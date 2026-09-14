Anthropic est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. Anthropic a été fondée en 2021 dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. La société est privée, mais envisagerait une introduction en bourse en 2026. Anthropic développe le LLM Claude en quatre niveaux : Haiku, Sonnet, Opus et Fable. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
Début septembre 2026, Anthropic a déclaré avoir contrecarré cette année plusieurs tentatives de chercheurs visant à utiliser ses modèles d'IA pour des recherches biologiques susceptibles de contribuer au développement d'armes biologiques, ce qui a conduit l'entreprise à suspendre des comptes et à renforcer ses mesures de sécurité. L'entreprise a présenté cinq études de cas concernant des chercheurs qui avaient utilisé son chatbot Claude pour mener des recherches biologiques de pointe pouvant avoir des applications à double usage. Anthropic a souligné qu'elle ne prétendait pas que les chercheurs avaient l'intention de causer du tort, notant que la recherche biologique peut servir à mettre au point des vaccins et des traitements, mais qu'elle peut également faire l'objet d'abus.
Selon un nouveau rapport, des groupes alignés sur lÉtat iranien et liés à lIran ont utilisé la plateforme dIA Claude dAnthropic pour mener des campagnes de propagande, effectuer de la surveillance intérieure et élaborer des recommandations de ciblage contre les forces navales américaines. Anthropic a déclaré avoir mis fin à des activités malveillantes impliquant Claude entre décembre 2025 et août 2026, notamment des cyberopérations, des campagnes dinfluence et des activités de surveillance. Lentreprise a indiqué que plusieurs comptes liés à lIran avaient utilisé ce modèle dIA pour automatiser ou soutenir des activités allant de la production de propagande dÉtat à lanalyse des utilisateurs des réseaux sociaux, en passant par la collecte dinformations sur les positions militaires américaines.
Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre lIran et les États-Unis, notamment en raison dattaques impliquant les forces américaines et iraniennes autour du détroit dOrmuz. Le trafic maritime commercial dans cette voie navigable est resté limité alors que le conflit se poursuit, lIran cherchant à exercer un contrôle accru sur le trafic transitant par ce détroit stratégique.
Anthropic a déclaré avoir identifié et supprimé trois comptes affiliés à des institutions de propagande dÉtat iraniennes. Ces comptes étaient liés à lOrganisation de la culture et de la communication islamiques, rattachée au ministère iranien de la Culture et de lOrientation islamique, au Bureau de propagande islamique du Khorasan Razavi et à lObservatoire culturel Bina de lOrganisation de propagande islamique.
Selon Anthropic, ces comptes utilisaient Claude pour élaborer des plans de campagne, des manuels de doctrine de propagande, des personas et des bases de données de cibles. Ils transformaient également des bulletins officiels des services de renseignement gouvernementaux en contenus sur mesure en farsi, en arabe, en ourdou, en malais, en espagnol et en anglais, avec lintention de les diffuser dans pas moins de 20 langues. Ces contenus étaient diffusés sur X, Instagram, Telegram, TikTok et YouTube, ainsi que sur des plateformes iraniennes telles quEitaa, Bale et Rubika. Anthropic a indiqué quune partie de ces contenus apparaissait sur des chaînes favorables aux discours du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Lentreprise a classé cette opération dinfluence dans la catégorie 3 de son échelle « Breakout Scale », ce qui indique que lactivité impliquait une diffusion sur plusieurs plateformes.
Au cours de la guerre de 2026 entre les États-Unis, Israël et lIran, Anthropic a indiqué que le réseau avait également attribué de fausses allégations à des organismes de recherche occidentaux, notamment le CSIS, la Brookings Institution et la RAND, dans le but apparent de rendre plus crédibles les discours soutenus par lÉtat iranien.
Anthropic a par ailleurs identifié un compte lié à lIran qui utilisait Claude pour collecter et analyser des informations accessibles au public concernant les forces navales américaines dans la région. Selon la société, ce compte utilisait le modèle dIA pour compiler des manuels de ciblage et identifier et suivre les positions navales à laide dinformations issues de sources ouvertes. Anthropic a précisé que cette activité impliquait lélaboration de recommandations susceptibles dêtre utilisées contre les forces navales américaines.
Le rapport sur les menaces détaillait également lutilisation de Claude par des unités paramilitaires et liées à la sécurité iraniennes à des fins de surveillance intérieure. Anthropic a déclaré avoir banni 16 comptes gérés par deux unités liées à des agences paramilitaires et de sécurité iraniennes. Une organisation a affirmé avoir surveillé et établi le profil de 6 388 Iraniens en lespace dune seule année et tenu à jour une base de données didentité. Anthropic a indiqué que Claude avait été utilisé pour contribuer à la mise en place de ce quelle a estimé être un système de gestion des dossiers de surveillance probablement contrôlé par le gouvernement, ainsi que pour analyser 155 216 tweets.
Ce rapport intervient alors qu'Anthropic a révélé un nouvel incident qui serait qualifié de crime sil avait été commis par une personne. Alors que le secteur sinterroge sur la possibilité que lIA puisse saméliorer au point de tuer tout le monde, l'entreprise spécialisée dans l'IA a publié « une évaluation d'alignement » détaillant les quatre occasions où des modèles Claude ont accédé à des systèmes tiers sans autorisation. La société avait déjà signalé trois de ces incidents. La preuve du quatrième se cachait dans la transcription d'une session datant de janvier 2026, date à laquelle le comportement inapproprié s'est produit.
Anthropic révèle des tentatives dutilisation de lIA dans le nord du Yémen
Anthropic a publié un rapport détaillant lutilisation abusive de son modèle de langage Claude (LLM) par divers acteurs, étatiques et non étatiques, à travers le monde, allant des cyberopérations et opérations dinfluence à lutilisation abusive à des fins biologiques et au développement darmes. Couvrant une période de huit mois, ce rapport, selon Anthropic, recense des cas qui « ne constituent pas des abus classiques, mais plutôt des exemples des activités menaçantes les plus marquantes et les plus novatrices que nous ayons identifiées à ce jour ».
Lun des abus les plus significatifs identifiés par Anthropic provient d« une cellule dacteurs malveillants basée dans le nord du Yémen, qui mène trois programmes de développement darmes ». Ces programmes comprennent une roquette guidée utilisant un ordinateur de vol avec un système de guidage à tête chercheuse en phase finale, un missile balistique à plusieurs étages dune portée de 2 000 km, et un missile à variantes multiples comprenant notamment une variante dotée dun véhicule planant hypersonique.
Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, il est probable que lentreprise fasse référence aux rebelles houthis du Yémen qui, grâce à leur coopération avec lIran, ont développé et tiré des missiles balistiques, notamment contre lArabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël et le gouvernement yéménite reconnu par lONU. Claude a été utilisé par le groupe pour développer des logiciels de guidage, de navigation et de contrôle permettant à la fois de diriger et de stabiliser tout engin volant, a déclaré Anthropic, en utilisant le LLM dans plusieurs instances simultanément, notamment pour lécriture de code, la recherche et la révision du code produit par la première instance.
Les modèles dIA peuvent être divisés en instances distinctes afin deffectuer plusieurs tâches à la fois. « Ces acteurs ont déployé des efforts soutenus pour développer des armes guidées, notamment en utilisant Claude pour concevoir des logiciels de guidage », a déclaré Anthropic, ajoutant ne disposer daucune preuve indiquant que le groupe y soit parvenu. Cependant, Anthropic a noté que toutes les tentatives visant à bloquer les demandes dutilisation navaient pas abouti, et quil existait des preuves indiquant que le groupe « avait déjà mis au point une boîte à outils de simulation hors ligne ne reposant ni sur Claude ni sur dautres environnements informatiques dingénierie ».
Anthropic a également détecté plusieurs utilisations abusives de Claude liées à lIran
Il sagit notamment de lutilisation de Claude pour des opérations dinfluence alignées sur lÉtat dans le cadre dune « guerre douce » ou dune « guerre cognitive », cest-à-dire « un plan non militaire visant à façonner lopinion publique au niveau national et à létranger ». Parmi les entités étatiques identifiées par Anthropic figurent lOrganisation de communication culturelle islamique, le Bureau de propagande islamique de Khorasan Razabi et lObservatoire culturel Bina de lOrganisation de propagande islamique.
« Dans chaque cas, lopération sest appuyée sur Claude pour élaborer des plans de campagne, des manuels de doctrine, des systèmes de profils types, des bases de données de cibles et des documents de planification ministériels », indique le rapport, ajoutant que ceux-ci avaient pour but de produire de la propagande pro-iranienne pendant la guerre, dattribuer de fausses allégations à des instituts de recherche occidentaux et de « déployer des contenus de contre-discours agressifs ciblant les bahais », ainsi que des responsables internationaux et des figures de lopposition.
Dans une autre affaire, Anthropic a suspendu 16 comptes Claude liés « avec un haut degré de certitude » aux agences paramilitaires et de sécurité intérieure iraniennes, qui participaient à la mise en place de capacités de surveillance nationale. Cela inclut lutilisation de Claude pour développer « une interface pour ce qui est probablement un système de gestion des dossiers de surveillance contrôlé par le gouvernement, et pour effectuer une analyse des réseaux sociaux portant sur 155 216 tweets », tandis quune unité distincte développait une extension pour le navigateur Internet Firefox, afin de collecter massivement les identités des utilisateurs sur les plateformes de réseaux sociaux.
Outre la surveillance de lopposition nationale, Claude a également été utilisé dans un autre cas pour la surveillance de masse des profils de personnes israéliennes et juives afin denrichir une liste de cibles préexistante. Dans un autre cas, Anthropic a fermé des comptes Claude qui étaient utilisés pour collecter et analyser des données afin délaborer des recommandations de ciblage contre les forces navales américaines dans la région, en utilisant des photographies militaires publiques, des identifiants de transpondeurs de navires et daéronefs accessibles au public, des scripts dimagerie satellite commerciale et des inventaires provenant de sites web publics documentant les mouvements de la marine américaine.
Ce même compte développait des systèmes de surveillance de masse nationaux via Claude afin de « concevoir des composants logiciels dune plateforme de surveillance de masse nationale combinant la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation et linterception des identifiants dappareils mobiles ». Outre le gouvernement iranien, Anthropic a également mis fin à une opération dinfluence menée par lOrganisation des Moudjahidine du peuple iranien et le Conseil national de la résistance iranienne, qui tentait de cibler les Iraniens vivant en Iran et dans la diaspora, notamment en diffusant leurs propres arguments, accompagnés dallégations inventées de toutes pièces.
Le gouvernement des Émirats arabes unis avait fait un usage abusif dAnthropic
Le rapport a révélé que le gouvernement des Émirats arabes unis avait fait un usage abusif dAnthropic : un compte Claude, sous le pseudonyme « Deadshot », a notamment été identifié comme menant « une opération dinfluence soutenue contre les Frères musulmans ». Dans le cadre de cette initiative, lopération a permis de créer 300 comptes dinfluenceurs sur les réseaux sociaux, ainsi quune ONG de façade sinspirant de lidentité dune véritable organisation suisse afin de publier des rapports sur les droits de lhomme rédigés par lÉtat et de rédiger à la place des témoignages présentés par...
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