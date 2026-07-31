Gemini Robotics 2 dote les robots dune intelligence corporelle globale

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Gemini Robotics est un modèle avancé combinant vision, langage et action, développé par Google DeepMind en partenariat avec Apptronik. Il sappuie sur le grand modèle de langage Gemini 2.0. Conçu sur mesure pour les applications robotiques, il est capable de comprendre de nouvelles situations. Il existe une version dérivée appelée « Gemini RoboticsER », acronyme de « embodied reasoning » (raisonnement incarné). Les deux modèles ont été lancés le 12 mars 2025. Le 24 juin 2025, Google DeepMind a publié « Gemini Robotics On-Device », une variante conçue et optimisée pour fonctionner localement sur des appareils robotiques.Récemment, Google DeepMind a lancé Gemini Robotics 2, une famille de modèles capables de contrôler un humanoïde des pieds jusquau bout des doigts. Le système peut également coordonner plusieurs machines à la fois et sadapter à un nouveau corps de robot en quelques heures. Cest le signe le plus clair à ce jour de ce que le secteur appelle l« IA physique », un rapport le présentant comme un véritable pas en avant vers l« IA générale physique ». Le principe est simple : le même type de modèle qui rédige vos e-mails apprend désormais à traverser une pièce encombrée et à la ranger.Le changement majeur réside dans le contrôle. Les précédents modèles de robots de DeepMind bougeaient principalement le haut du corps pour effectuer des tâches sur une table. Gemini Robotics 2 pilote lensemble de la machine. Il peut faire marcher, saccroupir, sétirer et garder léquilibre un humanoïde tout en manipulant des objets dans des espaces restreints conçus pour les humains.Ce lancement concerne en réalité trois modèles : Gemini Robotics 2, Gemini Robotics ER 2 et On-Device 2. Gemini Robotics 2 est le modèle « vision-langage-action » qui transforme ce quun robot voit et entend en commandes motrices. Il gère lexécution physique des tâches.Gemini Robotics ER 2 constitue la couche de raisonnement, un « cerveau » de haut niveau qui planifie des tâches en plusieurs étapes. Lors de sa présentation aux développeurs, Google a montré comment ce système suivait sa propre progression sur un flux vidéo en direct. Il peut faire appel à des outils tels que Google Search, et même diriger un robot Spot de Boston Dynamics pour aller chercher un en-cas. Il permet également à différents robots de travailler en équipe, par exemple en répartissant une tâche entre un robot à roues et un humanoïde. Il est dores et déjà disponible pour les développeurs via lAPI Gemini et Google AI Studio.Le troisième, On-Device 2, fonctionne localement sans connexion Internet. Il peut être intégré à un tout nouveau corps de robot à partir de moins de 200 exemples et de quelques heures dentraînement. Ce dernier point est important, car le transfert dune compétence acquise dune machine à une autre a longtemps constitué lun des problèmes les plus épineux de la robotique.Lors dune démonstration, le robot Apollo 2 dApptronik a reçu une seule instruction : «» Il sest dirigé vers une table, a pris larrosoir, sest approché des étagères, sest baissé et la posé. Cela peut sembler anodin. Mais coordonner les jambes, le torse, les bras et les mains à partir dune seule commande ne lest pas.La dextérité sest également améliorée. Le modèle peut piloter la main à cinq doigts et 22 articulations dApollo pour faire des nuds et fermer un sachet zippé, et il peut actionner des pinces plus simples à deux doigts sur dautres plateformes. «», a déclaré Carolina Parada, responsable de la robotique chez DeepMind.À mesure que les robots acquièrent la capacité de se déplacer parmi les personnes, DeepMind accorde davantage dimportance à la sécurité. Le Gemini Robotics ER 2 est, selon lentreprise, son modèle le plus sûr à ce jour : il détecte mieux la présence dune personne à proximité et sarrête jusquà ce que la zone soit dégagée. Il ne reprend son activité que lorsque lespace est à nouveau libre.Lentreprise a également publié un benchmark, ASIMOV-Agentic, qui teste si le modèle de raisonnement refusera une commande dangereuse émanant du modèle daction, et sil signale quune tâche est impossible ou demande de laide à un humain. Donner à un benchmark sur la sécurité des robots le nom dIsaac Asimov est tout à fait pertinent. La crainte sous-jacente, à savoir que des machines agissent sur la base dinstructions erronées, ne lest pas.Malgré cela, DeepMind sest montré inhabituellement franc quant à ses limites. Ses propres chiffres illustrent lécart. Un rapport révèle que le système parvenait à dévisser une ampoule dans 92 % des cas, mais que les tâches plus délicates présentaient un retard important. Un autre rapport estime le taux de réussite à 44 % pour fermer un sac poubelle et à 40 % pour fermer une pochette zippée.Les robots sont également lents. Ils marquent une pause pour réfléchir à des gestes quune personne effectue sans y penser à deux fois. Kanishka Rao, directeur de la robotique chez DeepMind, a déclaré que la véritable dextérité restait un objectif lointain, et que les robots apprenaient encore bien moins efficacement que les humains, qui sadaptent après une ou deux erreurs.Cest une tendance générale dans ce domaine. Les efforts concurrents des start-ups spécialisées dans les modèles de base en robotique, ainsi que les travaux sur la dextérité menés sur des humanoïdes concurrents, se heurtent sans cesse au même obstacle. Les démonstrations sont impressionnantes, mais les machines sont encore loin dêtre prêtes pour un usage domestique.Cette annonce intervient dans un contexte délicat. Google développe le logiciel, pas les robots, et lapprovisionnement en matériel prend une tournure politique. Les États-Unis viennent de prendre des mesures pour interdire à lavenir la vente de robots fabriqués en Chine pour des raisons de sécurité. Bon nombre des châssis sur lesquels ce logiciel pourrait fonctionner sont construits en Chine.Google travaille avec des partenaires occidentaux, notamment Apptronik, Boston Dynamics et Agile Robots, ainsi quavec plus de 100 testeurs de confiance. Ses concurrents lorgnent sur le même objectif. OpenAI et Nvidia développent tous deux des modèles de robots, et tout le monde poursuit la même idée : un seul modèle, nimporte quel châssis. DeepMind prend soin de qualifier cela détape importante, et non de ligne darrivée. Gemini Robotics 2 rend les robots plus polyvalents et plus utiles quauparavant. Cela montre également à quel point une machine est encore loin de la facilité avec laquelle un humain range une pièce.Voici un extrait de l'annonce de Google DeepMind :Depuis des décennies, nous rêvons de robots capables de sintégrer naturellement à notre monde et de nous prêter main-forte. Aujourdhui, cette vision fait un bond en avant considérable.La plupart des robots sont préprogrammés ou télécommandés pour effectuer des séquences de tâches limitées et répétitives. Ils ne sont pas capables dapprendre véritablement par eux-mêmes ni de sadapter à des environnements imprévisibles. De plus, le transfert des compétences acquises dun robot à un autre reste extrêmement difficile. Pour sattaquer aux problèmes les plus complexes à grande...