Meta de Mark Zuckerberg lance son premier agent IA de programmation, Muse Code, pour concurrencer Anthropic et OpenAI, alimenté par le tout dernier modèle IA Muse Spark 1.2

Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale technologique américaine dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Lentreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre daffaires total. Meta est considérée comme faisant partie du « Big Tech », terme désignant les six plus grandes entreprises technologiques des États-Unis.
En juillet 2026, Meta a dévoilé Muse Spark 1.1, une mise à jour de son modèle. Sur lensemble des tests de performance, ses résultats sont équivalents ou supérieurs à ceux des modèles actuels. Le signal le plus fort qui ressort des résultats nest pas un score particulier, mais plutôt létendue de ses performances. Muse Spark 1.1 rivalise avec les modèles de pointe dans la plupart des secteurs, et il est particulièrement à laise dans les tâches structurées et procédurales. Les performances de codage de Muse Spark 1.1 se sont considérablement améliorées par rapport au premier modèle de Meta.
Récemment, Meta a déploié son premier agent de codage, baptisé Muse Code, alors que lentreprise tente de rivaliser avec les principaux laboratoires dIA que sont Anthropic et OpenAI. Muse Code est la dernière version majeure lancée par le responsable de lIA, Alexandr Wang, qui dirige les Meta Superintelligence Labs et supervise le développement des modèles de base. Wang a rejoint lentreprise en juin de lannée dernière, dans le cadre de linitiative menée par le PDG Mark Zuckerberg pour redynamiser la stratégie en matière dintelligence artificielle de son entreprise, alors en perte de vitesse.
Ce nouvel agent de codage représente un nouveau moyen pour Mark Zuckerberg de générer des revenus grâce à lIA, alors que son entreprise continue dinvestir massivement dans des centres de données et les infrastructures informatiques associées. Les actions de lentreprise ont chuté la semaine dernière après que Meta a publié des prévisions de chiffre daffaires en baisse et révélé une diminution de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre.
À linstar des assistants Claude dAnthropic et Codex dOpenAI, ce nouvel outil permet aux utilisateurs de créer plus facilement des applications au sein dune interface utilisateur unique, tout en gérant des flottes dagents numériques alimentés par lIA capables de soutenir le processus de développement logiciel. Muse Code, disponible en version préliminaire, fonctionne en tandem avec le dernier modèle dIA de lentreprise, Muse Spark 1.2. Wang na pas souhaité communiquer de statistiques dutilisation concernant les modèles dIA Muse Spark de lentreprise, mais a déclaré que « ladoption a été enthousiasmante et forte ».
Le dernier modèle Muse Spark a été développé et entraîné en parallèle de Muse Code, ce qui, selon Wang, améliore les performances globales de codage. « Il suffit dune seule commande pour linstaller, puis de lutiliser pour mener à bien des tâches complètes dingénierie logicielle dans une grande variété de cas dutilisation : planifier des modifications, écrire du code, valider les résultats », a déclaré Wang.
Les développeurs peuvent accéder à Muse Code via une formule de paiement à lutilisation. M. Wang a précisé que lagent proposait « un niveau contributeur permettant daccéder au service à un coût nettement inférieur », quil qualifie de « plus de dix fois moins cher que le niveau à la consommation ». Dans le cadre du niveau le moins cher, les développeurs doivent « accepter de contribuer à lamélioration du modèle », a expliqué M. Wang, faisant référence à lutilisation par Meta de données tierces pour renforcer la technologie sous-jacente.
Selon Wang, Meta différencie son nouvel outil de codage IA et sa famille de modèles Muse Spark par leur prix plutôt que par leurs capacités, par rapport aux offres populaires dAnthropic et dOpenAI. Muse Code sappuie sur ce quon appelle un « harness », qui permet aux développeurs de gérer des modèles dIA adaptés aux projets de codage.
Wang a indiqué que les utilisateurs pourront accéder à Muse Code et y souscrire depuis la même page développeurs de Meta qui héberge lAPI du modèle dIA Muse Spark de lentreprise. Le nouveau modèle dIA de Meta sera également disponible sur la plateforme OpenRouter, qui héberge des modèles dIA populaires tels que les modèles dIA dits « à poids ouverts » issus de laboratoires chinois comme DeepSeek et Z.ai.
Wang a déclaré que Meta « commençait également à accepter les demandes de non-conservation des données », ce qui signifie que lentreprise ne conserverait pas les données des développeurs pour améliorer ses modèles. Il a ajouté que cela représentait « une fonctionnalité dentreprise majeure qui est importante pour les utilisateurs ». Meta tire 98 % de son chiffre daffaires de la publicité en ligne, un marché quelle domine en ciblant les consommateurs à partir des données utilisateur.
Voici l'annonce de Meta :
Présentation de Muse Code et Muse Spark 1.2
Nous sommes ravis de lancer Muse Code (bêta), un assistant de programmation en terminal optimisé par Muse Spark 1.2, notre tout dernier modèle. Cela marque une nouvelle étape vers l'avenir, avec des modèles plus puissants et bien plus performants à venir.
Installer Musa Code sur macOS ou Linux :
|Code :
|Sélectionner tout
curl -fsSL https://dev.meta.ai/install.sh | bash
Muse Code prend en charge des tâches complexes dingénierie logicielle sur de vastes dépôts : planification des modifications, écriture de code et validation des résultats. Il peut coordonner plusieurs sous-agents persistants pour chaque tâche, résolvant ainsi les problèmes complexes plus rapidement, avec plus de précision et en nécessitant moins dintervention humaine.
Muse Code
Agents asynchrones en arrière-plan
Muse Code fonctionne à laide dune boucle dagent simple, complétée par un ensemble dagents asynchrones en arrière-plan qui renforcent les capacités de lagent principal. Ces agents spécialisés en arrière-plan restent actifs tout au long de chaque session, plutôt que dêtre lancés pour des tâches individuelles, ce qui permet déviter la collecte dinformations redondantes. Ils exécutent les étapes suivantes et choisissent le moment où ils communiquent avec lagent principal. Leur persistance réduit la latence et le besoin dintervention humaine lors de tâches complexes comportant plusieurs étapes.
Conception du runtime
Muse Code utilise un journal dévénements local dans lequel chaque appel de modèle, exécution doutil, validation et modification est consigné. Cette source unique de vérité rend le runtime exactement reproductible et sûr en cas de redémarrage : après un plantage, lagent peut reprendre exactement là où il sétait arrêté. Cette capacité permet à Muse Code de prendre en charge des tâches de longue durée sans être perturbé par des défaillances.
Compétences intégrées
Muse Code est livré avec plusieurs compétences par défaut. /plan transforme une tâche en un plan soumis à une validation, /grill soumet ce plan à des tests de résistance jusquà ce quil tienne la route, et /goal uvre à la réalisation réussie de lobjectif spécifié.
Muse Spark 1.2
Muse Spark 1.2 est une mise à jour de Muse Spark 1.1 axée sur le codage, avec des améliorations en matière de...
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