L'université nationale autonome du Mexique (Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM) est la plus grande université du pays et jouit d'une réputation prestigieuse à travers le monde. Cet été, environ 160 000 candidats ont passé l'examen d'entrée entièrement à distance de l'UNAM pour la première fois, avec un navigateur verrouillé (LockDown Browser de Respondus) et un système de surveillance par webcam basé sur l'IA (Territorium).
Cette première tentative s'est soldée par un véritable désastre en raison d'une hausse spectaculaire des notes les plus élevées, éveillant de forts soupçons de tricherie. Entre 2021 et 2025, 3,5 % des candidats obtenaient 100 points ou plus sur les 120 questions du test. Cette année, 16,3 % ont atteint ce score. Pour les scores les plus élevés, entre 2021 et 2025, 0,9 % des candidats obtenaient 110 points ou plus ; cette année, 5,5 % l'ont obtenu.
Cette situation a provoqué un scandale majeur lié à des soupçons de tricherie généralisée lors du test UNAM. Pour éclaircir cette anomalie, l'université a dû nommer en urgence une commission d'experts chargée d'analyser le déroulement des épreuves. Et les conclusions ne sont pas bonnes pour les bons étudiants.
Le dispositif de surveillance sophistiqué déployé par l'UNAM
Pour la première édition de son test d'entrée en ligne, l'UNAM a pris des mesures drastiques, du moins elle le pensait. Pour empêcher toute recherche d'informations sur l'ordinateur pendant l'épreuve, l'UNAM a imposé l'installation du LockDown Browser développé par Respondus. Dès que l'examen commence, ce navigateur sécurisé prend le contrôle de la machine et bloque une multitude de fonctionnalités pour empêcher toute fuite ou recherche en parallèle.
Les candidats se retrouvent dans l'impossibilité de copier du texte, de faire des captures d'écran, de réaliser des impressions ou d'accéder à d'autres adresses Web et applications. Le navigateur empêche également de réduire la fenêtre de test ou d'utiliser une messagerie instantanée. Ce n'est qu'une fois l'examen terminé et soumis que le navigateur se ferme et redonne aux étudiants le contrôle normal de leur système informatique.
En parallèle du verrouillage système, l'université a déployé un système de surveillance de la société Territorium, qui utilise l'IA à la webcam des candidats. Il analyse en temps réel le flux vidéo pour repérer les comportements frauduleux potentiels. L'IA surveille en permanence si le candidat quitte le champ de vision de la caméra, s'il se fait remplacer devant son ordinateur, ou encore s'il manipule un téléphone portable ou porte des écouteurs.
Mais tout ce dispositif n'était pas toujours pas suffisant pour le bon déroulement du test. Puisque la technologie automatisée nécessite une vérification, l'UNAM a intégré des humains au cur du dispositif de surveillance. Chaque surveillant humain s'est vu attribuer la responsabilité de 150 candidats en simultané.
Dès que l'algorithme d'IA de Territorium détectait une anomalie sur la webcam d'un étudiant, il transmettait une alerte en temps réel à son surveillant attitré. Ce dernier avait alors la charge de vérifier l'incident et de signaler officiellement les irrégularités constatées aux responsables de l'UNAM afin de prendre des sanctions, comme l'annulation de l'épreuve. Pourtant, les résultats des tests démontrent que toutes ces barrières ont peut-être été contournées.
L'UNAM suspecte un contournement massif et des fraudes
Malgré ces barrières, la triche semble avoir été massive. Des astuces et des conseils de fraude s'étaient propagés à grande échelle sur le Web avant le début des examens d'entrée. Les comptes en ligne suggéraient notamment de placer un second écran en dehors de l'angle de vision de la webcam pour consulter ChatGPT, de dissimuler des écouteurs sous des cheveux longs ou encore de payer un tiers pour passer l'examen à l'écart de la caméra.
L'UNAM a publié les résultats de ses examens d'admission le 17 juillet 2026. Les premiers soupçons à leur sujet ont surgi sur les réseaux sociaux presque dans la foulée. Pourquoi ces résultats étaient-ils suspects ? En bref, parce qu'ils étaient exceptionnellement bons. Par le passé, le pourcentage de candidats ayant répondu correctement à plus de 100 questions sur des épreuves à choix multiples de 120 questions était bien inférieur à 10 %.
En 2025, le pourcentage de candidats ayant répondu correctement à plus de 100 questions à lexamen dentrée en médecine était de 9 %. Ce chiffre sélève cette année à 29,3 %. Près de 19 % des candidats à la licence de droit ont répondu correctement à plus de 100 questions en 2026, contre seulement 3,7 % lannée dernière. Ce chiffre est passé de 9,7 % à 30,4 % pour les futurs étudiants en sciences de lUNAM. Cela a provoqué un scandale.
L'efficacité du système de contrôle a été remise en question. Territorium a déclaré que sa plateforme dexamens avait fonctionné comme prévu. Environ 2 % des examens ont déjà été annulés, car le système de surveillance du logiciel a détecté des cas de tricherie. (Aucune des fonctionnalités intégrées au logiciel ne pouvait physiquement empêcher les candidats dutiliser un deuxième ordinateur ou un smartphone pendant leurs examens dentrée.)
« La fréquence accrue dexcellents résultats aux examens a considérablement relevé les seuils dadmission aux cursus de lUNAM », explique un rapport de la BBC. L'analyse statistique menée par l'expert en IA Raul Rojas suggère même que « presque la moitié des étudiants trichaient en passant l'examen en ligne ».
L'UNAM va organiser un examen de contrôle en présentiel
L'UNAM a nommé une commission dexperts chargée denquêter sur la situation. Dans ses recommandations, la commission a préconisé la mise en place d'un « examen de contrôle physique obligatoire » : les candidats devront donc passer un autre test, et ce, en présentiel. Cette mesure exceptionnelle va forcer environ 58 000 candidats à repasser l'épreuve en personne, dans des salles d'examen traditionnelles sous surveillance humaine directe.
Ce nouvel examen de contrôle concerne à la fois les étudiants ayant obtenu leur place cette année et tous ceux dont le score aurait été suffisant au regard des seuils historiques définis depuis 2021. Le recteur de l'université a aussi exprimé ses excuses envers « les candidats honnêtes injustement pénalisés », tout en affirmant que « ce nouvel examen était nécessaire pour apporter de la certitude et garantir l'équité dans l'accès à l'institution ».
Les avis divergent. Eduardo Backhoff, psychologue mexicain et expert en évaluation pédagogique, a écrit sur les réseaux sociaux que « soit les examens étaient plus faciles [que par le passé], soit les étudiants étaient plus intelligents, soit ils ont triché ». « Les deux premières possibilités sont hautement improbables ; la dernière est la seule explication plausible. Dans ce cas, ce sont ceux qui ne le méritent pas qui sont récompensés », a-t-il écrit.
Certains estiment qu'il est également probable que les candidats aient tout simplement donné le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Les suspicions de tricherie ont considérablement augmenté avec l'arrivée des outils d'IA générative comme ChatGPT. Pour éviter d'être accusés à tort d'avoir triché à l'aide de l'IA, les étudiants se tournent vers des outils qui « humanisent » leurs copies ou bâclent désormais leur travail pour ne pas déclencher d'alerte.
Pour d'autres, cet incident illustre l'échec du dispositif de surveillance. La rentrée scolaire étant initialement fixée au 10 août, l'université fait face à un...
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