L'étude Labor market impacts of AI publiée par Anthropic en mars 2026 montre que les cols blancs hautement qualifiés sont les plus exposés à l'IA, les programmeurs, le service client et la saisie de données en tête
Malgré ce fort potentiel d'automatisation, aucun chômage massif n'est encore mesuré, bien qu'un ralentissement des embauches touche les jeunes, daprès ce qui ressort de létude.
Pour ce qui est spécifiquement des intervenants de la filière programmation informatique, létude précise quenviron 75 % de leurs tâches sont couvertes par lintelligence artificielle, ce qui provoque la mise en touche des profils débutants.
Les agents du service client sont menacés par une forte automatisation via les flux de travail par API. Les opérateurs de saisie de données voient désormais autour de 67 % de leurs missions être automatisables. Les spécialistes des dossiers médicaux sont bousculés par une pénétration rapide des outils de traitement textuel.
Selon les Analyses de l'OCDE sur l'IA et le travail, les métiers en cols blancs et hautement qualifiés sont les plus exposés à l'intelligence artificielle, car l'IA automatise en premier lieu les tâches cognitives non routinières
Pour ce qui est du cas spécifique du développement informatique, le rapport souligne une prise en charge dune partie importante de la production de code informatique par lintelligence artificielle comme rapporté par de gros intervenants de la filière comme Microsoft.
Le rapport mentionne en sus le cas du secteur de la finance et des assurances menacé par lautomatisation de la lecture des documents et des analyses financières. Même son de cloche pour les services juridiques et administratifs, selon ce qui ressort du rapport. La filière gestion et conseil nest pas en reste étant donné que le rapport souligne une exposition des cadres supérieurs aux outils daide à la décision et de traitement des données.
Un rapport de la DARES paru au premier trimestre de lannée en cours parle dapocalypse emploi développeur due à lintelligence artificielle pour le cas de la France
Les données officielles de la DARES semblent désormais le confirmer : l'intelligence artificielle est bien en train de provoquer une forme d'apocalypse sur le marché de l'emploi des développeurs informatiques. La preuve ? Pour la première fois depuis 2016, l'informatique n'est plus en « tension très forte » de recrutement. Le secteur enregistre en 2024 la plus forte baisse de tensions tous domaines professionnels confondus, passant du niveau 5 au niveau 4 sur l'échelle DARES. Traduction concrète : il y a désormais plus d'informaticiens disponibles que de postes à pourvoir, quand le BTP, l'industrie et la maintenance continuent de souffrir d'une pénurie record. Pendant que l'IA génère du code à la place des développeurs, elle ne réparera jamais un trou dans votre toit, comme prévenait déjà le PDG de Lowe's qui a encouragé les jeunes à se tourner vers les travaux manuels.
Une récente étude de Google conclut cependant que lIA ne menace pas les employés, quelle sert davantage à compléter les tâches quà les automatiser
Malgré les discours alarmistes annonçant un remplacement massif de la main-d'uvre humaine par l'IA, une récente étude de Google Research démontre le contraire. Intitulée « AI & Economy ATLAS » (Activity, Task, Landscape, and Adoption Study), elle a analysé 15 millions dinteractions anonymisées avec lIA sur lapplication Gemini, le mode IA de Google et lAPI Gemini. L'étude a révélé que lIA est utilisée dans un large éventail de professions.
Toutefois, « les chercheurs n'ont pas trouvé de preuves pour soutenir les affirmations selon lesquelles l'IA est sur le point de provoquer une automatisation massive et le déplacement du travail de bureau ». Les résultats indiquent que « l'intégration de l'IA dans le milieu professionnel reste superficielle et d'une nature massivement collaborative, les tâches automatisées de bout en bout étant extrêmement limitées », ce qui s'oppose à l'actualité.
Si cette conclusion de Google Research se confirme à mesure que lIA se développe et se démocratise, elle pourrait laisser entrevoir un avenir où la demande de travailleurs hautement qualifiés saccentuerait plutôt que de diminuer. « Ce nest pas parce que vous utilisez lIA que cela signifie pour autant que votre emploi va être automatisé », a fait valoir Scott Strand, économiste chez Google et lun des chercheurs ayant participé à cette étude.
En effet, dans la filière du développement informatique, des développeurs sont de plus en plus embauchés pour réparer les erreurs commises par lintelligence artificielle qui provoque les licenciements. Cest en droite ligne avec cet état de choses que le titre demploi « spécialiste en nettoyage de code généré par lintelligence artificielle » fait surface dans la filière technologique.
En gros, lhumain revient donc au secours de lintelligence artificielle que les entreprises utilisent de plus en plus comme motif pour le mettre à lécart. Cest là que se trouve lopportunité pour tous les intervenants des métiers annoncés comme étant sous la menace de lintelligence artificielle.
Sources : Etude Anthropic en matière dimpact de lIA sur les emplois, Analyses OCDE
Et vous ?
Les conclusions de ces études et analyses vous semblent-elles pertinentes ? Collent-elles avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Partagez-vous les avis selon lesquels l'intelligence artificielle créera plus d'opportunités d'emplois qu'elle n'en tuera ? Comment appliquez-vous ce questionnement au cas de la filière du développement de logiciels dont vous êtes un intervenant ?
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