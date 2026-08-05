L'action SpaceX recule encore de 7 % après des dépenses d'investissement dans l'IA, d'un montant de 15,8 Mds $, supérieures aux prévisions. La société affiche une perte nette de 541 millions au T2 2026

Le 4 août, SpaceX a publié son tout premier rapport financier en tant que société cotée en bourse, offrant ainsi une nouvelle occasion à son PDG Elon Musk de dynamiser le cours de l'action et de renverser la tendance. La société a enregistré une croissance de son chiffre daffaires supérieure aux prévisions et a réduit ses pertes de près de moitié par rapport à lannée dernière. Mais cela na pas suffi à convaincre un marché largement sceptique.
Laction SpaceX a chuté de plus de 5 % après la publication des résultats et a continué à baisser pendant la conférence téléphonique avec les principaux dirigeants, dont la présidente Gwynne Shotwell et le PDG Elon Musk. Ce dernier s'est montré très enthousiaste quant à l'avenir. Il a demandé au marché de faire preuve de patience concernant la croissance de son activité Starlink, qui fournit une connexion Internet à la Terre via des satellites.
SpaceX n'est plus une simple entreprise de fusée. Avant son introduction en bourse historique le 12 juin 2026, SpaceX a absorbé la société xAI d'Elon Musk, qui est spécialisée dans l'IA et la fourniture de capacités de calcul (grâce à ses supercalculateurs Colossus). Précédemment, xAI avait fusionné avec la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) d'Elon Musk. Ce dernier a donc désormais mis en place un puissant conglomérat.
Une transformation stratégique portée par Starlink et l'IA
Les chiffres démontrent que SpaceX s'est transformé en une entité diversifiée qui ne dépend plus uniquement de son activité historique de lancements de fusées. Les segments de la connectivité satellitaire, qui inclut Starlink, et de l'IA représentent désormais près de 90 % des revenus de l'entreprise. Au cours du deuxième trimestre, le segment de la connectivité a généré 4,29 milliards de dollars, contre 2,56 milliards de dollars pour l'activité d'IA.
Comme à son habitude, Elon Musk a enchaîné les grandes promesses lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Fort de cette dynamique, Elon Musk a relevé ses prévisions pour la fin de la décennie, affirmant que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise pourrait à terme atteindre 1 000 milliards de dollars.
Mais les investisseurs se sont montrés particulièrement sceptiques. En ce qui concerne Starlink, la base d'abonnés a doublé pour atteindre 12 millions d'utilisateurs à travers le monde. En effet, bien que le revenu moyen par utilisateur ait reculé de 22 % en raison de stratégies tarifaires plus agressives et de l'expansion dans de nouveaux marchés internationaux, le volume d'abonnés a largement compensé cette baisse pour tirer la croissance globale.
Le chiffre d'affaires de SpaceX au deuxième trimestre a atteint 7,81 milliards de dollars, soit une hausse de 92 % par rapport à l'année précédente. Du côté de la rentabilité, la perte nette s'est fortement réduite pour atteindre 541 millions de dollars, contre environ 1 milliard de dollars sur la même période l'année dernière. Cela s'est ainsi traduit par une perte par action de 0,09 dollar, bien plus étroite que les 0,26 dollar anticipés par les analystes.
Une inquiétude persistante face à l'explosion du cash burn
Malgré la solidité de ces indicateurs opérationnels, l'action de SpaceX a reculé de plus de 7 % lors des transactions après-bourse. Cette réaction s'explique par les préoccupations croissantes des investisseurs face aux dépenses d'infrastructure faramineuses de la société d'Elon Musk. En effet, les dépenses en capital globales ont explosé pour atteindre 18,4 milliards de dollars au cours du trimestre, contre seulement 2,83 milliards un an auparavant.
Les investissements dans les infrastructures pour l'IA constituent la part du lion avec 15,83 milliards de dollars, soit 86 % de l'ensemble des dépenses. Elon Musk assure que cet investissement massif dans la puissance de calcul d'IA est « attendu pour être récupéré en un an », mais les analystes restent prudents.
D'autant plus que l'activité de connectivité Starlink demeure le seul moteur de profit opérationnel de la société avec 1,66 milliard de dollars de bénéfice d'exploitation, alors que la division IA a enregistré une perte opérationnelle de 1,26 milliard de dollars au cours de la même période. Selon certains analystes financiers, l'IA ne sera jamais rentable, car son développement coûte trop cher et elle n'est pas fiable. Ils s'attendent à ce que la bulle éclate.
« Je pense que les gens sous-estiment vraiment Starlink. Il nest pas exclu quà un moment donné, Starlink assure la majeure partie de laccès à Internet dans le monde, du moins dans les pays où nous sommes autorisés à opérer, cest-à-dire la grande majorité des pays », a déclaré Elon Musk aux investisseurs avec enthousiasme. Le milliardaire a ajouté que ce scénario nétait pas non plus si lointain, suggérant que cela prendra moins de 10 ans.
Les actions ont tout de même continué à chuter de 6 % à 8 % lors des échanges après clôture. Le principal écueil, qui est le plus épineux pour l'industrie dIA, réside dans linquiétude des investisseurs concernant les dépenses dinvestissement et la lenteur des retombées, ce qui pourrait faire plonger le titre.
SpaceX renforce son partenariat technologique avec Nvidia
« Le titre est en baisse, car les dépenses dinvestissement pour le segment de lIA ont été plus du double de ce qui était prévu », a déclaré à Fortune Melissa Otto, responsable mondiale de la recherche Visible Alpha chez S&P Global. De plus, la tendance baissier pourrait perdurer à court terme. Une autre épreuve attend SpaceX cette semaine : le 6 août, près dun milliard dactions détenues par des initiés pourront être vendues pour la première fois.
Traditionnellement, cela exerce une pression à la baisse sur le cours des actions des sociétés récemment introduites en bourse. Pour consolider son infrastructure, SpaceX a choisi d'approfondir sa collaboration avec Nvidia. Durant la conférence, Elon Musk a annoncé que l'infrastructure d'IA de SpaceX utiliserait exclusivement les systèmes de Nvidia, qualifiant la plateforme Vera Rubin de « plus compétitive en matière de calcul d'intelligence artificielle ».
Les deux entreprises prévoient également de codévelopper des charges utiles de calcul pour les satellites Starmind AI1, qui embarqueront des processeurs Vera et des GPU Rubin pour déployer une puissance de calcul de niveau centre de données directement en orbite basse. SpaceX espère lancer le premier lot de ces centres de données orbitaux dès 2027, bien que la mise en uvre de serveurs spatiaux présente d'immenses défis techniques.
Melissa Otto, de Visible Alpha, a déclaré que lobjectif dun chiffre daffaires de 1 000 milliards de dollars nétait pas impossible. « Cest ambitieux et cela reste à prouver. Mais compte tenu du rythme de croissance du chiffre daffaires et des investissements ce trimestre, si lentreprise maintient sa dynamique daccélération, cest possible », a-t-il déclaré. En attendant, Elon Musk a promis de transformer ses satellites en explorateurs de l'espace.
Elon Musk veut à nouveau coloniser la Lune avec des robots
Fidèle à son habitude de faire le battage médiatique, Elon Musk a suggéré de considérer les satellites de SpaceX comme des robots, étant donné quils sont autonomes et ne nécessitent aucun entretien. D'après le milliardaire, dans un avenir pas si lointain, des robots seront utilisés pour développer la production sur la Lune. À partir de là, ces robots lunaires permettront à SpaceX de construire un accélérateur de masse alimenté par lénergie solaire.
Ce n'est pas la première qu'il promet la Lune, avant de faire volte-face. En janvier 2025, Elon Musk martelait que la Lune était « une distraction » et que SpaceX irait « directement vers Mars ». Aujourd'hui, il replace la Lune dans sa ligne de mire et reporte Mars. « SpaceX a déjà orienté son attention vers la construction d'une ville auto-croissante sur la Lune », a-t-il écrit en février dernier dans un message sur son réseau social X (ex-Twitter).
Même Elon Musk a admis que « ces prévisions semblaient complètement folles ». Toutefois, il a continué en expliquant que cela pourrait permettre à lentreprise...
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