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Dario Amodei, PDG d'Anthropic, souhaite freiner le développement de l'IA. Il a le soutien de Musk et Altman, mais la Chine reste le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement

Le , par Mathis Lucas
47 commentaires

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7  0 
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.

Dario Amodei, 43 ans, est chercheur et entrepreneur américain en IA. Il est diplômé de l'université de Stanford et titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Princeton. Il promeut la recherche en interprétabilité et en alignement de l'IA afin d'améliorer la sureté des IA. Il est le cofondateur et PDG d'Anthropic, la société à l'origine de Claude, une famille de grands modèles de langage (LLM). Sa sur, Daniela Amodei, en est la présidente.

Dario Amodei était auparavant vice-président de la recherche d'OpenAI. Sa sur et lui ont fondé Anthropic en 2021, avec d'autres anciens experts d'OpenAI, à la suite d'une divergence de point de vue avec la direction. Selon les rapports, Dario Amodei était en désaccord sur l'orientation de plus en plus commerciale de l'entreprise, mais aussi sur la réduction des moyens et protocoles de sécurité des systèmes au profit d'une rapidité de déploiement.

Aujourd'hui, les agents IA s'imposent grâce à leur capacité à automatiser des tâches complexes sur de longues durées, mais les incidents de sécurité se multiplient. Face à cela, Dario Amodei a publiquement plaidé pour un ralentissement du rythme de développement des modèles les plus avancés.

Dans une proposition de loi déposée récemment, le sénateur Bernie Sanders propose d'interdire « le développement de tout système d'IA dont les capacités dépasseraient l'intelligence humaine, qui posséderait la capacité de renverser des gouvernements ou d'échapper de manière autonome aux commandes d'arrêt ». Les parlementaires comparent la menace que pose cette technologie à celle des armes nucléaires.

Un plan en trois étapes face à des risques sécuritaires accrus

Dans un essai intitulé «We Must Pace the Frontier», il explique que la poursuite de la recherche n'est pas remise en cause, mais que les risques associés nécessitent d'accorder du temps aux entreprises et aux gouvernements pour mettre en place des protections adaptées. Cette démarche repose sur un engagement unilatéral d'Anthropic, qui invite également les pouvoirs publics à imposer des exigences comparables aux autres acteurs du secteur.


Selon Dario Amodei, obtenir une ou deux années supplémentaires pour parfaire l'alignement des modèles permettrait de réduire considérablement la probabilité d'un dysfonctionnement grave. Le projet proposé par le responsable d'Anthropic s'articule autour d'un plan en trois volets comprenant une évaluation indépendante des modèles de pointe en cours de développement, une réglementation industrielle commune et une coordination mondiale.

La première étape garantit à des évaluateurs externes un accès de niveau employé pour contrôler les procédures de sécurité et signaler les incidents. Les étapes suivantes encouragent une concertation entre les entreprises des nations démocratiques pour fixer des normes partagées, puis une coopération entre gouvernements démocratiques et autoritaires. Dario Amodei estime que cette stratégie permettrait de réduire l'exposition aux risques.

Ces propositions s'inscrivent dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la préservation de l'humanité. Des entreprises d'AI restreignent de plus en plus l'accès du public à certains de leurs modèles, notamment en raison de leurs capacités avancées en matière de cybersécurité. Dans un incident révélé récemment, des agents IA d'OpenAI se sont échappés de leur environnement isolé et ont piraté Hugging Face de façon autonome.

Jacob Coxon, chercheur spécialisé dans l'entraînement des modèles d'IA, a récemment démissionné d'Anthropic, accusant l'entreprise de négligence en matière de sécurité. Il a rejoint Anthropic cette année après avoir quitté OpenAI pour des raisons similaires. Il a finalement conclu : « ni l'une ni l'autre des entreprises n'agit de manière responsable. Il y a de fortes chances que nous mourions tous dans un avenir très proche si le rythme actuel persiste ».

Le « dilemme » géopolitique et la compétition avec la Chine

L'un des obstacles majeurs soulignés par Dario Amodei concerne la rivalité internationale, en particulier avec la Chine. Le dirigeant a indiqué que « le dilemme le plus difficile » de son initiative réside dans la réaction des nations rivales si celles-ci refusent de ralentir leurs propres travaux. À ses yeux, toute modération doit être mesurée et coordonnée afin d'éviter de compromettre l'avantage commercial et l'avance stratégique des États-Unis.

Il préconise d'encadrer strictement les exportations de puces américaines destinées à la Chine. Mais des observateurs et anciens employés rappellent qu'un ralentissement effectif devra inclure une forme de concertation avec la Chine pour éviter une concurrence technologique à l'échelle mondiale. Lors du sommet des BRICS, le président chinois Xi Jinping a appelé à l'établissement d'un cadre mondial de gouvernance de l'IA fondé sur le consensus.

Cette initiative a reçu un accueil favorable de la part de plusieurs figures de l'industrie . Sam Altman, PDG d'OpenAI, partage l'avis de Dario Amodei sur la nécessité de maîtriser le rythme des avancées technologiques, et ajoute que les évaluations indépendantes sont une « excellente idée ». Elon Musk, PDG de SpaceXAI, approuve également cette démarche en estimant que l'évaluation par des pairs est une excellente méthode de contrôle.

D'autres responsables, comme Demis Hassabis de Google DeepMind et Alexandr Wang de Meta, ont exprimé leur soutien à cette orientation vers un renforcement de l'alignement des modèles. Toutefois, des réserves importantes ont été émises, notamment par le président américain Donald Trump.

Des critiques y voient une manuvre de capture réglementaire

De nombreuses critiques qualifient cette proposition de manuvre visant la capture réglementaire du secteur de l'IA. Selon l'investisseur Chamath Palihapitiya, elle vise à freiner le mouvement open source et à concentrer le pouvoir économique entre les mains d'Anthropic. Ces critères stricts et évaluations obligatoires érigeraient une barrière à l'entrée difficile à franchir pour les acteurs émergents et les projets open source qui rattrapent leur retard.

L'investisseur David Sacks soutient par ailleurs que les entreprises d'IA cherchent surtout à réduire leur responsabilité juridique directe en cas de piratage informatique majeur en reportant le contrôle et le risque sur l'État. Enfin, la neutralité des évaluateurs indépendants proposés est vivement contestée, notamment en raison des liens financiers et des participations croisées entre des organismes comme METR et d'anciens employés d'Anthropic.

Citation Envoyé par David Sacks

Je ne vois pas ce que vous voyez dans le laboratoire. Si les modèles non commercialisés vous font suffisamment peur pour que vous estimiez devoir ralentir, je soutiens votre décision de faire preuve de responsabilité. Mais cessez de prétendre que vous avez besoin de lautorisation de qui que ce soit. Cessez de prétendre que la législation antitrust doit être suspendue pour que vous puissiez former un cartel. Cessez de prétendre que vous avez besoin dun processus dautorisation réglementaire qui prime sur la responsabilité du fait des produits.

Cessez de prétendre que METR est indépendant alors quil est étroitement lié aux investisseurs et au personnel dAnthropic. Cessez de prétendre que vous avez besoin de ces mêmes évaluateurs pour contrôler des concurrents qui ne sont même pas à la pointe de la technologie.
Sur le plan financier et technique, certains analystes estiment que cette initiative cherche à masquer une stagnation des performances ou des contraintes matérielles insurmontables liées à l'électricité, à la mémoire et aux puces. (L'industrie est actuellement en proie à une pénurie de mémoires.) Ce ralentissement suggéré permettrait également de modérer le rythme des dépenses financières avant des introductions en bourse très attendues.

Des risques géopolitiques et une manipulation médiatique

Sur le plan politique et stratégique, la proposition rencontre une forte opposition. Donald Trump a rejeté les craintes sécuritaires, affirmant qu'un ralentissement affaiblirait l'avance des États-Unis. De nombreux commentateurs soulignent qu'un frein unilatéral appliqué aux laboratoires américains laisserait le champ libre à des nations rivales, en particulier la Chine, pour prendre la tête de la course aux armements technologiques et militaires.

D'autres voix au sein de la communauté technologique dénoncent une stratégie de communication basée sur la panique morale et l'exagération des risques d'extinction humaine. En orchestrant une couverture médiatique autour de menaces spectaculaires ou d'incidents de sécurité liés à la technologie, Anthropic, OpenAI et d'autres entreprises chercheraient à détourner l'attention du public et à influencer les décideurs politiques à leur avantage.

Enfin, certains dénoncent une forme d'hypocrisie des laboratoires américains spécialisés dans l'IA. Ils rappellent notamment que ces entreprises poursuivent en parallèle des accords commerciaux avec des acteurs de la défense et de la surveillance tout en prônant la prudence au nom du bien de l'humanité.

Sources : Dario Amodei, David Sacks

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'appel de Dario Amodei à ralentir le développement de l'IA ?
Sa proposition suscite des réactions mitigées. Que pensez-vous des réactions négatives ?
Les entreprises d'IA américaines sont accusées de manipulation médiatique. Qu'en pensez-vous ?
Selon certains critiques, la proposition vise à ériger des barrières pour freiner les projets ouverts. Qu'en pensez-vous ?

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47 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
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Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:08
OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Trump ne s'est pas limité à parler de "canular"... Il a aussi ajouté qu'aucune règle limitant l'AI était nécessaire, un président américain "futé" suffit!

Je suppose que le "futé", c'est lui...
5  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 14/09/2026 à 17:51
Si un PDG d'une entreprise leader appelle à de la "régulation", c'est qu'il a peur de ses concurrents.
5  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:04
« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Autrement dit "Supprimons les corps de pompiers, cela fera des économies pour les Etats endettés comme la France... Les pyromanes et les ado qui jouent avec les allumettes en mettant le feu aux granges sauront parfaitement s'occuper de la défense anti-incendie!"

Ces connards qui gèrent les géants de la techno américains sont vraiment des abrutis, imbus d'eux-même et cons comme des balais!
4  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Je suppose que le "futé", c'est lui...
Mais Trump peut le prouver. Il se vante souvent d'être le seul président a qui on a fait passer des tests cognitifs pour vérifier a quel point c'est un génie. Et très difficile le test : il y a un lion, un éléphant, un canard et un chien. Il faut être capable de reconnaitre chacun d'entre eux. C'est très difficile et aucun autre président n'a eu à le faire. C'est hilarant, il raconte ça sérieusement pour se vanter de ses prouesses intellectuelles.
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:29
En fait c'est Trump le canular
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Jsaintyv
Avatar de Jsaintyv
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:28
Perso, je pense que c'est déjà trop tard ! :-D

Même si on réglemente , je pense que les modèles actuel même open-source sont déjà suffisamment avancé pour présenter un risque et que ce n'est plus qu'un problème de moyen.

Que la meilleur option qui s'offre à nous et de poursuivre en espérant que les systèmes autonomes auront un harnais ou suffisamment d'empathie (logique)
pour ne pas tous nous éliminer.
Et surtout, il faut espérer qu'il soit suffisamment développé pour nous protéger de modèle qui aurait été moins bien calibré.
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