modèles d'IA américains, des allégations que Pékin qualifie de sans fondement. La panique pousse Washington à prendre des décisions controversées.
Les politiques restrictives américaines en matière de technologie peuvent favoriser la Chine : les contrôles à l'exportation imposés à Anthropic ont rendu ses modèles d'IA indisponibles pendant plusieurs semaines, créant ainsi une ouverture parfaite pour le lancement et la diffusion du modèle d'IA chinois GLM-5.2.
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