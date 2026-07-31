Gemini Robotics est un modèle avancé combinant vision, langage et action, développé par Google DeepMind en partenariat avec Apptronik. Il sappuie sur le grand modèle de langage Gemini 2.0. Conçu sur mesure pour les applications robotiques, il est capable de comprendre de nouvelles situations. Il existe une version dérivée appelée « Gemini RoboticsER », acronyme de « embodied reasoning » (raisonnement incarné). Les deux modèles ont été lancés le 12 mars 2025. Le 24 juin 2025, Google DeepMind a publié « Gemini Robotics On-Device », une variante conçue et optimisée pour fonctionner localement sur des appareils robotiques.
Récemment, Google DeepMind a lancé Gemini Robotics 2, une famille de modèles capables de contrôler un humanoïde des pieds jusquau bout des doigts. Le système peut également coordonner plusieurs machines à la fois et sadapter à un nouveau corps de robot en quelques heures. Cest le signe le plus clair à ce jour de ce que le secteur appelle l« IA physique », un rapport le présentant comme un véritable pas en avant vers l« IA générale physique ». Le principe est simple : le même type de modèle qui rédige vos e-mails apprend désormais à traverser une pièce encombrée et à la ranger.
Gemini Robotics 2 dote les robots d'une intelligence couvrant l'ensemble du corps
Le changement majeur réside dans le contrôle. Les précédents modèles de robots de DeepMind bougeaient principalement le haut du corps pour effectuer des tâches sur une table. Gemini Robotics 2 pilote lensemble de la machine. Il peut faire marcher, saccroupir, sétirer et garder léquilibre un humanoïde tout en manipulant des objets dans des espaces restreints conçus pour les humains.
Ce lancement concerne en réalité trois modèles : Gemini Robotics 2, Gemini Robotics ER 2 et On-Device 2. Gemini Robotics 2 est le modèle « vision-langage-action » qui transforme ce quun robot voit et entend en commandes motrices. Il gère lexécution physique des tâches.
Gemini Robotics ER 2 constitue la couche de raisonnement, un « cerveau » de haut niveau qui planifie des tâches en plusieurs étapes. Lors de sa présentation aux développeurs, Google a montré comment ce système suivait sa propre progression sur un flux vidéo en direct. Il peut faire appel à des outils tels que Google Search, et même diriger un robot Spot de Boston Dynamics pour aller chercher un en-cas. Il permet également à différents robots de travailler en équipe, par exemple en répartissant une tâche entre un robot à roues et un humanoïde. Il est dores et déjà disponible pour les développeurs via lAPI Gemini et Google AI Studio.
Le troisième, On-Device 2, fonctionne localement sans connexion Internet. Il peut être intégré à un tout nouveau corps de robot à partir de moins de 200 exemples et de quelques heures dentraînement. Ce dernier point est important, car le transfert dune compétence acquise dune machine à une autre a longtemps constitué lun des problèmes les plus épineux de la robotique.
Lors dune démonstration, le robot Apollo 2 dApptronik a reçu une seule instruction : « Place larrosoir dans le bac vert sur létagère du bas. » Il sest dirigé vers une table, a pris larrosoir, sest approché des étagères, sest baissé et la posé. Cela peut sembler anodin. Mais coordonner les jambes, le torse, les bras et les mains à partir dune seule commande ne lest pas.
La dextérité sest également améliorée. Le modèle peut piloter la main à cinq doigts et 22 articulations dApollo pour faire des nuds et fermer un sachet zippé, et il peut actionner des pinces plus simples à deux doigts sur dautres plateformes. « Notre objectif est dintroduire lIA dans le monde physique, puis de construire la couche dintelligence qui pourra être utilisée par tous les robots », a déclaré Carolina Parada, responsable de la robotique chez DeepMind.
Les limites du modèle : les robots restent lents et maladroits face aux tâches les plus délicates
À mesure que les robots acquièrent la capacité de se déplacer parmi les personnes, DeepMind accorde davantage dimportance à la sécurité. Le Gemini Robotics ER 2 est, selon lentreprise, son modèle le plus sûr à ce jour : il détecte mieux la présence dune personne à proximité et sarrête jusquà ce que la zone soit dégagée. Il ne reprend son activité que lorsque lespace est à nouveau libre.
Lentreprise a également publié un benchmark, ASIMOV-Agentic, qui teste si le modèle de raisonnement refusera une commande dangereuse émanant du modèle daction, et sil signale quune tâche est impossible ou demande de laide à un humain. Donner à un benchmark sur la sécurité des robots le nom dIsaac Asimov est tout à fait pertinent. La crainte sous-jacente, à savoir que des machines agissent sur la base dinstructions erronées, ne lest pas.
Malgré cela, DeepMind sest montré inhabituellement franc quant à ses limites. Ses propres chiffres illustrent lécart. Un rapport révèle que le système parvenait à dévisser une ampoule dans 92 % des cas, mais que les tâches plus délicates présentaient un retard important. Un autre rapport estime le taux de réussite à 44 % pour fermer un sac poubelle et à 40 % pour fermer une pochette zippée.
Les robots sont également lents. Ils marquent une pause pour réfléchir à des gestes quune personne effectue sans y penser à deux fois. Kanishka Rao, directeur de la robotique chez DeepMind, a déclaré que la véritable dextérité restait un objectif lointain, et que les robots apprenaient encore bien moins efficacement que les humains, qui sadaptent après une ou deux erreurs.
Cest une tendance générale dans ce domaine. Les efforts concurrents des start-ups spécialisées dans les modèles de base en robotique, ainsi que les travaux sur la dextérité menés sur des humanoïdes concurrents, se heurtent sans cesse au même obstacle. Les démonstrations sont impressionnantes, mais les machines sont encore loin dêtre prêtes pour un usage domestique.
Cette annonce intervient dans un contexte délicat. Google développe le logiciel, pas les robots, et lapprovisionnement en matériel prend une tournure politique. Les États-Unis viennent de prendre des mesures pour interdire à lavenir la vente de robots fabriqués en Chine pour des raisons de sécurité. Bon nombre des châssis sur lesquels ce logiciel pourrait fonctionner sont construits en Chine.
Google travaille avec des partenaires occidentaux, notamment Apptronik, Boston Dynamics et Agile Robots, ainsi quavec plus de 100 testeurs de confiance. Ses concurrents lorgnent sur le même objectif. OpenAI et Nvidia développent tous deux des modèles de robots, et tout le monde poursuit la même idée : un seul modèle, nimporte quel châssis. DeepMind prend soin de qualifier cela détape importante, et non de ligne darrivée. Gemini Robotics 2 rend les robots plus polyvalents et plus utiles quauparavant. Cela montre également à quel point une machine est encore loin de la facilité avec laquelle un humain range une pièce.
Voici un extrait de l'annonce de Google DeepMind :
Gemini Robotics 2 dote les robots dune intelligence corporelle globale
Depuis des décennies, nous rêvons de robots capables de sintégrer naturellement à notre monde et de nous prêter main-forte. Aujourdhui, cette vision fait un bond en avant considérable.
La plupart des robots sont préprogrammés ou télécommandés pour effectuer des séquences de tâches limitées et répétitives. Ils ne sont pas capables dapprendre véritablement par eux-mêmes ni de sadapter à des environnements imprévisibles. De plus, le transfert des compétences acquises dun robot à un autre reste extrêmement difficile. Pour sattaquer aux problèmes les plus complexes à grande...
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